ルネッサンス リゾート オキナワ【こどもの日・母の日・父の日】海を望むレストランでランチブッフェイベント開催
ランチブッフェ イメージ
ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波 清）は、子どもの日、母の日、父の日に合わせて、オールデイダイニング「セイルフィッシュカフェ」のランチブッフェイベントを開催いたします。
ルネッサンス リゾート オキナワ :
https://renaissance-okinawa.com/
ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」石窯で焼くピザや焼き立てパンなどライブキッチンが人気
それぞれの期間に、特別料金やスペシャルメニューをご用意しており、ライブキッチンでシェフが作る料理の数々、石窯ピザ、焼き立てパンなど、バラエティに富んだ料理とスイーツがお召し上がりいただけます。
ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」テラス席 イメージ
ご家族やご友人と、美しいエメラルドグリーンの海を眺めるレストランで、おいしい楽しいひとときをお過ごしください。
リゾートランチブッフェ イベント :
https://renaissance-okinawa.com/blogs/news/2026-april-lunchevent
リゾート感あふれる人気レストラン「セイルフィッシュカフェ」
ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」
【時間】11：15～14：30（90分制） ＊イベント期間に限る
【料金】
大人：\3,500
シニア（65歳以上）：\3,150
小学生：\1,750
幼児（3～5歳）：\1,050
＊税・サービス料込 ＊写真はイメージです
セイルフィッシュ カフェ :
https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-lunch#lunch_01
◎こどもの日スペシャルデー
キッズコーナー イメージ
カラフルドーナツ イメージ
【期間】2026年5月2日（土）～5月5日（火・祝）
【内容】
１.２日前までのご予約で
・大人1名につき、幼児（3～5歳）1名無料（通常料金\1,050）
・小学生は特別料金：\1,500（通常料金\1,750）
２.キッズコーナーに自分で作るミニバーガー、デザートコーナーにカラフルドーナツ、クレープが登場
◎母の日サンクスデー
【期間】2026年5月9日（土）・10日（日）
【内容】
１.２日前までのご予約で
・お母様は\390（サンキュー）OFF
・大人1名につき、小学生または幼児（3～5歳）1名半額
２.マグロ丼やビビンパ、タコライスなど自分で作る、お好み丼コーナーが登場
マグロや海老などのシーフードやビビンバなど、お好きな具材を選んで作る「お好み丼」 イメージ
◎父の日サンクスデー
【期間】2026年6月20日（土）・21日（日）
【内容】
１.２日前までのご予約で
・お父様はビール、泡盛、チューハイ飲み放題
・お父様は\390（サンキュー）OFF
・大人1名につき、小学生または幼児（3～5歳）1名半額
２.マグロ丼やビビンパ、タコライスなど自分で作るお好み丼コーナー登場
【ルネッサンス リゾート オキナワ】
沖縄本島 西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」
エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる、全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。
ドルフィンプログラム
ヨット サンセットセーリング
ヨットセーリングやトローリング、パラセーリング、シュノーケリングのほか、多彩で本格的な50種以上のマリンスポーツ、室内 ＆ 屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、トレジャーハンティング、キッズお仕事体験、SDGsアドベンチャーなど、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。
サンセットBBQ イメージ
琉球炭火焼イメージ
サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、「THE NORTH FACE／HELLY HANSEN」のほか、5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。
沖縄本島 西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」
ロングステイ特典「Club Savvy」や記念日のおもてなしも好評です。
沖縄本島 うるま市「ココ ガーデンリゾート オキナワ」
グループホテル【ココ ガーデンリゾート オキナワ】へも、無料の定時シャトルバスで15分。
ココ ガーデンリゾート オキナワ :
https://cocogarden.com/
https://prtimes.jp/a/?f=d24632-1009-8bbd8f3bd38fa582b8da48e2b873bd48.pdf