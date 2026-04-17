【長崎県五島市】5/9・10東京・丸の内で移住者と話せる『移住相談会』を開催！5/10『五島の日』PRイベントも同時開催

五島市

長崎県五島市（市長：出口 太）は、2026年5月10日の「510（ごとう）の日」を記念したPRイベントに合わせ、東京・丸の内にて移住相談会を開催します。

■ 累計1,600人が選んだ島。その「選ばれる理由」を等身大で伝える2日間

白い砂浜と透明度の高いエメラルドグリーンの海「高浜海水浴場」

五島市は、8年連続で年間200人超の移住者を迎え、累計1,600人以上が新たな生活をスタートさせている人気の離島です。近年では特に、若年層や子育て世帯の移住が増加しています。

本イベントでは、「これからのライフスタイル」を考え始めた首都圏在住の方々を対象に、島の「美味しいもの（食）」を楽しみながら、島暮らしの「リアル」を気軽に知っていただける相談ブースを設置します。

■ 「相談」の前に、まずは「おしゃべり」から。

「移住相談会in東京」の詳細を見る :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/event/detail_10142.html

会場には、東京や福岡から実際に五島へ移住した「移住支援員」が常駐します。

都市部から地方への移住を検討する際に誰もが抱く、仕事・住まい・生活環境への不安。ガイドブックだけでは見えてこない「等身大の島暮らし」について、移住前の悩みや実際に住んで感じたギャップなど、自身の経験を交えてお話しします。

たとえば、こんなことをお話ししてみませんか？

「テレビやSNSで見かけるあの景色、実際の暮らしや仕事はどうなの？」

「地域コミュニティに馴染めるか、少し心配で……」

「子育て環境、実際のところはどうなの？」

「移住するかはまだわからないけれど、話だけでも聞いていいのかな？」

そんな方も、どうぞお気軽にお越しください。検討の初期段階だからこそ、気になることがたくさんあるはず。移住への『最初の一歩』を、気軽にお聞かせください。

■ 開催のポイント

昨年のイベントの様子「移住相談会in東京」の詳細を見る :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/event/detail_10142.html- 駅チカ＆好アクセス東京駅丸の内南口より徒歩約1分の「KITTE」で開催。お買い物やお出かけのついでに、ふらっと立ち寄れるオープンスペースです。- 「最初の一歩」をサポート具体的な計画がなくても大丈夫。移住の進め方や、都会から移住したスタッフの「生の声」を聞くことで、将来の選択肢を広げるきっかけを提供します。

【あらかじめご了承ください】

※相談ブースはオープンスペースに設置されており、個室での対応ではありません。

※住まいや仕事の直接的な斡旋（仲介）は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

■ 開催概要

香珠子ビーチ大瀬埼灯台鬼岳水ノ浦教会

イベント名：移住相談会in東京【五島の日PRイベント】

日時：2026年5月9日（土）・10日（日）11:00～18:00

※移住相談コーナーの開催時間は、イベント全体の開催時間とは異なりますので、ご注意ください。

会場：ＫＩＴＴＥ 地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号）

アクセス：東京駅丸の内南口より徒歩約1分

相談形式：対面による個別相談（1組～最長50分）

定員：各日6組限定（先着順・事前予約制）

参加費：無料

申込締切：5月7日（金）正午

※先着順

※定員に達し次第、締め切ります

■ 開催スケジュールや相談のお申し込みはこちら

＼5/8（金）～10（日）は『五島の日PRイベント』／

「移住相談会in東京」申込みフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmOBvR0lcUry5mEgOJLWUFFW5ZQNDv2GRx-200FBF7x3PfAA/viewform?usp=dialog昨年の移住相談ブースの様子

開催日時：5月8日（金）～10日（日）11時～19時

●五島市観光ＰＲ

豊かな自然、歴史ある文化、絶品の食材など、五島市の魅力をお伝えします。

●特産品販売

五島市の特産品をたくさんご用意しております。

五島牛、野菜、塩干品、加工品、お菓子、お酒

※一部試食、試飲ございます。

●つばきねこ登場

五島市の人気キャラクターの「つばきねこ」が登場します！(12：00～、17：00～)

※時間帯が若干前後する場合があります。

■ 本件に関するお問い合わせ先

昨年のイベントの様子五島市の人気者！「つばきねこ」がやってくる

移住相談に関すること：五島市地域振興部 地域協働課（TEL：0959-76-3070）

五島の日PRイベントに関すること：五島市東京事務所（TEL：03-3239-0812）

長崎県五島市とは

長崎県の西に浮かぶ大小約150の島々からなる五島列島。

五島列島の最南端にある五島市は、五島列島最大の島、福江島と久賀島、奈留島の大きな3つの島を含む10の有人島と53の無人島で成り立っています。

飛行機では、スムーズに乗り継ぐことができれば羽田空港からは最短約3時間で、伊丹空港からは約2時間で到着します。

福江島上空を飛ぶプロペラ機

美しい自然や新鮮で豊富な食材、古い歴史と文化に恵まれている五島市は、新しい事業や雇用が生まれ続けている元気な島でもあります。

暮らしの環境も整っており、複数の大型スーパーやドラッグストア、総合病院や診療所があるほか、保育所や小中学校も多数あり、「安心して暮らせる島」と多くの方の移住先に選ばれています。

五島市全体の人口は、32,718人（R8年3月末現在）。直近8年間で約1,600人の移住者を受け入れています（Uターン含む）。特に30代までの若者世代が過半数を占めており、移住者の定着率は約8割にものぼります。

うまかもんの宝庫！五島市移住サイト「五島の島ぐらし」 :https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/index.html