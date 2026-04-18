【そごう千葉店ゴールデンウイークイベント】スイーツマーケット

株式会社そごう・西武

若年層をターゲットに人気が続く「クッキー缶」やそごう千葉店に初出店する「話題のスイーツ」など、和洋スイーツを満喫できる“スイーツイベント”を開催。「会場で味わえるクールスイーツ」もご用意し、同フロア催事場で開催するキャラクター催事に来場の三世代ファミリーの回遊も促進いたします。

スイーツマーケット

■前半：4月21日（火）～27日（月） 後半：4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝振）

■6階＝催事場 ■午前10時～午後8時 ※最終日は午後5時まで、ブランド数は前半後半合わせて集計

〔約50ブランドのクッキー缶が勢ぞろい〕

デザイン缶のコレクションに、ゴールデンウイークの帰省土産にもおすすめ

辻口博啓氏による「和を楽しむ」想いがこめられたブランド。和素材の焼き菓子。

●和楽紅屋/紅屋のクッキー缶S（1缶）3,901円 ※前半、限定120缶、お一人さま2缶限り

鎧塚俊彦氏のブランド。伝統的な菓子にアレンジを加えたサブレコレクション。

●トシ・ヨロイズカ/サブレコレクション（1缶）3,001円 ※前半、限定200缶、お一人さま2缶限り

●NEKO LAB/猫クッキ―缶 中缶バニラ（1缶）3,024円 ※前半

北海道が育んだ恵みを活かし素材にこだわったキャラメルラングドシャ。

●aoka/キャラメルラングシャ（1缶）3,901円 ※前半 ★初登場

●フキアージュ/サブレテクスチュール（1缶）3,481円 ※4月22日（水）限定、限定100缶、お一人さま2缶限り ★初登場

●太陽ノ塔 洋菓子店/タイヨウノカンカン10種アソート（1缶）4,201円 ※4月23日（木）限定、限定60缶、お一人さま2缶限り

〔そごう千葉店初登場 14ブランド〕 日替わり販売ブランド含む

国産小麦使用、中はしっとり、外はカリッと焼きあげました。

●横浜バニラ/塩バニラフィナンシェ6個入ギフトボックス（1箱、6個入）2,160円 ※通期

名古屋の洋菓子店。レモンクリームとレモンコンフィをサンドしたサブレ。

●メゾン・デュ・ミエル/シトロンバターサンド（1箱、4個入）2,117円 ※後半

福岡のベーカリー。ココアパウダーを練り込んだ濃厚なチョコ食パン。

●ブクカベーカリー/生チョコブレッド（1本、450g）1,801円 ※後半、実演

〔会場で作る・味わえる 16ブランド〕

華やかな酸味と美しい色合いのルビーショコラを練り込んだあまおうソフトクリーム。

●ル ショコラ ドゥ アッシュ/ソフトクリーム ルビーショコラあまおう（1個）1,001円

※後半、実演

■辻口博啓シェフ来場 5月3日（日・祝）午後1時～5時予定

牛乳のまろやかなコクと、いちごのやさしい甘味・酸味が調和した味わい。

●あさぎり牛乳/いちごミルク（1本）378円 ※前半、実演

スペイン産チョコレートの濃厚な味わいと北海道産ミルクのコク深いハーモニー。

●カカオシック/ミックス（トッピング生チョコ+ラングドシャ+フランボワーズ）（1個）821円 ※通期、実演

三重県名物伊勢餅を使用した新感覚の薄皮たい焼き。

●お伊勢たい焼き緑屋/お伊勢たい焼き（1個）321円 ※前半、実演

さつま芋に餡をのせてもっちりとした団子皮で包んで蒸した熊本の郷土菓子。

●くま純/熊本いきなり団子（1個）270円 ※前半、実演

甘酸っぱいアプリコットのスコーンサンド。

●ミスティ―ウィック/焼きスコーンサンド（アプリコット）（1個）550円

●ミスティ―ウィック/濃厚ティーゼリーミルクティー（1杯）770円

※後半、実演 ★初登場

人気の生フレンチクルーラーやオールドファッション。

●ウィークエンド―ナツ／ドーナツ各種（1個）301円から ※前半、実演

濃厚でなめらなか特製手作りクリームをたっぷり詰め込みました。

●ラ・アイママキッチン/マサラダ各種（1個）314円から ※前半、実演

〔日替わり限定品〕

●本巣ヱ/本巣ヱプリン（1個）521円 ※5月3日（日・祝）限定、限定100個、お一人さま4個まで ★初登場

●MAISON CLASSIC FACTORY/シュークリーム（1個）481円 ※5月4日（月・祝）限定、限定100個、お一人さま4個まで

※1日限りの限定品は各日午前9時30分から45分の間、1階=駅側北東口で整理券を配布いたします。

株式会社そごう・西武 そごう千葉店

https://www.sogo-seibu.jp/chiba

営業時間：地階～9階 午前10時～午後8時 10階＝レストラン街 午前11時～午後10時