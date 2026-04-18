うみなかコーヒーフェスティバル開催！
4/18(土)、19(日)に「うみなか ふくおかコーヒーフェスティバル2026」を開催します。
春の花々が彩る海浜公園を舞台に、全国から選び抜かれたコーヒーショップが12店舗集結。
園内を散策しながら、丁寧に淹れられた一杯を味わう贅沢な時間を楽しめます。
5周年を迎える今回は各店舗が３つのブレンドテーマに沿って準備したイベントオリジナルブレンドも提供します。焙煎体験やコーヒー染め体験、スタンプラリー抽選会も開催予定。公園で、花とコーヒーが織りなす特別な散策体験をしてみませんか？
◆開催概要
日時：4/18（土）19（日）
時間：10:00～17:00
会場：コーヒー3杯分チケット 当日券 1,500円 前売り券 １，３５０円
※入園料・駐車料金・体験イベントは別料金です。
チケットを使い切った方は1杯５００円でおかわり可。
参加店舗： 12店舗
Parts Of Life / ゆめしま珈琲焙煎所 / USUZUMI COFFEE / tsukuyomi coffee organic
光珈琲 / ゆげ焙煎所 / ポルトコーヒー / 珈琲ふとをかし/珈琲豆直売所 / and people COFFEE ROASTERY/風乃珈琲 / hirosHi.no.haco
主催： 国営海の中道海浜公園／福岡コーヒーフェスティバル実行委員会
ネモフィラ畑を見ながらコーヒーを楽しめます
国営海の中道海浜公園
海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。
〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25
TEL：092-603-1111 FAX：092-603-1199
公園ホームページ： https://uminaka-park.jp/
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Instagram： https://www.instagram.com/uminonakamichiseasidepark/