業界高水準の酸素流量率98.7％※で、長時間快適なつけ心地。『MEGANE ICHIBA 1DAY MAX』2026年4月18日登場。

株式会社メガネトップ

全国に「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏、以下「眼鏡市場」）は、眼鏡市場オリジナルコンタクトレンズで「毎日使うから、ちょうどいいものを」がコンセプトの『MEGANE ICHIBA 1DAY（メガネイチバワンデー）』、および『MEGANE ICHIBA 1DAY MAX（メガネイチバワンデーマックス）』を、2026年4月18日（土）より、全国の眼鏡市場店舗にて販売開始します。

※-3.00Dの場合

▼眼鏡市場｜MEGANEICHIBA 1DAY

https://www.meganeichiba.jp/contactlens/pb/meganeichiba/

MEGANE ICHIBA 1DAY MAX

高酸素透過で瞳に酸素を届け、長時間快適なつけ心地が続く

レンズには酸素をよく通すシリコーンハイドロゲル素材を採用しました。瞳に酸素をたっぷり届けるので、長時間装用でも瞳の負担が軽減されます。乾燥や充血のリスクが軽減され、快適なつけ心地が続きます。

高酸素透過を維持したやわらかいレンズを開発

通常、シリコーンハイドロゲルレンズは、酸素透過性が高い製品ほどレンズは硬く、酸素透過性が低い製品ほどレンズはやわらかい傾向があります。MEGANE ICHIBA 1DAY MAXは、シリコーンレンズの改良を重ね、高い透過性とレンズのやわらかさを両立しました。

MEGANE ICHIBA 1DAY

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/293_1_0b24cb99ff30596eddef06cd36bce1c7.jpg?v=202604181051 ]

瞳を守るUV対策

肌と同じように、瞳も毎日、紫外線によるダメージを受けています。眼鏡市場は、その事実に真摯に向き合い、「UVカット」にこだわったコンタクトレンズを開発しました。

※UV吸収剤を配合したコンタクトレンズが、UV吸収サングラスなどの代わりになる訳ではありません

快適で、なめらかなつけ心地

水分を適度に多く含む素材を採用することで、乾燥しにくく、なめらかなつけ心地を実現しました。タンパク質などの汚れがつきにくい非イオン性素材を使用し、快適なつけ心地が続きます。

初回購入キャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96543/table/293_2_5ff43a38ef2344942b4e9efc9fa3b3c6.jpg?v=202604181051 ]

2026年7月31日までの期間中、初めて「MEGANEICHIBA 1DAY」、および「MEGANEICHIBA 1DAY MAX」を購入された方限定で、通常価格より30％OFFする特別キャンペーンを実施します。詳しくは店頭にてお問い合わせください。

※店頭で購入された方限定のキャンペーンです

※他の割引き、およびキャッシュバック企画との併用はできません

株式会社メガネトップ

所在地 静岡市葵区伝馬町8番地の6

代表者 代表取締役社長 冨澤昌宏

設 立 1980年5月

資本金 1億円（2025年3月末）

事業内容 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の販売、その他関連商品の販売

店舗数 国内1,035店舗、海外28店舗（2025年3月末）

従業員数 5,201人（2025年3月末）

コーポレートサイト https://www.meganetop.co.jp

眼鏡市場ウェブサイト https://www.meganeichiba.jp

お客様からのお問い合わせ先

株式会社メガネトップ お客様相談室

フリーコール：0120-818-828（受付時間9:00～18:00）

＊「眼鏡市場」「ALOOK（アルク）」「レンズスタイル」「レンズダイレクト」は（株）メガネトップが運営する店舗です