【横浜赤レンガ倉庫】100色展開の「クレパス柄トケイ」や可愛い文具雑貨が大集合！「TokiiRo pop up shop」が2026年4月13日より期間限定オープン！

株式会社ナカザワ横浜赤レンガ倉庫 2号館1F

株式会社ナカザワ（本社：滋賀県湖南市、代表取締役：中澤実仟盛）は、2026年4月13日（月）から2026年5月10日（日）までの期間、横浜赤レンガ倉庫にて「TokiiRo pop up shop」を開催いたします。本ポップアップショップでは、文具メーカー「サクラクレパス」とのコラボレーションによる時計に加え、思わず口にしたくなるようなお馴染みのお菓子をモチーフにした文具雑貨を展開する「おかしなTokiiRo」など、かわいくて楽しい雑貨を期間限定で豊富に取り揃えております。

■「TokiiRo pop up shop」開催概要

・開催期間：2026年4月13日（月）～2026年5月10日（日）

・開催場所：横浜赤レンガ倉庫 2号館1F

・所在地：神奈川県横浜市中区新港1-1-2

・営業時間：11:00～20:00

■ 注目の展開アイテム

圧巻の100色展開！「クレパス柄トケイ」をはじめとするコラボ時計

クレパス柄トケイ

「クレパス柄トケイ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000025830.html)」は、サクラクレパスと時計専門店タイムステーションNEOがコラボレーションして生まれた大人気商品です。 やわらかいシリコンのバンドによる軽いつけ心地が特徴で、クレパスで描いたようなアラビア数字のインデックスや、クレパスそのものを模した時計の針がポイントとなっています。

圧巻の100色展開（サイズSの場合）となっており、絶妙な色の違いを楽しみながら、きっとお気に入りのカラーが見つかるはずです。かわいいクレパス柄のパッケージボックスとオリジナルショッパーに入っているため、ご自身用はもちろん、プレゼントとしても大変おすすめです。

【商品一例】

・クレパス柄トケイ01モデル（size:S）(https://ts-neo.com/tokiiro/brand/5)全100色展開：6,050円（税込）

・クレパス柄トケイ02モデル（size:M）(https://ts-neo.com/tokiiro/brand/7)全62色展開：6,380円（税込）

【商品一例】

写真上段：

・クレパス柄プチくろっく(https://ts-neo.com/tokiiro/brand/98)：3,850円（税込）

写真下段：

・クレパス柄くろっく(https://ts-neo.com/tokiiro/brand/9)：3,850円（税込）

「おかしなTokiiRo」シリーズ

「おかしなTokiiRo」と題し、思わず口にしたくなるようなお馴染みのお菓子をモチーフにしたメモ帳やシール、食べられないお菓子パッケージの文具雑貨（ペン、消しゴムなど）も大集合します。

【商品一例】

・エコバッグ：869円（税込）

・巾着：495円（税込）

・ステッカー：330円（税込）～

■ キャンペーンのお知らせ

今回は、『クレパス柄トケイ』をご購入いただいた方限定で、店内商品を5%OFFでお買い求めいただける特別キャンペーンを実施いたします。また、『クレパス柄トケイ』をご購入の方には、可愛らしいランドセル型のラッピングを無料で承っております。この機会にぜひお立ち寄りください！

■ 公式オンラインショップのご案内

ポップアップショップでの取扱商品は、公式オンラインショップでもご購入いただけます。会場へお越しいただくのが難しい方も、ぜひオンラインでのお買い物をお楽しみください。

・公式オンラインショップ（TokiiRo）：https://tokiiro.shop(https://tokiiro.shop/)

・時計専門オンラインストア（タイムステーションNEO）：https://ts-neo.com/

■ フランチャイズ・出店に関するお問い合わせ

当社は、ポップアップの出店やショッピングモールへの出店を積極的に行っております。詳細につきましては、下記よりお問い合わせくださいませ。

https://nakazawa-group.co.jp/inquiry

■ 会社概要

株式会社ナカザワ

株式会社ナカザワは、滋賀県湖南市に本社を構え、全国で時計・眼鏡の専門店を展開する企業です。

現在、国内外で70店舗以上を運営し、ベトナム・カンボジアにも出店。地域に根ざしたサービスを提供しながら、お客様の暮らしに寄り添う存在を目指しています。



時計事業では、国内メーカーの時計はもちろん、海外ブランドも幅広く取り扱い、電池交換やバンド調整などのメンテナンスも店頭で対応。確かな技術と丁寧な接客で、お客様の大切な時計を長くご愛用いただけるようサポートしています。



また、創業70周年を迎えた今、新たな挑戦を続け、さらなる成長を加速させています。長年にわたり培ってきた信頼と実績を大切にしながら、これからも高品質な商品とサービスをお届けしてまいります。



名 称：株式会社ナカザワ

住 所：滋賀県湖南市中央2丁目92番地

設 立：1952年12月10日

年 商：435,600万円

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 中澤実仟盛

公式ホームページ：https://nakazawa-group.co.jp/

タイムステーションNEO公式オンラインショップ：https://ts-neo.com/

x：https://x.com/timestationNEO

YouTube：https://www.youtube.com/@TIMESTATIONNEO

note：https://note.com/nakazawa3