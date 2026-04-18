【日本先行発売】キャップの″星″が目印！韓国発「tiptoe(ティップトウ)」から集めたくなるミニツヤティント(990円(税込))厳選5色が登場

スターデザインコスメティックス株式会社

韓国・ソウル発のカラービューティーブランド「tiptoe（ティップトウ）」が、2025年12月の日本初上陸から半年。最新ライン「WISH GLAZE TINT（ウィッシュグレーズティント）」を2026年4月18日(土)よりロフト各店 ※一部店舗を除く にて先行発売いたします。

韓国Olive Youngにてメイクアップ総合ランキング上位を記録し、韓国・タイ・台湾・マレーシアとグローバルに展開するtiptoeの最注目新作が、いよいよ日本のお客様のもとへ届きます。

■ ブランドについて：tiptoe（ティップトウ）とは

"手が届く美しさを、つま先立ちのようにそっと高める"をコンセプトに誕生した韓国発カラービューティーブランド。繊細なニュアンスカラーと独自テクスチャーで、韓国Z世代を中心に圧倒的な支持を獲得しています。

▶ グローバル展開

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/22_1_8d8d2161c12c57656e1185a0a073e2b4.jpg?v=202604181151 ]

■ 新商品：WISH GLAZE TINT（ウィッシュグレーズティント）

「願いを込めたスターライト、唇にGLAZE。」

シュガーグレーズのように唇へとろけ込む、次世代グロッシーティント。従来のグロウイットソルベティントとはまったく異なる新テクスチャーで、ぷるんとした立体感と360度どこから見ても輝くツヤ感を両立しました。

ミニティントながら内容量2.5gを確保し、カラーごとに異なるSTARチャートを搭載したコレクション性の高い容器デザインも注目ポイント。手のひらにすっぽり収まるミニサイズは、SNSでシェアしたくなるビジュアルも魅力です。

▶ 商品概要

▶ 商品の特長

▶ カラーラインナップ（日本展開メインカラー５SKU）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/22_2_6d2075776c429985a3d4274cdb82f045.jpg?v=202604181151 ]- グレーズのような濃密ツヤと鮮明なカラーがしっかり密着- 「グロウイットソルベティント」とは異なる新テクスチャー - tiptoe初のミニティント- ミニサイズながら2.5gの十分な内容量- カラーごとの個性を星の形に。コレクションしたくなる容器デザイン- 990円(税込)という手に取りやすい価格設定で衝動購入を促進

201：Toeshoes Angel（トゥシューズエンジェル）

天使のバレエシューズを思わせる、柔らかなニュートラルピンクベージュ

202：Peach Angel（ピーチエンジェル）

天使の羽のような、透き通るやさしいピーチピンク

203：Lilac Angel（ライラックエンジェル）

夢見るような甘いライラックピンク

205：Baby Berry（ベイビーベリー）

フレッシュなベビーベリーの瑞々しいプラムピンク

206：Melt Cream（メルトクリーム）

溶けるようなやわらかいクリームローズ

■ 発売・購入情報

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/88022/table/22_3_aa0715ce58e2805e8b4ef92d25b17275.jpg?v=202604181151 ]

■ メディア関係者の皆さまへ 素材のご提供について

商品画像・パッケージ画像・スウォッチ画像一式をご用意予定です。

掲載をご検討いただける媒体様は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■ SNS・お問い合わせ

tiptoe(ティップトウ) 日本公式Instagram https://www.instagram.com/tiptoe_jp/

tiptoe(ティップトウ) 日本公式X（旧Twitter） https://x.com/tiptoe_jp

【本件に関するお問い合わせ】

スターデザインコスメティックス株式会社（日本総代理店）

〒169-0072 東京都新宿区大久保1-3-14

メール：info@star-cosme.net