ソロ・デビュー50周年を迎えた山下達郎とJOURNAL STANDARDがコラボレーション。１ｓｔソロ・アルバム、『CIRCUS TOWN』に収録の名曲「WINDY LADY」のTEEをリリース！

株式会社ベイクルーズ

オンラインストア「Baycrew’s Store」にて先行予約販売。

4/17(金)午後1９:00予約開始。4月末～店頭販売開始。

↓販売リンク↓

https://baycrews.jp/blog/detail/100007284(https://baycrews.jp/blog/detail/100007284)

ITEMS

[TATSURO YAMASHITA x JOURNAL STANDARD]

WINDY LADY TEE

SIZE:S,M,L,XL

COL:WHITE,BLACK

\9,900- (税込み)

ファーストソロアルバム、「CIRCUS TOWN」50th ANNIVERSARYを記念し、名曲「WINDY LADY」を背中にプリントしたスペシャルコラボTEE。

https://baycrews.jp/blog/detail/100007284

PROFILE

【山下達郎Profile】

1953年東京都出身。

1975年、シュガー・ベイブとしてシングル「DOWN TOWN」、アルバム『SONGS』でデビュー。

1976年、アルバム『CIRCUS TOWN』でソロ・デビュー。1980年発表の「RIDE ON TIME」が大ヒット。

アルバム『MELODIES』（1983年）に収められた「クリスマス・イブ」が、1989年12月25日付オリコン週間シングルランキングで初の1位を獲得。

1984年以降、竹内まりや作品のアレンジ及びプロデュースを手がける。

2015年、「平成26年度（第65回）芸術選奨文部科学大臣賞（大衆芸能部門）」に選出。

2022年、11年ぶりのオリジナル・アルバム『SOFTLY』を発売、2022年7月4日付オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得。

自身のレギュラーラジオ番組『サンデー・ソングブック』は30周年を迎えた。

2025年にはデビュー50周年を迎え、CMタイアップ楽曲の制作や他アーティストへの楽曲提供など、幅広い活動を続けている。

また、1987年度から続く「クリスマス・イブ」40年連続オリコン週間シングルランキング100位入りという記録が、ギネス世界記録に再認定された。

HOME PAGE

山下達郎 OFFICIAL SITE(https://www.tatsuro.co.jp/)

山下達郎 50周年特設サイト | Tatsuro Yamashita 50th Anniversary(https://tatsuro50th.jp/)

関連情報

山下達郎 ソロ・デビュー50周年企画

「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」

2026.04.08 リリース

山下達郎ソロ・デビュー50周年企画、

1stソロアルバム『CIRCUS TOWN』はニューヨーク/ロサンゼルスでレコーディング、

1976年10月25日に発表されたアルバム。

今回のリリースにあたり最新リマスタリングを施し、オリジナルマスターから初CD化となる「言えなかった言葉を」、加えて未発表３曲を含むオリジナル・カラオケ５曲をボーナストラックとして収録。新たに本人によるライナーノーツも掲載し『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』としてリリース。

オリコン初登場８位を記録するなど、発表から50年を経た現在も高い評価を獲得している。

「CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION」

BVCL-1519 \3,080（税込）

■最新リマスタリング

■山下達郎自身によるライナーノーツ

■収録曲：8曲＋ボーナストラック6曲（オリジナルマスターver.1曲＋カラオケ５曲）

＜New York Side＞

01. CIRCUS TOWN

02. WINDY LADY

03. MINNIE

04. 永遠に

＜Los Angeles Side＞

05. LAST STEP

06. CITY WAY

07. 迷い込んだ街と

08. 夏の陽

-BONUS TRACKS-

09. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Master ver.) 初CD化

10. CIRCUS TOWN (Original Karaoke)

11. WINDY LADY (Original Karaoke)

12. MINNIE (Original Karaoke) 未発表曲

13. 永遠に (Original Karaoke) 未発表曲

14. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Karaoke) 未発表曲

■購入リンク：https://VA.lnk.to/CLU8m3(https://VA.lnk.to/CLU8m3)

YouTube OAC：https://www.youtube.com/@TATSURO_YAMASHITA_Official(https://www.youtube.com/@TATSURO_YAMASHITA_Official)

ソニー・ミュージックオフィシャルサイト：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tatsuro/(https://www.sonymusic.co.jp/artist/tatsuro/)

山下達郎オフィシャルサイト：https://www.tatsuro.co.jp/(https://www.tatsuro.co.jp/)

山下達郎50周年特設サイト：https://tatsuro50th.jp

山下達郎 公式X https://x.com/TATSUROOFFICIAL(https://x.com/TATSUROOFFICIAL)

BRAND INFORMATION

HP

https://journal-standard.jp

Instagram

https://www.instagram.com/journalstandard.jp/

Twitter

https://twitter.com/J_STANDARD_JP

COMPANY INFORMATION

【株式会社ベイクルーズ】

設立：1977 年 7 月 22 日（株式会社ベイクルーズ）

代表：代表取締役会長 窪田 祐 代表取締役 CEO：杉村 茂

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営 飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

HP：http://www.baycrews.co.jp/

【JOURNAL STANDARD】

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST

展開ブランド：JOURNAL STANDARD,J.S. Homestead,JOURNAL STANDARD TRISECT-2,JOURNAL STANDARD LESSAGE,UNFOLLOW JOURNAL STANDARD relume

HP：http://journal-standard.jp