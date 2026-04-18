今度こそ、裏切った奴ら全員に地獄を見せてやる！神殺しの英雄が“最弱ジョブ”で未来を書き換える「回帰した神殺しは最弱ジョブで成り上がり」

株式会社カカオピッコマ

・神殺しの英雄が18歳の覚醒日に回帰！ 親友と恋人に裏切られ命を落とした男が、過去を塗り替える二度目の人生へ。

・最高ランクの才能×最下位ジョブ「ソードキーパー」。最弱と呼ばれるジョブの真の力を引き出し、隠しボスを圧倒する爽快アクション！

・初回20話一挙公開！ 毎週土曜日に更新される、手に汗握るスピーディーな復讐ファンタジー。

作品ページ：https://piccoma.com/web/product/190823

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）は、同社が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、4/18（土）より、復讐と成長を描くファンタジーアクションSMARTOON『回帰した神殺しは最弱ジョブで成り上がり』（Kuaikan Comics）の独占配信を開始いたします。

本作は、かつて最強のモンスターを倒し「神殺し」とまで呼ばれながらも、信頼していた者たちに裏切られた主人公・中村銘翔が、18歳の覚醒の日に時間を巻き戻し、自らの運命を変えていく物語です。

（C）Suizhen/FanqieNovel・Comic Bear/Kuaikan Comics,piccoma「回帰した神殺しは最弱ジョブで成り上がり」

原作：Suizhen/FanqieNovel

作画：Comic Bear



最も危険なダンジョンを攻略し、最強のモンスターを討ち取った英雄――「神殺し」中村銘翔。しかし、勝利の余韻に浸る間もなく、彼は自らの神器を狙う親友と恋人の裏切りに遭い、無念の死を遂げる……はずだった。

目を覚ますと、そこは18歳の「覚醒の儀式」の日。再び手にしたチャンスに、銘翔は最高ランク

「星10」の才能（タレント）を発揮する。

しかし、授けられたのは剣士の中でも最下位とされる不遇ジョブ「ソードキーパー」だった。

周囲が失望する中、銘翔だけはそのジョブに秘められた真の価値を知っていた。

翌日、彼は初心者ダンジョンへと向かい、誰も存在すら知らない隠しボスを狙う。

知識と経験、そして最弱ジョブを武器に、彼は裏切り者たちへの復讐を果たし、

破滅の未来を書き換えることができるのか。最弱から最強へと至る、圧倒的下克上が今、始まる！

「初回20話一挙公開／毎週土曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/190823

Kuaikan Comicsについて

会社名：Beijing Kuaikan Dimensional Information

代表名：Chen Anni （陈安妮）

所在地：CN / Area G, 2nd Floor, East Area, Poly Plaza, No. 66 Xiangbin Road, Chaoyang District, Beijing, China

代表作紹介：ピッコマで独占配信中の『唯一無二のネクロマンサー』、『ふりだしから始まる覚醒者』など、人気SMARTOONを手がける中国のマンガプラットフォーム。

Kuaikan Comics（快看漫画）は、2014年に設立され、中国で最大級のカラータテヨミ漫画プラットフォームです。オリジナル作品の制作だけでなく、海外のウェブトゥーン作品の配信にも力を入れています。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ