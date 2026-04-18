学習塾「ミライ式」、佐賀城のお膝元・佐賀市城内に新校舎「佐賀城内校」を開校--オンライン含む16校目、九州エリアへ進出

株式会社TricoLogic

東大発AIスタートアップの株式会社TricoLogic（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西尾彰将、以下「TricoLogic」）は、学習塾「ミライ式」の新校舎「ミライ式 佐賀城内校」を2026年4月18日（土）に開校いたします。オンライン校を含む16校目の校舎となり、ミライ式として初めての九州エリア進出となります。

佐賀城内校では、思考力を育む「ミラシンク」、基礎学力を固める「ミラゼミ」、得点力を伸ばす「ミラスキ」、志望校合格を目指す「受験コーチング」の全4コースを提供。小学1年生から中学3年生まで、一人ひとりの目的に合った学びを届けます。

■ 16校目は、九州・佐賀へ

ミライ式は「正解のない問いに挑む塾」をコンセプトに、大阪・西宮・東京など全国に校舎を展開しています。アクティブラーニングを軸とした独自の教育メソッドで「考える力」を育てる教育が支持を集め、オンライン校を含む15校にまで成長。

このたび、16校目となる「ミライ式 佐賀城内校」を開校。佐賀城跡のお膝元、佐賀大学教育学部附属中学校が至近の文教エリアに新たな拠点を構え、ミライ式は九州での展開を開始します。



■ 佐賀城内校の概要

校舎名：ミライ式 佐賀城内校

開校日：2026年4月18日（土）

所在地：佐賀県佐賀市城内1-9-15 西の門ビル206号室

対象：小学1年生～中学3年生（文字が読めればOK）

コース：全4コース対応（ミラシンク / ミラゼミ / ミラスキ / 受験コーチング）



【アクセス】

・JR「佐賀駅」よりバス約10分、「佐賀城跡」バス停下車すぐ

・JR「佐賀駅」より徒歩約25分



【周辺環境】

・佐賀大学教育学部附属中学校（徒歩約3分）

・佐賀大学教育学部附属小学校（徒歩約7分）

・佐賀市立勧興小学校（徒歩約10分）

・佐賀城公園（隣接・約33ヘクタールの広大な緑地）

・佐賀城本丸歴史館（徒歩約3分・入館無料）

・佐賀県立博物館・美術館、佐賀県立図書館（徒歩約5分）



■ なぜ佐賀市・城内エリアなのか

ミライ式の副代表・石丸達也は佐賀西高校から東京大学に進学した、佐賀にルーツを持つ人間です。「都会だけでなく、地元・佐賀の子どもたちにもミライ式の教育を届けたい」という想いから、九州進出の第一歩として、佐賀市城内エリアでの開校を決めました。

また、佐賀市城内は、佐賀城跡を中心とした歴史と文化の街であり、佐賀大学教育学部附属中学校をはじめとする教育機関が集積する文教エリアです。教育意識の高いご家庭が多く、佐賀県を代表する学びの中心地として知られています。

また、佐賀城公園が隣接しており、授業前後の時間をお子さまが緑豊かな環境で安全に過ごせるのも魅力です。佐賀城本丸歴史館や県立博物館・美術館、県立図書館といった文化施設にも徒歩圏内でアクセスでき、「学びの街」にふさわしい立地でミライ式の教育をお届けします。





■ 提供コース一覧

佐賀城内校では、ミライ式の全4コースをご利用いただけます。

▼ ミラシンク（MIRAISHIKI THINKING）

対象：小学生・中学生

アクティブラーニングで考える力を身につける！



ミライ式の原点となるコースです。正解のない問いに向き合い、自分の頭で考え、表現する力を養います。AI時代に最も求められる「思考力」を育てます。

▼ ミラゼミ（MIRAISHIKI SEMINAR）

対象：小学生

読解力・記憶力・計算力を鍛えて勉強を得意に！



「新しい読み書きそろばん」をテーマに、学習の土台となる3つの力を楽しみながら鍛えます。すべての教科学習の基礎を固めるコースです。

▼ ミラスキ（MIRAISHIKI SKILL TRAINING）

対象：中学生

個別指導定額受け放題で成績アップ！



タブレットを活用した定期テスト対策と受験対策を、個別指導の定額受け放題で提供。学校の成績や受験に直結する「得点力」を身につけます。

▼ 受験コーチング

対象：小学生（中学受験）中学生（高校受験）

志望校から逆算した「個別」計画で最短合格！



志望校から逆算した個別の学習計画を策定し、最短ルートでの合格を目指す受験特化コースです。



■ 開校記念イベント・キャンペーン

佐賀城内校では、開校を記念して「ナゾトキで春の運をつかみ取れ！」開校記念ナゾトキイベントを開催します。

▼ 開校記念ナゾトキイベント「ナゾトキで春の運をつかみ取れ！」

日時：2026年4月19日（日）2部制

・第1部：11:00～

・第2部：14:00～

場所：ミライ式 佐賀城内校（佐賀県佐賀市城内1-9-15 西の門ビル206号室）

対象：小学1年生～小学6年生のお子さまと保護者さま

参加費：完全無料

内容：ナゾトキ／解説／プレゼント抽選

参加方法：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004601607-9LWXvQkV?uLand=vyY6EJ

「考える楽しさ」を体感できるナゾトキを通して、ミライ式の教育を親子で気軽に体験いただける内容です。



■ 代表コメント

16校目の節目となる佐賀城内校を、九州・佐賀の地に開校できたことを大変嬉しく思います。佐賀大学附属小・中学校をはじめ教育機関が集まる城内エリアで、地域の教育に貢献できることを光栄に感じています。ミライ式が大切にしているのは、『自分の頭で考え、学び続ける力』を育てること。佐賀城内校でも、この教育への想いはまったく変わりません。九州のお子さま一人ひとりに寄り添い、未来につながる学びを届けてまいります。

株式会社TricoLogic 代表取締役 西尾彰将



■ 今後の展望

TricoLogicは、佐賀城内校の開校を起点に、以下の取り組みを推進してまいります。

・九州エリアへの展開：佐賀を起点に、九州各エリアへの校舎展開を検討

・校舎展開の加速：関西・首都圏・九州を中心に、オンライン校と合わせた全国展開を推進

・コース間連携の強化：複数コースの併用による相乗効果を生む仕組みの構築

・テクノロジーの活用：東大発AIスタートアップとしての技術力を活かした学習体験の進化



■ ミライ式について

「正解のない問いに挑む塾」をコンセプトに、小学生から中学生を対象とした学習塾を運営。アクティブラーニングを軸とした独自メソッドで「考える力」を育てる教育を提供しています。大阪・西宮・東京など全国に校舎を展開し、オンライン校も運営。2026年4月、佐賀城内校の開校によりオンライン含む16校体制に。朝日小学生新聞「朝小プラス」にも掲載されるなど、注目を集めています。

URL：https://miraishiki.com/



■ 株式会社TricoLogic 会社概要

株式会社TricoLogic

所在地：大阪府大阪市北区堂山町1-2 R&Eビル2階北室

代表者：代表取締役 西尾彰将

設立：2019年8月

事業内容：学習塾「ミライ式」の運営、企業向けAIソリューション開発

URL：https://tricologic.co.jp/



■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社TricoLogic

広報担当：石丸達也

E-mail：info@tricologic.co.jp

TEL：070-9148-2121