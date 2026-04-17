北海道の大自然を舞台に、新たな旅のはじまりを描く。| ロケーションフォトパンフレットがリニューアル。
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/location/
本パンフレットは、新テーマ『The Eternal Journey of Love』のもと、北海道の壮大な自然を舞台に、おふたりの物語をより深く、より美しく表現する一冊となっています。
■北海道という“舞台”が生み出す、唯一無二のフォトウエディング
四季折々に表情を変える北海道。
広大な大地、澄み渡る空気、どこまでも続く風景。
写真工房ぱれっとでは、札幌・旭川・帯広と観光地に店舗を構え、それぞれのエリアが持つ魅力を最大限に活かしたロケーションフォトを提案しています。
本パンフレットでは、
広大な自然を活かしたダイナミックなビジュアル 季節ごとのロケーション提案（雪景色・新緑・花畑など） 実際の撮影シーンを想起させるストーリー性ある構成
を通じて、“その場所で撮る意味”まで体験できる内容に仕上げました。
単なる撮影紹介にとどまらず、
「どんな時間が流れるのか」までイメージできる構成となっています。
■テーマ『The Eternal Journey of Love』に込めた想い
人生は、それぞれが歩んできた“旅”。
異なる道を歩んできたふたりが出会い、
心を通わせ、やがて同じ未来を選ぶ。
それは終わりではなく、
新しい旅の始まり。
ロケーションフォトは、その“出発点”を刻むものです。
どこで撮るかではなく、
どんな景色の中で、どんな時間を共有するか。
北海道の自然は、
その瞬間をよりドラマティックに、そして本質的に映し出します。
ふたりで歩むこれからの道が、
より豊かで、美しいものになるように。
その願いを、本テーマに込めています。
■パンフレット概要
発送開始：5月中旬
順次発送 料金：無料
本誌はロケーションフォト編に加え、スタジオフォト編との2部構成となっており、
撮影スタイルに応じた多様な選択肢をご提案しています。
詳細を見る :
https://www.studio-palette.com/location/
会社概要と店舗情報
有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。
＜会社概要＞
会社名：有限会社三景スタジオ
代表取締役：大西康弘
事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業
＜店舗情報＞
写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店
北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F
011-207-4466
写真工房ぱれっと札幌中央店
住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1K-23ビル B1F
TEL：011-596-8155
写真工房ぱれっと 旭川店
北海道旭川市永山3条5丁目1-4
0166-73-8485
写真工房ぱれっと帯広店
北海道帯広市西17条南3丁目43-15
0155-67-8008
写真工房ぱれっと函館北斗店
北海道北斗市七重浜4丁目44-1イオン上磯店内
0138-49-5116
営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。
【アライアンスパートナー募集】
「写真工房ぱれっと」は、フォトサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
担当者 : デザイン部 森田
連絡先 : design@sankeistudio.co.jp