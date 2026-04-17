馬肉と漢方でからだ整える鍋『KONOSAKU』～ かわいいピンクに秘められた、本格和漢食材の実力 ～

合同会社Fukachan

合同会社Fukachanは、“からだを整える”をコンセプトにした新業態、馬肉と漢方で整う鍋『KONOSAKU』を名古屋・栄にてオープンいたします。本店舗では、S字に仕切られた一つの鍋で、「漢方出汁」と「すき焼き出汁」の2種類を同時に楽しめる、新しい食体験をご提供します。

お召し上がりいただくのは、1/3日分の食物繊維とともに、希少な高麗人参6年根をはじめとする生薬を取り入れた特製鍋。スーパーフード「ビーツ」による美しいピンク色のスープは、視覚的な楽しさとともに、身体の内側から整える力を秘めています。“かわいい”の奥に、本格的な和漢食材の機能性を備えた一皿です。

プレオープンについて

なお、2026年4月23日（水）には、監修者である大久保愛先生をお招きし、プレオープンを実施いたします。当日は直接お話しいただける特別な機会をご用意しております。

また、4月27日・28日をはじめ、その他日程においてもプレオープンを実施予定です。詳細・ご予約につきましては、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

大久保愛先生【監修者大久保愛先生について】

本メニューは、漢方薬剤師であり

「食薬」の第一人者である大久保愛先生が監修しています。

【大久保愛先生のコメント】

「日々の『食』が、何よりの薬になる時代です。KONOSAKUでは“食薬”の考え方を取り入れ、食べた翌朝に体が喜ぶようなメニューを考案しました。美味しさとともに、心と体が整う体験をお届けできれば嬉しく思います。」

【食材へのこだわり】

メイン食材には、辰美食品株式会社が手がけるブランド馬肉を採用。

内モンゴルで飼育されている馬【日下康弘社長のコメント】

「健康で幸せな馬が育つとき、真に美味しい肉が生まれる。

この信念は、KONOSAKUが大切にされている

“からだを整える食”という考え方と深く共鳴しています。

今回提供される馬肉は、内モンゴルの大自然で育った馬を、

最新の衛生管理のもと新鮮な状態でお届けしているものです。

また、紅棗（なつめ）を食べて育ったハーブ馬は、

しなやかで澄んだ味わいが特徴です。

新しい食体験を、ぜひ味わっていただきたいと思います。」

2種類の出汁にS字に分けられた鍋【コース紹介】

・整う 薬膳コース：2,500円（税抜）

・美整 薬膳コース：3,500円（税抜）

・KONOSAKU美養コース：5,000円（税抜）

※ランチ限定：整う薬膳コース 1,980円（税抜）

【主な食材と特徴】

・馬肉（補気血）：鉄分豊富で、冷えの緩和や活力補給に

・高麗人参6年根：エネルギーの源「気」を補う

・ビーツ（活血）：血の巡りを整え、若々しさをサポート

・白きくらげ（滋陰）：潤い・美肌・腸内環境ケア

・金針菜：鉄分補給と巡り改善

・枸杞、竜眼、黒豆、ハト麦など、多様な生薬を配合

【食前酢】

食前酢として希少な高麗人参の抽出液、蜂蜜、こだわりのにごり酢を炭酸で割りご提供。血糖値の急上昇を抑える効果があり、まろやかな酸味とコクが炭酸と調和し、胃腸を優しく刺激しながら食事への期待感を高めます。

田中美和店長【田中美和店長コメント】

「KONOSAKU」店長の田中美和です。この度、栄の街で皆様をお迎えできることを大変嬉しく思います。お客様一人ひとりに寄り添い、美味しいお食事と心温まるおもてなしで、リラックスできる特別な時間をご提供いたします。何度でも足を運びたくなるような、

笑顔あふれる居心地の良いお店づくりを目指してまいります。

■SNS

Instagram : https://www.instagram.com/konosaku_kanpo/

X : https://x.com/KONOSAKU_KANPO

LINE : https://page.line.me/324auiik

■店舗概要

店名：馬しゃぶ薬膳鍋『KONOSAKU』

住所：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目11-18 ファーストビル2階

電話：050-1794-0605

営業時間：11:30～20:30 日曜日は休み (営業時間は状況により変更あり）

URL：https://konosaku.com/

■会社概要

会社名：合同会社Fukachan

事業内容：飲食事業／体験プロデュース事業

問い合わせ：contact-store@konosaku.com (担当者：田中)