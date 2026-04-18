「ファッションセンターしまむら さいたま新都心店」１階に、POP UP STOREを４/25（土）よりオープン！先行販売商品や母の日ギフトにおすすめの商品をラインナップ！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、 4月25日（土）より「ファッションセンターしまむら さいたま新都心店」 1階に、雑貨＆ファッション シャンブルによる期間限定のPOP UP STOREを出店いたします。先行販売商品や母の日ギフトにおすすめの商品をラインナップし、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■先行販売商品や母の日ギフトにおすすめの商品を販売！

5/23（土）にシャンブル店舗にて発売する、人気モデル「kazumi」さんと「tsukuru＆Lin.（ツクルアンドリン）」のコラボ商品をPOP UP STORE限定で先行販売します。また、母の日ギフトにおすすめのおしゃれ雑貨や日用品を取り揃えているほか、有料にてラッピングも承ります。

●POP UP STORE商品ラインナップ（一例）

kazumiさんコラボ商品（先行販売）ソープフラワーブーケミニタオル

■kazumiさんオリジナルポストカードをプレゼント！

POP UP STORE限定で先行販売するkazumiさんコラボ商品をご購入のお客様に、オリジナルポストカードをプレゼントします。先着30名様には、kazumiさん直筆サイン入りのオリジナルポストカードをプレゼントします。

■アプリ会員限定のキャンペーンも実施！

しまむらパークアプリ会員限定のプレゼントもご用意しています。

●お会計時に、しまむらパークアプリの本会員登録済みの会員証をご提示いただいたお客様に、全国のシャンブル店舗で使用できる値引きクーポン（税込3,000円以上で100円引き）を後日配布します。

●お会計時に、しまむらパークアプリの本会員登録済みの会員証をご提示いただいたうえで、一会計につき税込2,000円以上お買い上げいただいたお客様に「ビスケット＋ドリンクのもと」セットをプレゼントします。なくなり次第終了となります。

■POP UP STORE概要

開催期間：2026年 4月25日（土）～ 5月10日（日）

開催場所：ファッションセンターしまむら さいたま新都心店 1階

＊アベイル前のスペース

営業時間：10：00～19：00

決済方法：クレジットカードやバーコード決済をはじめとしたキャッシュレス決済でお買い上げいただけます。

＊現金決済はできません。

販売商品の詳細につきましては、シャンブル公式Instagramアカウント（＠grchambre）にて随時配信します。＊商品によって数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

■しまむらグループの公式アプリ・SNS はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お近くの店舗はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ お問い合わせフォーム https://www.shimamura.gr.jp/faq/contact

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）