【5/30限定】富士山×音楽花火×湖-“日本最高峰の特別体験”が山中湖で開催｜HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026

株式会社FIREBOX

その瞬間、この場所は“日本で一番美しい花火会場”になる。

日本を代表する山・富士山。

日本が世界に誇る花火師。

そして、静寂に包まれた山中湖。

この3つが重なるのは、年に一度、この日だけ。

あなたを待つのは、ただの花火大会ではなく、

“人生に残る一夜”です。

富士山と湖、そして花火を至近距離で体感できる唯一無二のロケーション。

音楽と完璧にシンクロした花火芸術に身を委ねた瞬間、

日常は静かに消え、感動だけが残ります。

（本イベントは、メインスポンサー Way株式会社(https://re-way.co.jp)の特別協賛により開催されます）

■静寂と光の共演 ― “没入する花火体験”

約10,000発の花火が、富士山と山中湖という雄大な舞台を背景に夜空を彩る。

しかし、このイベントの本質は“派手さ”だけではありません。

あえて取り入れた「静寂」。

音が止まり、空気が張り詰めたその瞬間、

次の一発が心を震わせる。

音・光・静けさすべてが設計された演出は、

観る人を物語の中へ引き込みます。

これは、花火ではなく“体験型エンターテインメント”です。

■日本最高峰の花火師が共演する一夜限りの特別プログラム

株式会社マルゴーの花火

“花火界のマジシャン”株式会社マルゴーと、老舗・株式会社齋木煙火本店。

日本を代表する二大花火師が、この日のためだけに競演。

音楽の一音一音に呼応し、1/100秒単位で打ち上がる光。

湖面に映るもう一つの花火。

富士山を背に広がる圧倒的スケール。

そのすべてが重なる瞬間、

花火は“作品”へと変わります。

■ここでしか見られない、富士山との共演

前回開催の様子

富士山の麓、山中湖の湖畔という特別な舞台。

この地で打ち上がる花火は、

“景色の一部”ではなく“景色そのもの”になります。

当日その瞬間にしか存在しない光景。

それは写真では残しきれない、“記憶に刻まれる体験”です。

■全席有料だから実現する、ストレスのない観覧体験

当日は、ロケーションと融合した特別花火も打ち上げ予定

本イベントは全席有料制。

場所取り不要（一部シート除く）、混雑によるストレスなし。

ゆとりある座席配置により、花火そのものに集中できます。

プレミアムチェアや特別フードの提供など、

観覧環境も含めて“体験価値”を設計。

“見る花火”から、“感じる花火”へ。

■最大25店舗のフードフェスで、一日中楽しめる

会場には最大25店舗が出店。

地元グルメから人気キッチンカーまで、

食も楽しめるフェス型イベントとして一日中満喫できます。

■チケット情報（席数限定）

プレミアムVIP席（1名）：50,000円

花火師おすすめの最前ロケーション。圧倒的没入体験。

ロイヤルシート（1名）：25,000円

快適性と迫力を兼ね備えた人気席。

エグゼクティブシート（1名）：10,000円

バランス良く楽しめる観覧エリア。

スタンダードシート（1名）：5,000円

気軽に参加できる入門席（※指定席ではありません）

駐車券（臨時駐車場／1台）：3,000円

※席数には限りがあります。人気席は早期完売が予想されます。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

■開催概要

・イベント名：HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026

・日時：2026年5月30日（土）12:00～21:00

・花火打上：19:00～20:00（予定）

・会場：山中湖交流プラザ きらら

・打上数：約10,000発

・主催：株式会社FIREBOX(https://firebox-jpn.com/)

・メインスポンサー：Way株式会社(https://re-way.co.jp)

・後援：山中湖村ほか

公式サイト：https://yamanakako-hanabi.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yamanakako_hanabimf/?hl=ja

公式X：https://x.com/FB_yamanakako?s=20

■チケット購入はこちら(https://firebox.zaiko.io/e/hanabimagic)

「来年でもいい」ではなく、

“この日、この場所”だからこそ価値がある体験を。