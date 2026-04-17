【ザクザク×もちもちの新触感！】大阪府に2店舗の「べつばらアイス」が『ドバイチョコジェラート大福』を新発売

株式会社Geefa

大阪府羽曳野市と富田林市に店舗を構えるパフェジェラート専門店べつばらアイス（運営会社：株式会社Geefa、代表取締役：阪倉壮真）が、ピスタチオペーストを練り込んだザクザク触感のカダイフと濃厚チョコジェラートをもちもちの求肥で包んだ新作『ドバイチョコジェラート大福』を4月1８日（土）より発売開始。

⬛︎取材のご依頼について

メディア様方からご依頼は下記の専用フォームよりお願いいたします。

試食会などの対応も可能でございます。ご連絡をお待ちしております。

メディア様向け取材依頼フォーム :https://forms.gle/6p9KcWHhe9Xex23i6⬛︎商品概要

新作『ドバイチョコジェラート大福』はザクザクのカダイフ（※）とピスタチオペーストを濃厚チョコジェラートに眩し、もちもちの求肥に包み、最後にココアパウダーを振りかけて仕上げた商品。

ザクザクともちもちの2つの触感を同時に楽しめる一品となっている。

※カダイフ…主に中東で食べられる、細麺状の生地を油で揚げたもの。

⬛︎ジェラート大福について

ドバイチョコジェラート大福ピスタチオペーストとカダイフもちもちの求肥を使用カップに入れる前の商品

ジェラート大福とは、濃厚ジェラートをもちもちの求肥で包んだ商品で、「黒蜜きなこ」、「生チョコ」、「ストロベリー」、「抹茶」、「ほうじ茶」、「黒ゴマ」の計6種類展開。べつばらアイス公式tiktokにて69.9万回再生され（2026年4月17日（金）時点）、和歌山県、奈良県といった遠方からの来店もあるなど、べつばらアイスの人気商品となっている。

⬛︎価格

ジェラート大福\750（Instagramフォロー割で\700）動画はこちら :https://www.tiktok.com/@betsubara_ice/video/7480025649592192264?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7474784140425070098

『ドバイチョコジェラート大福』の販売価格は800円で、べつばらアイスの公式Instagramをフォローすれば50円の割引が適用される。

⬛︎べつばらアイスについて

『べつばらアイス』は、フレーバーごとのジェラートとトッピングで作るパフェジェラート専門店。

はびきの本店、富田林店の2店舗を展開しており、公式Instagramのフォロワーは1.4万人（2026年4月17日時点）となっている。

9種類の「パフェジェラート」と6種類の「ジェラート大福」が定番商品。その他、テイクアウト用のカップジェラートも8種類取り揃えている。

オリジナルブレンドのコーヒーや、カフェラテ、キャラメルマキアートをはじめ、ビン容器のコーラ、能勢ジンジャエール、バヤリースオレンジ、三ツ矢サイダーなど、豊富なドリンクメニューも提供。

パフェジェラート \650（Instagramフォロー割で\600）黒蜜きなこ（\600）キャラメルナッツ（\600)ベルギーチョコレート（\600）ストロベリー（\600）マンゴー（\600）宇治抹茶（\600）ほうじ茶（\600）黒ゴマ（\600）べつばらブレンド（ICE/HOT）（\300）カフェラテ（ICE/HOT）（\400）キャラメルマキアート（ICE/HOT）（\400）コカ・コーラ（\300）能勢ジンジャーエール（\300）三ツ矢サイダー（\300）バヤリースオレンジ（\300）公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/betsubara_ice/

また、2026年3月よりはびきの本店および富田林店の両店舗でUber Eatsでの提供を開始。

5月20日まで2,000円以上のお買い上げで1,000円OFFになるキャンペーンを開催中。

⬛︎店舗情報詳細

Uber Eats「べつばらアイス はびきの本店」

＜はびきの本店＞

住所：大阪府羽曳野市はびきの6－5－15

営業時間：19:15-25:00（夏期営業期間は土日祝のみ、昼営業あり）

席数：店内4席、テラス4席

駐車場：4台（店舗前に駐車場への案内有）

はびきの本店

＜富田林店＞

住所：大阪府富田林市喜志町5－7－2

営業時間：19:15-25:00（夏期営業期間は土日祝のみ、昼営業あり）

席数：テラス4席

駐車場：店舗前3台＋（夜間のみ店舗前6台）

富田林店

<キッチンカー店＞

出店実績：インテックス大阪様、もりのみやキューズモール様、泉南ロングパーク様など

⬛︎会社概要

キッチンカー店-Genuine essentials for all- すべての人に本物を

・運営会社 ：株式会社Geefa

・所在地 ：大阪府羽曳野市はびきの6－5－15

・設立 ：2025年10月6日

・事業内容 ：パフェジェラート専門店「べつばらアイス」の運営およびキッチンカー事業

・代表者名 ：阪倉壮真

・URL ：https://www.instagram.com/betsubara_ice/

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Geefa

担当者名：阪倉壮真

電話番号：080-8523-3293（受付時間9時～18時）

メールアドレス：otoiawase@geefa.jp



取材・メディア向けお問い合わせフォーム：

https://forms.gle/6p9KcWHhe9Xex23i6



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