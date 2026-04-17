ソロ・デビュー50周年を迎えた山下達郎とJOURNAL STANDARDがコラボレーション。１ｓｔソロ・アルバム、『CIRCUS TOWN』に収録の名曲「WINDY LADY」のTEEをリリース！
オンラインストア「Baycrew’s Store」にて先行予約販売。
4/17(金)午後1９:00予約開始。4月末～店頭販売開始。
↓販売リンク↓
https://baycrews.jp/blog/detail/100007284(https://baycrews.jp/blog/detail/100007284)
ITEMS
[TATSURO YAMASHITA x JOURNAL STANDARD]
WINDY LADY TEE
SIZE:S,M,L,XL
COL:WHITE,BLACK
\9,900- (税込み)
ファーストソロアルバム、「CIRCUS TOWN」50th ANNIVERSARYを記念し、名曲「WINDY LADY」を背中にプリントしたスペシャルコラボTEE。
https://baycrews.jp/blog/detail/100007284
PROFILE
【山下達郎Profile】
1953年東京都出身。
1975年、シュガー・ベイブとしてシングル「DOWN TOWN」、アルバム『SONGS』でデビュー。
1976年、アルバム『CIRCUS TOWN』でソロ・デビュー。1980年発表の「RIDE ON TIME」が大ヒット。
アルバム『MELODIES』（1983年）に収められた「クリスマス・イブ」が、1989年12月25日付オリコン週間シングルランキングで初の1位を獲得。
1984年以降、竹内まりや作品のアレンジ及びプロデュースを手がける。
2015年、「平成26年度（第65回）芸術選奨文部科学大臣賞（大衆芸能部門）」に選出。
2022年、11年ぶりのオリジナル・アルバム『SOFTLY』を発売、2022年7月4日付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。
自身のレギュラーラジオ番組『サンデー・ソングブック』は30周年を迎えた。
2025年にはデビュー50周年を迎え、CMタイアップ楽曲の制作や他アーティストへの楽曲提供など、幅広い活動を続けている。
また、1987年度から続く「クリスマス・イブ」40年連続オリコン週間シングルランキング100位入りという記録が、ギネス世界記録に再認定された。
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山下達郎 50周年特設サイト | Tatsuro Yamashita 50th Anniversary(https://tatsuro50th.jp/)
関連情報
山下達郎 ソロ・デビュー50周年企画
「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」
2026.04.08 リリース
山下達郎ソロ・デビュー50周年企画、
1stソロアルバム『CIRCUS TOWN』はニューヨーク/ロサンゼルスでレコーディング、
1976年10月25日に発表されたアルバム。
今回のリリースにあたり最新リマスタリングを施し、オリジナルマスターから初CD化となる「言えなかった言葉を」、加えて未発表３曲を含むオリジナル・カラオケ５曲をボーナストラックとして収録。新たに本人によるライナーノーツも掲載し『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』としてリリース。
オリコン初登場８位を記録するなど、発表から50年を経た現在も高い評価を獲得している。
「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」
BVCL-1519 \3,080（税込）
■最新リマスタリング
■山下達郎自身によるライナーノーツ
■収録曲：8曲＋ボーナストラック6曲（オリジナルマスターver.1曲＋カラオケ５曲）
＜New York Side＞
01. CIRCUS TOWN
02. WINDY LADY
03. MINNIE
04. 永遠に
＜Los Angeles Side＞
05. LAST STEP
06. CITY WAY
07. 迷い込んだ街と
08. 夏の陽
-BONUS TRACKS-
09. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Master ver.) 初CD化
10. CIRCUS TOWN (Original Karaoke)
11. WINDY LADY (Original Karaoke)
12. MINNIE (Original Karaoke) 未発表曲
13. 永遠に (Original Karaoke) 未発表曲
14. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Karaoke) 未発表曲
■購入リンク：https://VA.lnk.to/CLU8m3(https://VA.lnk.to/CLU8m3)
YouTube OAC：https://www.youtube.com/@TATSURO_YAMASHITA_Official(https://www.youtube.com/@TATSURO_YAMASHITA_Official)
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BRAND INFORMATION
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COMPANY INFORMATION
【株式会社ベイクルーズ】
設立：1977 年 7 月 22 日（株式会社ベイクルーズ）
代表：代表取締役会長 窪田 祐 代表取締役 CEO：杉村 茂
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST
事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営 飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
HP：http://www.baycrews.co.jp/
【JOURNAL STANDARD】
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST
展開ブランド：JOURNAL STANDARD,J.S. Homestead,JOURNAL STANDARD TRISECT-2,JOURNAL STANDARD LESSAGE,UNFOLLOW JOURNAL STANDARD relume
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