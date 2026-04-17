ソロ・デビュー50周年を迎えた山下達郎とJOURNAL STANDARDがコラボレーション。１ｓｔソロ・アルバム、『CIRCUS TOWN』に収録の名曲「WINDY LADY」のTEEをリリース！

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株式会社ベイクルーズ




オンラインストア「Baycrew’s　Store」にて先行予約販売。
4/17(金)午後1９:00予約開始。4月末～店頭販売開始。


↓販売リンク↓


https://baycrews.jp/blog/detail/100007284(https://baycrews.jp/blog/detail/100007284)


ITEMS









[TATSURO YAMASHITA x JOURNAL STANDARD]


WINDY LADY TEE


SIZE:S,M,L,XL


COL:WHITE,BLACK
\9,900- (税込み)



ファーストソロアルバム、「CIRCUS TOWN」50th ANNIVERSARYを記念し、名曲「WINDY LADY」を背中にプリントしたスペシャルコラボTEE。


https://baycrews.jp/blog/detail/100007284


PROFILE



【山下達郎Profile】
1953年東京都出身。
1975年、シュガー・ベイブとしてシングル「DOWN TOWN」、アルバム『SONGS』でデビュー。
1976年、アルバム『CIRCUS TOWN』でソロ・デビュー。1980年発表の「RIDE ON TIME」が大ヒット。
アルバム『MELODIES』（1983年）に収められた「クリスマス・イブ」が、1989年12月25日付オリコン週間シングルランキングで初の1位を獲得。


1984年以降、竹内まりや作品のアレンジ及びプロデュースを手がける。
2015年、「平成26年度（第65回）芸術選奨文部科学大臣賞（大衆芸能部門）」に選出。
2022年、11年ぶりのオリジナル・アルバム『SOFTLY』を発売、2022年7月4日付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。


自身のレギュラーラジオ番組『サンデー・ソングブック』は30周年を迎えた。
2025年にはデビュー50周年を迎え、CMタイアップ楽曲の制作や他アーティストへの楽曲提供など、幅広い活動を続けている。


また、1987年度から続く「クリスマス・イブ」40年連続オリコン週間シングルランキング100位入りという記録が、ギネス世界記録に再認定された。




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山下達郎 50周年特設サイト | Tatsuro Yamashita 50th Anniversary(https://tatsuro50th.jp/)


関連情報



山下達郎　ソロ・デビュー50周年企画


「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」


2026.04.08 リリース




山下達郎ソロ・デビュー50周年企画、


1stソロアルバム『CIRCUS TOWN』はニューヨーク/ロサンゼルスでレコーディング、
1976年10月25日に発表されたアルバム。


今回のリリースにあたり最新リマスタリングを施し、オリジナルマスターから初CD化となる「言えなかった言葉を」、加えて未発表３曲を含むオリジナル・カラオケ５曲をボーナストラックとして収録。新たに本人によるライナーノーツも掲載し『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』としてリリース。



オリコン初登場８位を記録するなど、発表から50年を経た現在も高い評価を獲得している。



「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」


BVCL-1519　\3,080（税込）


■最新リマスタリング


■山下達郎自身によるライナーノーツ


■収録曲：8曲＋ボーナストラック6曲（オリジナルマスターver.1曲＋カラオケ５曲）


＜New York Side＞


01. CIRCUS TOWN


02. WINDY LADY


03. MINNIE


04. 永遠に


＜Los Angeles Side＞


05. LAST STEP


06. CITY WAY


07. 迷い込んだ街と


08. 夏の陽



-BONUS TRACKS-


09. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Master ver.)　初CD化　


10. CIRCUS TOWN (Original Karaoke) 　


11. WINDY LADY (Original Karaoke) 　


12. MINNIE (Original Karaoke)　未発表曲　


13. 永遠に (Original Karaoke) 未発表曲


14. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Karaoke) 未発表曲



■購入リンク：https://VA.lnk.to/CLU8m3(https://VA.lnk.to/CLU8m3)


YouTube OAC：https://www.youtube.com/@TATSURO_YAMASHITA_Official(https://www.youtube.com/@TATSURO_YAMASHITA_Official)


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COMPANY INFORMATION

【株式会社ベイクルーズ】


設立：1977 年 7 月 22 日（株式会社ベイクルーズ）


代表：代表取締役会長 窪田 祐 代表取締役 CEO：杉村 茂


本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST


事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営 飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


HP：http://www.baycrews.co.jp/



【JOURNAL STANDARD】


本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST


展開ブランド：JOURNAL STANDARD,J.S. Homestead,JOURNAL STANDARD TRISECT-2,JOURNAL STANDARD LESSAGE,UNFOLLOW JOURNAL STANDARD relume


HP：http://journal-standard.jp