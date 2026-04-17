北海道の大自然を舞台に、新たな旅のはじまりを描く。| ロケーションフォトパンフレットがリニューアル。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/location/

本パンフレットは、新テーマ『The Eternal Journey of Love』のもと、北海道の壮大な自然を舞台に、おふたりの物語をより深く、より美しく表現する一冊となっています。

■北海道という“舞台”が生み出す、唯一無二のフォトウエディング

四季折々に表情を変える北海道。

広大な大地、澄み渡る空気、どこまでも続く風景。

写真工房ぱれっとでは、札幌・旭川・帯広と観光地に店舗を構え、それぞれのエリアが持つ魅力を最大限に活かしたロケーションフォトを提案しています。

本パンフレットでは、

広大な自然を活かしたダイナミックなビジュアル 季節ごとのロケーション提案（雪景色・新緑・花畑など） 実際の撮影シーンを想起させるストーリー性ある構成

を通じて、“その場所で撮る意味”まで体験できる内容に仕上げました。

単なる撮影紹介にとどまらず、

「どんな時間が流れるのか」までイメージできる構成となっています。

■テーマ『The Eternal Journey of Love』に込めた想い

人生は、それぞれが歩んできた“旅”。

異なる道を歩んできたふたりが出会い、

心を通わせ、やがて同じ未来を選ぶ。

それは終わりではなく、

新しい旅の始まり。

ロケーションフォトは、その“出発点”を刻むものです。

どこで撮るかではなく、

どんな景色の中で、どんな時間を共有するか。

北海道の自然は、

その瞬間をよりドラマティックに、そして本質的に映し出します。

ふたりで歩むこれからの道が、

より豊かで、美しいものになるように。

その願いを、本テーマに込めています。

■パンフレット概要

発送開始：5月中旬

順次発送 料金：無料

本誌はロケーションフォト編に加え、スタジオフォト編との2部構成となっており、

撮影スタイルに応じた多様な選択肢をご提案しています。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/location/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1K-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

北海道旭川市永山3条5丁目1-4

0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

北海道帯広市西17条南3丁目43-15

0155-67-8008

写真工房ぱれっと函館北斗店

北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内

0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、フォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp