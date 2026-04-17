【5/30限定】富士山×音楽花火×湖-“日本最高峰の特別体験”が山中湖で開催｜HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026
その瞬間、この場所は“日本で一番美しい花火会場”になる。
日本を代表する山・富士山。
日本が世界に誇る花火師。
そして、静寂に包まれた山中湖。
この3つが重なるのは、年に一度、この日だけ。
あなたを待つのは、ただの花火大会ではなく、
“人生に残る一夜”です。
富士山と湖、そして花火を至近距離で体感できる唯一無二のロケーション。
音楽と完璧にシンクロした花火芸術に身を委ねた瞬間、
日常は静かに消え、感動だけが残ります。
（本イベントは、メインスポンサー Way株式会社(https://re-way.co.jp)の特別協賛により開催されます）
■静寂と光の共演 ― “没入する花火体験”
約10,000発の花火が、富士山と山中湖という雄大な舞台を背景に夜空を彩る。
しかし、このイベントの本質は“派手さ”だけではありません。
あえて取り入れた「静寂」。
音が止まり、空気が張り詰めたその瞬間、
次の一発が心を震わせる。
音・光・静けさすべてが設計された演出は、
観る人を物語の中へ引き込みます。
これは、花火ではなく“体験型エンターテインメント”です。
株式会社マルゴーの花火
■日本最高峰の花火師が共演する一夜限りの特別プログラム
“花火界のマジシャン”株式会社マルゴーと、老舗・株式会社齋木煙火本店。
日本を代表する二大花火師が、この日のためだけに競演。
音楽の一音一音に呼応し、1/100秒単位で打ち上がる光。
湖面に映るもう一つの花火。
富士山を背に広がる圧倒的スケール。
そのすべてが重なる瞬間、
花火は“作品”へと変わります。
前回開催の様子
■ここでしか見られない、富士山との共演
富士山の麓、山中湖の湖畔という特別な舞台。
この地で打ち上がる花火は、
“景色の一部”ではなく“景色そのもの”になります。
当日その瞬間にしか存在しない光景。
それは写真では残しきれない、“記憶に刻まれる体験”です。
当日は、ロケーションと融合した特別花火も打ち上げ予定
■全席有料だから実現する、ストレスのない観覧体験
本イベントは全席有料制。
場所取り不要（一部シート除く）、混雑によるストレスなし。
ゆとりある座席配置により、花火そのものに集中できます。
プレミアムチェアや特別フードの提供など、
観覧環境も含めて“体験価値”を設計。
“見る花火”から、“感じる花火”へ。
■最大25店舗のフードフェスで、一日中楽しめる
会場には最大25店舗が出店。
地元グルメから人気キッチンカーまで、
食も楽しめるフェス型イベントとして一日中満喫できます。
■チケット情報（席数限定）
プレミアムVIP席（1名）：50,000円
花火師おすすめの最前ロケーション。圧倒的没入体験。
ロイヤルシート（1名）：25,000円
快適性と迫力を兼ね備えた人気席。
エグゼクティブシート（1名）：10,000円
バランス良く楽しめる観覧エリア。
スタンダードシート（1名）：5,000円
気軽に参加できる入門席（※指定席ではありません）
駐車券（臨時駐車場／1台）：3,000円
※席数には限りがあります。人気席は早期完売が予想されます。
※詳細は公式サイトをご確認ください。
■開催概要
・イベント名：HANABI MAGIC 富士・山中湖 2026
・日時：2026年5月30日（土）12:00～21:00
・花火打上：19:00～20:00（予定）
・会場：山中湖交流プラザ きらら
・打上数：約10,000発
・主催：株式会社FIREBOX(https://firebox-jpn.com/)
・メインスポンサー：Way株式会社(https://re-way.co.jp)
・後援：山中湖村ほか
公式サイト：https://yamanakako-hanabi.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/yamanakako_hanabimf/?hl=ja
公式X：https://x.com/FB_yamanakako?s=20
■チケット購入はこちら(https://firebox.zaiko.io/e/hanabimagic)
「来年でもいい」ではなく、
“この日、この場所”だからこそ価値がある体験を。