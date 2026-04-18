うみなかコーヒーフェスティバル開催！

一般財団法人 公園財団

4/18(土)、19(日)に「うみなか ふくおかコーヒーフェスティバル2026」を開催します。

春の花々が彩る海浜公園を舞台に、全国から選び抜かれたコーヒーショップが12店舗集結。

園内を散策しながら、丁寧に淹れられた一杯を味わう贅沢な時間を楽しめます。

5周年を迎える今回は各店舗が３つのブレンドテーマに沿って準備したイベントオリジナルブレンドも提供します。焙煎体験やコーヒー染め体験、スタンプラリー抽選会も開催予定。公園で、花とコーヒーが織りなす特別な散策体験をしてみませんか？

◆開催概要

日時：4/18（土）19（日）

時間：10:00～17:00

会場：コーヒー3杯分チケット 当日券 1,500円 前売り券 １，３５０円

※入園料・駐車料金・体験イベントは別料金です。

チケットを使い切った方は1杯５００円でおかわり可。

参加店舗： 12店舗

Parts Of Life / ゆめしま珈琲焙煎所 / USUZUMI COFFEE / tsukuyomi coffee organic

光珈琲 / ゆげ焙煎所 / ポルトコーヒー / 珈琲ふとをかし/珈琲豆直売所 / and people COFFEE ROASTERY/風乃珈琲 / hirosHi.no.haco

主催： 国営海の中道海浜公園／福岡コーヒーフェスティバル実行委員会

ネモフィラ畑を見ながらコーヒーを楽しめます

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。

〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199

公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/uminaka.go.jp/

X： https://x.com/uminakapark

Instagram： https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/