次世代ヒアラブル「For me buds」が期間限定30%OFF！春の新生活応援キャンペーン2026

株式会社ナカトミ

株式会社ナカトミは、次世代ヒアラブルデバイス「For me buds（フォーミーバッズ）」において、2026年4月20日（月）から5月30日（土）までの期間限定で、「新生活応援キャンペーン2026」を実施いたします。

新生活や新学期など、新たなスタートを迎えるこの季節に合わせ、“集中力”と“快適さ”をサポートする「For me buds」を特別価格30％OFFでご提供いたします。

■ 商品購入先：For me buds 日本公式ショップ(https://gsmj.jp/products/formebuds30off)

「新生活応援キャンペーン2026」開催中。For me budsを期間限定30％OFFでご提供新しいスタートを、より快適に、より前向きに

春は、進学や就職、異動、転居など、生活環境が大きく変わる季節です。

一方で、新しい環境に適応するためには、日々の学習や仕事に集中できる環境づくりや、日常生活における快適さの確保も重要になります。

「For me buds」は、そうした新生活シーズンにおけるさまざまなニーズに応える次世代ヒアラブルデバイスとして、日常生活からビジネスシーンまで幅広く活用できる製品です。

今回のキャンペーンでは、より多くの方にその価値を体感していただけるよう、期間限定の特別価格でご提供いたします。

キャンペーン概要

■ キャンペーン名

新生活応援キャンペーン2026

■ 内容

対象期間中、「For me buds」を30％OFFの特別価格で販売

■ キャンペーン期間

2026年4月20日（月）～2026年5月30日（土）

■ 販売について

本キャンペーンは数量限定での実施となります。

予定数量に達し次第、期間中であっても終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

誕生秘話

ワイヤレスイヤホンタイプで快適に使用できる

LG電子出身のエンジニアの発想から誕生した本製品は、単なる睡眠補助デバイスではなく、睡眠の質を高めるためのソリューションとして開発されました。長年の睡眠研究データと生体センサー技術を融合し、より効率的な休息をサポートします。

For me budsの特長

革新的な睡眠サポートイヤーバッド「For me buds（フォーミー・バッズ）」が、dbbeats公式オンラインストア（https://dbbeats.jp/）にて一般販売を開始いたします。本製品は、LG社出身の技術者チームが長年にわたり開発を続けてきた「dbbeats（ダイナミック・バイノーラル・ビーツ）技術」を搭載し、CES 2025でも実証された信頼性の高いソリューションです。この度、日本市場向けの完全日本語対応版として本格的に展開されます。 特許取得済みの「dbbeats技術（特許番号10-2024-0140046）」で快適な眠りをサポート。

For me budsは、リアルタイムの生体センシングとバイノーラルビーツ音響を融合し、ユーザーの心拍や脳波に合わせて最適なサウンドを自動調整します。装着して専用アプリを起動するだけで、入眠までの時間短縮や覚醒回数の減少などが確認されており、快適な睡眠環境をサポートします。

4つのモードで「眠り」「仮眠」「瞑想」「集中」をトータルサポート

完全日本語対応の専用スマホアプリを通じて、以下の4モードを直感的に操作可能です。

Deep Sleep（深い睡眠）：AIが生体データを解析し、最適な音響でノンレム睡眠をサポート

Power Nap（パワーナップ）：10～20分の仮眠でもすっきりリフレッシュ

Meditation（瞑想）：呼吸リズムに合わせたサウンドで落ち着いたひとときを提供

Focus（集中）：集中力を高め、生産性をサポート

さらに、高性能アクティブノイズキャンセリング機能を搭載し、外部ノイズを遮断。移動中やオフィスでも快適に利用できます。

日本語対応の専用アプリから操作可能(iOS/Android対応)選べる4つのモードで日常のトータルサポート

革新的な睡眠サポートイヤーバッド「For me buds（フォーミー・バッズ）」はLG社出身の技術者チームが長年にわたり開発を続けてきた「dbbeats（ダイナミック・バイノーラル・ビーツ）技術」を搭載し、CES 2025でも実証された信頼性の高いソリューションです。日本市場向けの完全日本語対応版として本格的に展開されています。

臨床試験による有効性の確認

アメリカ・ラスベガスで開催されたCES 2025に出展

2025年に韓国・亜州大学病院で実施された臨床試験（参加者40名のうち18名に対する中間結果）において、For me budsを使用したグループは主要な睡眠関連指標において改善が確認されました。特に 入眠時間の短縮（約51％改善）、総睡眠時間の延長（約16％改善）、睡眠効率の改善（約13％改善）、覚醒回数の減少（約24％改善） といった効果が統計的に有意に示されており本製品の科学的有効性が裏付けられています。

このような方におすすめ

研究遂行機関:韓国・亜州大学病院(2025)

本キャンペーンは、特に以下のような方におすすめです。

・新生活・新学期を迎える学生の方

・集中力を高めたいビジネスパーソン

・通勤・通学時間を有効活用したい方

・リモートワーク環境を改善したい方

新しい年度の始まりに合わせて、毎日の学びや仕事、移動時間をより快適で価値あるものにしたい方に最適なキャンペーンです。

今後の展開

株式会社ナカトミは今後も、日本市場において革新的なヒアラブルデバイスの普及を目指し、より快適で価値あるライフスタイルの提案を行ってまいります。

今後も、お客様一人ひとりの多様なニーズに寄り添いながら、日常生活やビジネスシーンに新たな価値をもたらす製品展開を進めてまいります。

会社概要

会社名：株式会社ナカトミ

事業内容：ヒアラブルデバイス関連製品の企画・販売

製品名：For me buds（フォーミーバッズ）

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナカトミ

お問い合わせ先：

E-mail：cs@dbbeats.jp

URL：https://dbbeats.jp/

商品購入先：For me buds 日本公式ショップ(https://gsmj.jp/products/formebuds30off)

商品購入はこちらへFor me budsの製品パッケージ



