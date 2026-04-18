【最大6軒ハシゴ】徒歩で巡る本町飲み歩き開幕！全制覇でコース1名分無料｜株式会社Ｎ・Ｉ

株式会社N・I

株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）は、2026年4月15日(水)より、本町・堺筋本町エリアに展開する系列飲食店にて、徒歩で複数店舗を巡りながら楽しめる「ハシゴ酒スタンプ企画」を開始しました。寿司・海鮮・馬肉・鳥刺しなど異なるジャンルの店舗を組み合わせながら、1エリアで完結する飲み歩きを楽しめます。

■「次、どこ行く？」が楽しくなるハシゴ酒

1軒目で軽く一杯。その余韻のまま、次の店へ。

本企画では、徒歩圏に集まる店舗を自由に行き来しながら、その場の気分で次の一軒を決めていくハシゴ酒を楽しめます。

あらかじめ決められたコースではなく、「今日はもう少し飲みたい」「次は違うジャンルを試したい」といった流れに合わせて、自然と店を巡れるのが特徴です。

■ハシゴ酒スタンプ企画 概要

開始日：2026年4月15日(水)～

実施エリア：本町・堺筋本町エリア

対象店舗：すし酒場 にほんいち 本町店(https://akr6925128689.owst.jp/)／北海道海鮮 にほんいち 本町店(https://nihonichi-honmachi.owst.jp/)／

純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店(https://nihonichi-sakaisujihonmachi.owst.jp/)／

大衆馬肉酒場 馬王 堺筋本町店(https://baou-sakaisujihonmachi.owst.jp/)／居酒屋 まんまん 堺筋本町店(https://akr5333630626.owst.jp/)／

牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店(https://www.hotpepper.jp/strJ004537064/)

特典内容：2軒目以降の来店で、乾杯ドリンク無料

全6店舗制覇または全12マスクリアで、宴会コース1名様分無料

※2軒目、3軒目でも必ず店舗スタンプをGET！

※各店舗ごとに対象ドリンクが異なります。

※他サービス券など併用不可

※1ひとり様1フード制となります。

※宴会コース無料特典は5名様以上のご予約に限ります。

※コース金額の上限なし

■徒歩だからこそ、気軽にもう一軒

参加店舗はすべて本町・堺筋本町エリア内に位置しており、移動は徒歩ですぐ。

電車やタクシーに頼ることなく、スムーズに次の店舗へ移ることができます。

寿司、海鮮、牡蠣、馬肉、鳥刺しなど、ジャンルの異なる店舗をその日の気分で組み合わせながら、エリア全体でひとつの飲み歩き体験を楽しめます。

■回るほど広がる楽しみ

来店時にはスタンプカードを取得し、店舗を巡るごとに特典を受けることができます。

2軒目以降の来店では乾杯ドリンクが無料となります。さらに、全店舗を制覇した場合にはコース1名分が無料となります。

仕事帰りに軽く2軒、仲間とゆっくりハシゴ、宴会後の一軒など、シーンに合わせて気軽に巡れる飲み歩きとして楽しめます。

店舗概要

本企画は、本町・堺筋本町エリアに展開する株式会社N・Iの系列飲食店にて実施しています。

海鮮・寿司・牡蠣・馬肉・鶏料理など、それぞれ異なるジャンルの店舗が揃っており、その日の気分やシーンに合わせて自由に組み合わせることが可能です。徒歩圏に店舗が集まっているため、1軒目から2軒目、さらにその先へとスムーズに巡ることができます。

【参加店舗】

・北海道海鮮 にほんいち 本町店

・すし酒場 にほんいち 本町店

・牡蠣と海鮮 にほんいち 堺筋本町店

・大衆馬肉酒場 馬王 堺筋本町店

・純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店

・居酒屋 まんまん 堺筋本町店

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〈株式会社N・I会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

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〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：広報 濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928