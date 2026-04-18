ルネッサンス リゾート オキナワ【こどもの日・母の日・父の日】海を望むレストランでランチブッフェイベント開催

株式会社H.P.D.コーポレーションランチブッフェ イメージ

ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村 総支配人：伊良波 清）は、子どもの日、母の日、父の日に合わせて、オールデイダイニング「セイルフィッシュカフェ」のランチブッフェイベントを開催いたします。

ルネッサンス リゾート オキナワ :https://renaissance-okinawa.com/

ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」石窯で焼くピザや焼き立てパンなどライブキッチンが人気

それぞれの期間に、特別料金やスペシャルメニューをご用意しており、ライブキッチンでシェフが作る料理の数々、石窯ピザ、焼き立てパンなど、バラエティに富んだ料理とスイーツがお召し上がりいただけます。

ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」テラス席 イメージ

ご家族やご友人と、美しいエメラルドグリーンの海を眺めるレストランで、おいしい楽しいひとときをお過ごしください。

リゾートランチブッフェ イベント :https://renaissance-okinawa.com/blogs/news/2026-april-lunchevent

リゾート感あふれる人気レストラン「セイルフィッシュカフェ」

ルネッサンス リゾート オキナワ「セイルフィッシュ カフェ」

【時間】11：15～14：30（90分制） ＊イベント期間に限る

【料金】

大人：\3,500

シニア（65歳以上）：\3,150

小学生：\1,750

幼児（3～5歳）：\1,050

＊税・サービス料込 ＊写真はイメージです

セイルフィッシュ カフェ :https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-lunch#lunch_01

◎こどもの日スペシャルデー

キッズコーナー イメージカラフルドーナツ イメージ

【期間】2026年5月2日（土）～5月5日（火・祝）

【内容】

１.２日前までのご予約で

・大人1名につき、幼児（3～5歳）1名無料（通常料金\1,050）

・小学生は特別料金：\1,500（通常料金\1,750）

２.キッズコーナーに自分で作るミニバーガー、デザートコーナーにカラフルドーナツ、クレープが登場

◎母の日サンクスデー

【期間】2026年5月9日（土）・10日（日）

【内容】

１.２日前までのご予約で

・お母様は\390（サンキュー）OFF

・大人1名につき、小学生または幼児（3～5歳）1名半額

２.マグロ丼やビビンパ、タコライスなど自分で作る、お好み丼コーナーが登場

◎父の日サンクスデー

マグロや海老などのシーフードやビビンバなど、お好きな具材を選んで作る「お好み丼」 イメージ

【期間】2026年6月20日（土）・21日（日）

【内容】

１.２日前までのご予約で

・お父様はビール、泡盛、チューハイ飲み放題

・お父様は\390（サンキュー）OFF

・大人1名につき、小学生または幼児（3～5歳）1名半額

２.マグロ丼やビビンパ、タコライスなど自分で作るお好み丼コーナー登場

【ルネッサンス リゾート オキナワ】

沖縄本島 西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる、全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。

ドルフィンプログラムヨット サンセットセーリング

ヨットセーリングやトローリング、パラセーリング、シュノーケリングのほか、多彩で本格的な50種以上のマリンスポーツ、室内 ＆ 屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、トレジャーハンティング、キッズお仕事体験、SDGsアドベンチャーなど、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。

サンセットBBQ イメージ琉球炭火焼イメージ

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、「THE NORTH FACE／HELLY HANSEN」のほか、5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。

沖縄本島 西海岸「ルネッサンス リゾート オキナワ」

ロングステイ特典「Club Savvy」や記念日のおもてなしも好評です。

沖縄本島 うるま市「ココ ガーデンリゾート オキナワ」

グループホテル【ココ ガーデンリゾート オキナワ】へも、無料の定時シャトルバスで15分。

ココ ガーデンリゾート オキナワ :https://cocogarden.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-1009-8bbd8f3bd38fa582b8da48e2b873bd48.pdf