モンハン酒場にて『交わりの祭事【花舞の儀】フェア』開催決定！！

株式会社NSグループ

モンハン酒場(東京・秋葉原)とモンハン酒場WEST(大阪・なんば)において、

2026年4月21日(火)～6月1日(月)の期間中、『交わりの祭事【花舞の儀】フェア』を開催いたします。

ゲーム内の大集会所でハンターが食している「花舞の巻き寿司御膳」をはじめ、

彩り豊かな「花舞の儀特製・さくらあんみつ」、舞い散る桜が映える「タマミツネ」をイメージしたドリンクなど【花舞の儀】の世界観を表現したメニューをお楽しみいただけます！

ご注文特典として、『モンスターハンターワイルズ』の『油湧き谷』に生息する環境生物のステッカー(全9種)をプレゼント！

春の訪れを祝う【花舞の儀】をモンハン酒場で存分にお楽しみください！

メニュー

1650z(税込)花舞の儀巻き寿司御膳

花舞の儀でしか食べることのできない巻き寿司御膳をモンハン酒場流にアレンジ

華やかに彩られた一皿です。

花舞の儀特製・さくらあんみつ

桜舞い散る季節にぴったりなすいーつをご用意いたしました

1210z(税込)880z(税込)花舞う泡狐竜ソーダ

艶やかな雰囲気のタマミツネと舞い散る桜の花びらは相性バツグン！

カシスが香る、桜フレーバーのカクテルです。

※ノンアルコールドリンク

極熱重鎧！鎧竜カルーアミルク

重厚な外殻をクッキーと黒ごまアイスで再現しました。

ストロベリーソースがアクセントになるカルーアミルクです。

※アルコールドリンク

990z(税込)

※z(ゼニー)モンスターハンターにおける通貨単位/1z=1円となります。

ノベルティ

環境生物ステッカー(全9種)

『モンスターハンターワイルズ』の『油湧き谷』に生息する環境生物がプリントされたオリジナルステッカー。

対象商品を1点ご注文ごとにランダムで1枚プレゼントいたします。

※画像はイメージです。

※在庫に限りがございます。なくなり次第終了となります。

詳細を見る :https://www.pasela.co.jp/shoplist/mhsb/topic/%e3%80%8e%e4%ba%a4%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%ae%e7%a5%ad%e4%ba%8b%e3%80%90%e8%8a%b1%e8%88%9e%e3%81%ae%e5%84%80%e3%80%91%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%80%8f%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%b1%ba%e5%ae%9a%ef%bc%81/#_ga=2.236444801.1650096215.1776044785-1803261658.1716175533