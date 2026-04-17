【名古屋】英語教育×非認知能力育成の最前線！日本の英語教育を変える挑戦と覚悟

株式会社アライブ

英語の保育園・子ども英会話教室・英語の学童・英語STEMスクールを展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市／代表取締役：三井博美）は、2026年4月1日、ウィンクあいちにて全校舎の外国人講師とスタッフが集結し、英語教育と非認知能力の育成をテーマとしたオリエンテーションを英語で開催しました。

本オリエンテーションでは、2026年度の会社方針・目標の共有、組織説明、表彰式の実施に加え、外国人講師と日本人スタッフが一体となり、子どもたちの非認知能力（自己肯定感・主体性・協働力など）が育まれた実際のエピソードなどを共有するワークショップを開催しました。さらに、新たなリーダープロファイルおよび行動指針の浸透に向けたトレーニングも実施しました。

英語教育に非認知能力は必要か―現場からのリアルな議論

今回のオリエンテーションでは、「英会話の授業の中で、非認知能力をどのように育成していくのか」というテーマについて意見交換が行われ、アライブでは、英語教育は単なる言語習得ではなく、「英語を学ぶ過程において人としての成長を育む教育を同時に提供すべき」であるという認識が、全社員の中でさらに深まりました。

ワークショップの時間には、前回の中山先生との勉強会で社員間で決定した、子どもたちに「チャレンジしてほしい」「一歩前に出てほしい」という共通の価値観をアライブの行動指針 ”ALIVE” として言語化し、具体的な実践へと落とし込んだものと子どもたちのエピソードを関連づけました。本研修は、非認知能力育成の第一人者であり、アライブの顧問である中山芳一氏の指導のもと、前回の勉強会で実施された内容を会社全体で共有したものです。本オリエンテーションの後半には、子どもの非認知能力を育成するために大人の私たちも練習すべき「一人ひとりの良さを具体的に言語化するトレーニング」を実施しました。この取り組みは単なる称賛ではなく、

・子どもの行動やプロセスに目を向ける観察力

・価値を見出し具体的に伝える言語化力

・相手の存在を肯定する承認力

を養うことを目的としています。

また、ランチタイムにはピザやサンドイッチを囲みながら、日常の子どもたちの様子について自然な対話が生まれ、現場の知見を共有する貴重な時間となりました。

■ALIVE 行動指針

A：Adapt（変化に対応する力）

L：Lift Up (Resilience)（立ち直る力）

I：Imagine（できると信じる力）

V：Value（自他の価値を尊重する心）

E：Encourage（励まし合い、協働する力）

■研究と実践をつなぐ教育へ

代表の三井博美は、スタンフォード大学の幼児教育施設での学びや、その後の継続的な研究を通して、非認知能力を重視した教育を日本の英語教育現場に取り入れてきました。今回のオリエンテーションは、その理論と現場実践を結びつける場となり、全スタッフが共通理解を深める機会となりました。また、4月6日には本内容をさらに発展させ、中山芳一氏とともに、再現可能な教育手法としての研修を実施しています。アライブは今後も、英語教育と非認知能力育成を両立する教育に挑戦し続け、子どもたちが自分らしく生き、世界とつながる力を育む教育機会を提供してまいります。

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「小学1年生が英語でスタンフォード大学生と意見を交わす…「子どもの英語力」を飛躍的にアップさせる教室が「英語を教える」より重視していること」(https://gendai.media/articles/-/160340)

マネー現代 2025年11月29日 掲載

※考える力のベースとなるのが非認知能力という位置づけで捉えています

株式会社アライブの会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美



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主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を単なる語学ではなく「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む教育を実践しています。