【高大連携】“バッタ博士” がやってきた！高校生の”沼”が地域を動かす探究イベントを実施。（群馬県：高崎商科大学）

学校法人高崎商科大学

高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部（群馬県高崎市、学長：築雅之）は、群馬県立尾瀬高等学校、群馬県立高崎北高等学校、群馬県立高崎女子高等学校と協働し、探究学習イベント「沼ったらこんな世界が待っている！」が2026年3月25日（水）にイオンモール高崎にて開催された。

【イベント概要】

本イベントは、高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部と県内3高校（尾瀬・高崎北・高崎女子）が連携し実施したもので、「総合的な探究の時間」で取り組んできた学びを、学校の枠を越えて地域に発信することを目的としている。

第1部の『高校生、沼りはじめました』では、「群馬の梅」「尾瀬ヶ原のオオジシギの個体数推測」「社会保障制度」など、地域資源や自然環境、社会課題をテーマにした多彩な発表が並んだ。高校ならではの視点から「地元の魅力」「給食と食育」といった身近なテーマのほか、天文学や地域研究など分野を超えた探究も披露され“好き”や“気になる”から始まる学びの可能性を体現する場となった。

そのほか、会場ではVRによる尾瀬の自然体験やネイチャークラフトなどの体験型企画も実施され、来場者が探究に触れる機会も提供された。家族連れが高校生と対話する姿も多く見られ、学びが地域に開かれる新たな形が生まれていた。

また、第2部の『沼りすぎるとこうなります』では、昆虫学者で“バッタ博士”として知られる前野ウルド浩太郎氏（国際農林水産業研究センター・主任研究員）が登壇。

高校生たちの発表を受けて、「高校生のうちにこうした課題に取り組む経験は、大学や社会に出てから必ず役立つ」と語り、「不思議に思ったことや挑戦したいことに積極的に取り組んでほしい」とエールを送った。また、現地調査やインタビューを重ね、自ら考えて行動する姿勢や、工夫してデータを集める研究手法を高く評価した。

今回の取り組みは成果発表にとどまらず、「好き」や「興味」から始まる学びが社会とつながる過程を共有することができた。大学と高校が連携し、高校生が主体となって発信することで、探究学習の意義を地域全体で考える機会となった。

社会連携センター（ｘTUC）

高崎商科大学では、これまでの地域連携、企業連携、高大連携においてそれぞれの側面で進めてきた活動を、本年4月に新たに発足した社会連携センター（通称：xTUCクロス・ティー・ユー・シー）が担うこととし、一本化しました。今後も時代の変化とともに「地域・企業・高校」など様々な連携活動をおこないながら「社会・研究・高校」への貢献活動に取り組んでいく予定です。

高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部

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プレス担当：高瀬