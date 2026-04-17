【生成AI】それってほんとに大丈夫？著作権の基礎を押さえよう！5/11（月）～ 無料セミナー「基礎から学ぶ生成AI時代の著作権Vol.1～4」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は5月11日（月）から、クリエイターの方やAI作品を安心して使いたい方などを対象に、無料のオンラインセミナー「基礎から学ぶ生成AI時代の著作権Vol.1～4」を開催します。



▼【Vol.1】「“それってOK？”著作権の基礎知識」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173505/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173505/?rls)

※締切： 2026年5月11日（月） 20：00



▼【Vol.2】「AI作品の著作権は誰のもの？商用利用上の注意（1）」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173510/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173510/?rls)

※締切： 2026年5月18日（月） 20：00



▼【Vol.3】「AI作品の著作権は誰のもの？商用利用上の注意点（2）」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173512/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173512/?rls)

※締切： 2026年5月25日（月） 20：00



▼【Vol.4】「2026年の常識に先回り！クリエイター登録制度とは？」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173516/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173516/?rls)

※締切： 2026年6月1日（月） 20：00





近年、急速に普及した生成AI。非常に便利ではあるものの、何がOKで何がNGなのか、判断に迷う方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社は生成AIの制作物における著作権を解説するセミナーを開催します。



本セミナーシリーズは全4回を予定。講師は知的財産管理技能士の長谷川 万紀子氏。著作権の基礎から、AI生成物の権利処理、そして2026年に施行された新制度「個人クリエイター等権利情報登録システム」まで、今必要な知識を段階的に解説します。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



■5/11（月）Vol.1「“それってOK？”著作権の基礎知識」

・著作権とは何か？

・保護されるもの・されないものの境界線

・著作者人格権と著作財産権の概要について



■5/18（月）Vol.2「AI作品の著作権は誰のもの？商用利用上の注意点（1）」

・権利の中身

・AI生成物に「著作権」は発生するのか？

・生成物の商用利用における注意点

・学習段階と生成・利用段階の切り分けと考え方

・既存著作物との「類似性」と「依拠性」



■5/25（月）Vol.3「AI作品の著作権は誰のもの？商用利用上の注意点（2）」

・権利制限規定について

・実際に起きたトラブル事例

・プロンプト等の簡単なチェックリスト



■6/1（月）Vol.4「2026年の常識に先回り！クリエイター登録制度とは？」

・著作権の新制度「個人クリエイター等権利情報登録制度」の概要と裁定制度



＜こんな方におすすめ＞

・クリエイティブ制作をしている方

・他の作品を使用する機会がある方

・クライアントワークに関わる方

・AI×著作権の“最低限”を一気に押さえたい

・AI作品を安心して使いたい

基礎から学ぶ生成AI時代の著作権Vol.1 “それってOK？”著作権の基礎知識Vol.2 AI作品の著作権は誰のもの？商用利用上の注意点（1）Vol.3 AI作品の著作権は誰のもの？商用利用上の注意点（2）Vol.4 2026年の常識に先回り！クリエイター登録制度とは？

■日時

Vol.1 2026年5月11日（月）19：00～20：00

Vol.2 2026年5月18日（月）19：00～20：00

Vol.3 2026年5月25日（月）19：00～20：00

Vol.4 2026年6月1日（月）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

知的財産管理技能士

長谷川 万紀子（はせがわ まきこ）氏

大手プラントエンジニアリング企業にて、研究開発に携わった後、知的財産部にて特許出願等に携わる。知財担当者として、社長直下の新規事業立ち上げに参画し、悪戦苦闘しながら、法務、開発、営業等とチームになり、外部のコンサルタントよりビジネスモデルの作り方などを学ぶ。ブランド創出や、マーケティング等、ビジネス全体の考え方を学ぶうち、知的財産は、単に権利を保護し、リスクを回避するだけでなく、企業価値の指標でもある事を知り、知財の面白さと重要性に惹かれる。生成AI時代、知的財産の1つである、著作権は、誰もが知っておきべきITリテラシーの一部だと感じ、初学者向けの研修等を行う。

資格：

・知的財産管理技能士 2級

・ビジネス著作権検定 上級



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼【Vol.1】「“それってOK？”著作権の基礎知識」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173505/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173505/?rls)

※締切： 2026年5月11日（月） 20：00



▼【Vol.2】「AI作品の著作権は誰のもの？商用利用上の注意（1）」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173510/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173510/?rls)

※締切： 2026年5月18日（月） 20：00



▼【Vol.3】「AI作品の著作権は誰のもの？商用利用上の注意点（2）」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173512/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173512/?rls)

※締切： 2026年5月25日（月） 20：00



▼【Vol.4】「2026年の常識に先回り！クリエイター登録制度とは？」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173516/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173516/?rls)

※締切： 2026年6月1日（月） 20：00





＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)



【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「基礎から学ぶ生成AI時代の著作権」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼色ってなに？から始める色彩講座【eラーニング】 ～ゼロから学べる、デザイン初心者のための色彩入門～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



セミナーなどのイベント情報は、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！

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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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