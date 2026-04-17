【ザクザク×もちもちの新触感！】大阪府に2店舗の「べつばらアイス」が『ドバイチョコジェラート大福』を新発売

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株式会社Geefa


大阪府羽曳野市と富田林市に店舗を構えるパフェジェラート専門店べつばらアイス（運営会社：株式会社Geefa、代表取締役：阪倉壮真）が、ピスタチオペーストを練り込んだザクザク触感のカダイフと濃厚チョコジェラートをもちもちの求肥で包んだ新作『ドバイチョコジェラート大福』を4月1８日（土）より発売開始。


⬛︎取材のご依頼について


メディア様方からご依頼は下記の専用フォームよりお願いいたします。


試食会などの対応も可能でございます。ご連絡をお待ちしております。



メディア様向け取材依頼フォーム :
https://forms.gle/6p9KcWHhe9Xex23i6
⬛︎商品概要

新作『ドバイチョコジェラート大福』はザクザクのカダイフ（※）とピスタチオペーストを濃厚チョコジェラートに眩し、もちもちの求肥に包み、最後にココアパウダーを振りかけて仕上げた商品。
ザクザクともちもちの2つの触感を同時に楽しめる一品となっている。



※カダイフ…主に中東で食べられる、細麺状の生地を油で揚げたもの。








ドバイチョコジェラート大福


ピスタチオペーストとカダイフ

もちもちの求肥を使用

カップに入れる前の商品

⬛︎ジェラート大福について


ジェラート大福とは、濃厚ジェラートをもちもちの求肥で包んだ商品で、「黒蜜きなこ」、「生チョコ」、「ストロベリー」、「抹茶」、「ほうじ茶」、「黒ゴマ」の計6種類展開。べつばらアイス公式tiktokにて69.9万回再生され（2026年4月17日（金）時点）、和歌山県、奈良県といった遠方からの来店もあるなど、べつばらアイスの人気商品となっている。



ジェラート大福\750（Instagramフォロー割で\700）

動画はこちら :
https://www.tiktok.com/@betsubara_ice/video/7480025649592192264?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7474784140425070098

⬛︎価格


『ドバイチョコジェラート大福』の販売価格は800円で、べつばらアイスの公式Instagramをフォローすれば50円の割引が適用される。


⬛︎べつばらアイスについて


『べつばらアイス』は、フレーバーごとのジェラートとトッピングで作るパフェジェラート専門店。


　はびきの本店、富田林店の2店舗を展開しており、公式Instagramのフォロワーは1.4万人（2026年4月17日時点）となっている。


　9種類の「パフェジェラート」と6種類の「ジェラート大福」が定番商品。その他、テイクアウト用のカップジェラートも8種類取り揃えている。


　オリジナルブレンドのコーヒーや、カフェラテ、キャラメルマキアートをはじめ、ビン容器のコーラ、能勢ジンジャエール、バヤリースオレンジ、三ツ矢サイダーなど、豊富なドリンクメニューも提供。



パフェジェラート \650（Instagramフォロー割で\600）


黒蜜きなこ（\600）

キャラメルナッツ（\600)

ベルギーチョコレート（\600）

ストロベリー（\600）


マンゴー（\600）

宇治抹茶（\600）

ほうじ茶（\600）

黒ゴマ（\600）


べつばらブレンド（ICE/HOT）（\300）

カフェラテ（ICE/HOT）（\400）

キャラメルマキアート（ICE/HOT）（\400）


コカ・コーラ（\300）

能勢ジンジャーエール（\300）

三ツ矢サイダー（\300）

バヤリースオレンジ（\300）

公式Instagramはこちら :
https://www.instagram.com/betsubara_ice/


また、2026年3月よりはびきの本店および富田林店の両店舗でUber Eatsでの提供を開始。
5月20日まで2,000円以上のお買い上げで1,000円OFFになるキャンペーンを開催中。



Uber Eats「べつばらアイス はびきの本店」

⬛︎店舗情報詳細


＜はびきの本店＞


住所：大阪府羽曳野市はびきの6－5－15


営業時間：19:15-25:00（夏期営業期間は土日祝のみ、昼営業あり）
席数：店内4席、テラス4席
駐車場：4台（店舗前に駐車場への案内有）



はびきの本店

＜富田林店＞


住所：大阪府富田林市喜志町5－7－2


営業時間：19:15-25:00（夏期営業期間は土日祝のみ、昼営業あり）
席数：テラス4席
駐車場：店舗前3台＋（夜間のみ店舗前6台）



富田林店

<キッチンカー店＞


出店実績：インテックス大阪様、もりのみやキューズモール様、泉南ロングパーク様など



キッチンカー店

⬛︎会社概要



-Genuine essentials for all- すべての人に本物を

・運営会社　：株式会社Geefa


・所在地　　：大阪府羽曳野市はびきの6－5－15


・設立　　　：2025年10月6日


・事業内容　：パフェジェラート専門店「べつばらアイス」の運営およびキッチンカー事業


・代表者名　：阪倉壮真


・URL　　　：https://www.instagram.com/betsubara_ice/



【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Geefa
担当者名：阪倉壮真
電話番号：080-8523-3293（受付時間9時～18時）
メールアドレス：otoiawase@geefa.jp

取材・メディア向けお問い合わせフォーム：
https://forms.gle/6p9KcWHhe9Xex23i6

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