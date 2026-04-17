AIレシート仕訳サービス「シワケル」、海外レシートの自動処理機能の提供を開始

リリースの背景

株式会社ポリスフィア

海外出張時の現地での支出や海外SaaSの利用など、海外通貨建ての支出は多くの事業者にとって身近なものになっています。一方で、これまで海外レシートの経費処理には、次のような負担が伴っていました。

外国語レシートの読み取りが困難：英語・フランス語・タイ語・韓国語など、現地の言語で印字されたレシートから、店舗名・品目・金額を正確に読み取るには時間と知識が必要でした。

為替換算の手間：法人カードなどで決済しない場合には、取引日の為替レートを調べ、現地通貨金額に掛けて日本円に換算するという作業を、1枚ずつ手作業で行う必要がありました。枚数が多くなるほど負担は増し、計算ミスの原因にもなっていました。

シワケルの海外レシート自動処理機能は、これらの作業をすべて AI が自動で行うことで、海外通貨建ての経費処理を国内のレシートと同じ手軽さで完了できるようにします。

新機能の概要

これまでシワケルでは日本円建てのレシートを対象に自動仕訳を行ってきましたが、今回のアップデートにより、海外で発行されたレシートについても、撮影して LINE に送るだけで、日本語以外の言語で書かれていても AI が内容を精査し、自動で為替換算を行って、仕訳・会計ソフトへの登録までを完結できるようになりました。

本機能の特徴

海外レシートの自動判定：通貨記号、税制表記（VAT / GST など）、住所情報、言語などを AI が総合的に判断し、海外レシートかどうかを自動で識別します。

日本円への自動換算：取引日の為替レートを自動取得し、「現地通貨金額 × 為替レート」で日本円に換算して仕訳に反映します。

会計ソフトへの連携：freee会計、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に連携され、備考欄には換算時の為替レート情報が自動で付与されます。

対応通貨

USD（米ドル）、EUR（ユーロ）、GBP（英ポンド）、KRW（韓国ウォン）、THB（タイバーツ）、TWD（台湾ドル）など、世界各国の主要通貨に対応しています。海外出張、海外サービスのサブスクリプション契約、海外仕入れなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。

取引登録履歴での確認

処理された海外レシートは、管理画面の「取引登録履歴」から確認できます。金額は日本円換算後の金額を主として表示し、その下に現地通貨での元の金額を併記。行を展開すると、適用された為替レートやレシート画像、AI との会話履歴なども確認できます。

取引登録履歴の画面一例会計ソフト連携時の取り扱い

海外通貨建ての取引は、会計ソフト連携時に以下のように処理されます。

freee会計：日本円に換算された金額で登録され、備考欄に為替レート情報（例：USDJPY=150.25）が自動で付与されます。税区分は「不課税」で登録されます。

マネーフォワード クラウド会計・確定申告：日本円に換算された金額で登録され、摘要欄に為替レート情報が付与されます。税区分は「対象外」で登録されます。

これにより、会計ソフト上でも換算根拠を後から確認できるため、確定申告や帳簿の監査にも安心して対応いただけます。

詳細

本機能の詳細な仕組みや使い方については、以下をご覧ください。

シワケル公式ウェブサイト：https://shiwakel.com/

本機能に関するヘルプ：https://support.shiwakel.com/articles/foreign-currency-receipt