「Kia PV5」の市販車が日本初上陸！

Kia PBV ジャパン株式会社- 「Kia PV5」の市販車の最初のロットが日本に到着した。- いよいよ国内発売に向けた発車準備が整った。

Kia PBVジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田島 靖也、以下、Kia PBVジャパン）は、「Kia PV5」の市販車が2026年4月16日に愛知県・三河港に到着し、国内での販売開始に向けた準備が最終段階に入ったことをお知らせいたします。

「Kia PV5」は昨年開催されたJAPAN MOBILITY SHOW 2025において日本初公開されて以来、多くのお客様、企業関係者の皆様より高い関心をお寄せいただき、当社は国内販売に向けて、商品開発、販売・サービス体制の構築等、各種準備を着実に進めてまいりました。

国内ではユニークな小型乗用車（LCV）サイズのEVバンとなる「Kia PV5」は、専用EVプラットフォームを採用したことにより、乗員の乗降や貨物の積み下ろしが容易なフラットな低床構造、カスタマイズ性に優れた広い車内空間、EVならではの高い静粛性と大容量バッテリーを備えており、物流・旅客輸送からレジャーまで、幅広いニーズに対応できる多目的モビリティーとして開発されました。さらに、先進運転支援システム（ADAS）や高い衝突安全性能を有し、総合的な快適性と安全性を実現しています。

なお、販売開始に先立ち、当社ではお客様の安心と利便性向上を目的として、カスタマーセンターおよびロードサイドアシスタンスの専用回線を2026年4月1日に開設しております。

フリーダイヤル：0120-88-1121（カスタマーセンター／ロードサイドアシスタンス共通）

□ カスタマーセンター

受付時間：毎日9:00～18:00（土日祝含む）

対応内容：ご購入前・ご購入後の各種お問い合わせを受け付けいたします。

□ ロードサイドアシスタンス

受付時間：24時間365日

対応内容：万一の際には、現場サポートまたは車両搬送サービスをご提供いたします。

ご利用条件：詳細は別途定める利用規約をご参照ください。

Kia PV5に関するご質問等がございましたら、どうぞお気軽にカスタマーセンターまでお問い合わせください。

市販車第一号車