ルネッサンス リゾート オキナワ【こどもの日・母の日・父の日】海を望むレストランでランチブッフェイベント開催

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株式会社H.P.D.コーポレーション

ランチブッフェ イメージ

ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波 清）は、子どもの日、母の日、父の日に合わせて、オールデイダイニング「セイルフィッシュカフェ」のランチブッフェイベントを開催いたします。



ルネッサンス リゾート オキナワ :
https://renaissance-okinawa.com/



ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」石窯で焼くピザや焼き立てパンなどライブキッチンが人気

それぞれの期間に、特別料金やスペシャルメニューをご用意しており、ライブキッチンでシェフが作る料理の数々、石窯ピザ、焼き立てパンなど、バラエティに富んだ料理とスイーツがお召し上がりいただけます。



ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」テラス席 イメージ

ご家族やご友人と、美しいエメラルドグリーンの海を眺めるレストランで、おいしい楽しいひとときをお過ごしください。



リゾートランチブッフェ イベント :
https://renaissance-okinawa.com/blogs/news/2026-april-lunchevent


リゾート感あふれる人気レストラン「セイルフィッシュカフェ」　


ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」

【時間】11：15～14：30（90分制）　＊イベント期間に限る



【料金】


大人：\3,500


シニア（65歳以上）：\3,150


小学生：\1,750


幼児（3～5歳）：\1,050



＊税・サービス料込　＊写真はイメージです



セイルフィッシュ カフェ :
https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-lunch#lunch_01


◎こどもの日スペシャルデー


キッズコーナー イメージ

カラフルドーナツ イメージ

【期間】2026年5月2日（土）～5月5日（火・祝）



【内容】


１.２日前までのご予約で


・大人1名につき、幼児（3～5歳）1名無料（通常料金\1,050）


・小学生は特別料金：\1,500（通常料金\1,750）



２.キッズコーナーに自分で作るミニバーガー、デザートコーナーにカラフルドーナツ、クレープが登場



◎母の日サンクスデー

【期間】2026年5月9日（土）・10日（日）



【内容】


１.２日前までのご予約で


・お母様は\390（サンキュー）OFF


・大人1名につき、小学生または幼児（3～5歳）1名半額



２.マグロ丼やビビンパ、タコライスなど自分で作る、お好み丼コーナーが登場



マグロや海老などのシーフードやビビンバなど、お好きな具材を選んで作る「お好み丼」 イメージ

◎父の日サンクスデー

【期間】2026年6月20日（土）・21日（日）



【内容】


１.２日前までのご予約で


・お父様はビール、泡盛、チューハイ飲み放題


・お父様は\390（サンキュー）OFF


・大人1名につき、小学生または幼児（3～5歳）1名半額



２.マグロ丼やビビンパ、タコライスなど自分で作るお好み丼コーナー登場





【ルネッサンス リゾート オキナワ】


沖縄本島　西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる、全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。



ドルフィンプログラム

ヨット サンセットセーリング

ヨットセーリングやトローリング、パラセーリング、シュノーケリングのほか、多彩で本格的な50種以上のマリンスポーツ、室内 ＆ 屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、トレジャーハンティング、キッズお仕事体験、SDGsアドベンチャーなど、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。



サンセットBBQ イメージ

琉球炭火焼イメージ

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、「THE NORTH FACE／HELLY HANSEN」のほか、5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。



沖縄本島　西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」

ロングステイ特典「Club Savvy」や記念日のおもてなしも好評です。



沖縄本島　うるま市「ココ ガーデンリゾート オキナワ」

グループホテル【ココ ガーデンリゾート オキナワ】へも、無料の定時シャトルバスで15分。



ココ ガーデンリゾート オキナワ :
https://cocogarden.com/


https://prtimes.jp/a/?f=d24632-1009-8bbd8f3bd38fa582b8da48e2b873bd48.pdf