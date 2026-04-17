【神奈川県限定｜GW・初夏の電池整理に】膨張したリチウムイオンバッテリーを安全回収！5月も継続決定！危険な電池も1点7,700円で回収対応｜自治体で回収不可の電池もOK

SYSTR株式会社神奈川県のバッテリー回収

5月はゴールデンウィーク後の片付けや倉庫整理、設備見直しが進む時期であり、保管されていたリチウムイオン電池が見つかるケースが増えるタイミングです。

神奈川県内でも、連休中の自宅整理や事業所の棚卸、倉庫整理などに伴い、膨張したモバイルバッテリーやノートPC内蔵電池、電動アシスト自転車用バッテリーなど、リチウムイオン電池の処分相談が増加する傾向があります。

特にマンションや集合住宅では、引越し後に残された電池や、共用部・管理室・倉庫に一時保管されたままの電池が、GW後の整理タイミングでまとめて見つかるケースも多く、管理会社やオーナーからの相談が増える時期でもあります。

また、企業のオフィスや倉庫においても、ゴールデンウィーク期間中の整理や機器入れ替えにより、古いノートPCやタブレット、業務用機器のバッテリーがまとめて見つかり、処分方法が分からないまま保管されているケースも少なくありません。

さらに5月は気温の上昇により、これまで保管されていたリチウムイオン電池の内部劣化や異常（膨張・発熱）が表面化しやすくなる時期でもあります。

しかし、リチウムイオン電池は多くの自治体で処理困難物として扱われる場合があり、通常の粗大ごみや不燃ごみとして回収できないケースがあります。

「清掃センターで断られた」

「膨張しているので処分が怖い」

「どこに持ち込めばいいのか分からない」

こうした理由から、危険な状態のまま長期間保管されてしまうケースも見られます。

そこで、不用品回収サービスを展開するまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）では、神奈川県内を対象に、膨張品を含むリチウムイオンバッテリーの安全回収を5月も継続対応します。

専門ルートによる適正搬出と耐火管理、法令遵守を徹底し、集合住宅や事業所における「見えない火災リスク」となる電池保管問題の解消をサポートします。

背景と目的

神奈川県では近年、家庭・事業所ともにリチウムイオン電池（充電式電池）の保有量が増加しており、モバイルバッテリーやスマートフォン、ノートPC、電動アシスト自転車、電動工具など、さまざまな機器に電池が使用されています。

特に都市部ではマンションや集合住宅、オフィスビルなどが多く、管理室・共用部・倉庫・バックヤードなどに電池が一時保管されたまま滞留するケースも少なくありません。

4月の引越し・入居・オフィス移転シーズンを経て、5月はそれらの整理や見直しが進む時期となり、保管されていた電池の扱いが課題として顕在化しやすいタイミングとなります。

また、5月は気温の上昇に伴い、保管環境によってはリチウムイオン電池の内部劣化や異常（膨張・発熱）の進行が懸念される時期でもあります。

特に神奈川県では、

・海沿いエリア特有の湿気や塩害

・倉庫・物置・車内などの温度変化

・共用部での長期保管

といった条件が重なることで、外装の劣化や端子の腐食、内部ダメージが進行している可能性も否定できません。

一方で、リチウムイオン電池は多くの自治体で回収対象外（処理困難物）として扱われる場合があり、

・清掃センターで受け付けてもらえなかった

・回収方法が分からない

・膨張しているため安全に処分できない

といった理由から、適切な処分に至らず保管が続いてしまうケースも見られます。

こうした状況を受け、不用品回収サービスを展開する

まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）では、神奈川県内を対象に、膨張品を含むリチウムイオンバッテリーの安全回収を5月も継続して強化対応します。

耐火管理を前提とした取り扱い、絶縁処理、法令遵守、専門施設への適正搬出を徹底し、住宅・事業所・マンション共用部・倉庫などにおけるリチウムイオン電池の保管リスク低減と安全確保に貢献していきます。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー定額回収キャンペーン

実施期間：2026年5月1日～5月31日

回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）

※神奈川県内出張回収・安全搬出込み

対象品目：スマートフォン内蔵電池／モバイルバッテリー／ノートPCバッテリー／電動工具用バッテリー／電動アシスト自転車用バッテリー ほか

利用方法：お見積もり時に「リチウム電池キャンペーン利用」とお伝えください

LINE写真見積もり・電話どちらも対応可能です。

※膨張・変形・発熱・液漏れがある場合も対応

※出張回収・安全搬出・管理費込み

※専門ルートでの適正搬出・適正処理

キャンペーン対応エリア

神奈川県内にて、リチウムイオン電池・膨張バッテリーの出張回収に対応しています。

3月は引越し・退去・年度末整理のご相談が増えるため、横浜市・川崎市を中心に対応枠を拡大中です。

※遠方（箱根町・湯河原町・真鶴町など）や山間部の一部は安全確保の観点から対応できない場合があります。まずは住所をご連絡ください。

◎ 横浜市（全18区対応）

鶴見区／神奈川区／西区／中区／南区／港南区／保土ケ谷区／旭区／磯子区／金沢区／港北区／緑区／青葉区／都筑区／戸塚区／栄区／泉区／瀬谷区

→ 「横浜市 バッテリー 回収」「横浜市 リチウムイオン電池 処分」などのご相談多数。

◎ 川崎市（全7区対応）

川崎区／幸区／中原区／高津区／宮前区／多摩区／麻生区

→ マンション・管理室・共用部からの回収相談が増えています。

◎ 相模原市（全3区）

中央区／南区／緑区

（※一部山間部は要相談）

◎ 湘南エリア

藤沢市／茅ヶ崎市／平塚市／鎌倉市／逗子市

→ 海沿いエリアでの湿気・塩害による劣化相談が増加傾向。

◎ 県央エリア

厚木市／大和市／海老名市／座間市／綾瀬市

→ 倉庫・事業所からのまとまった回収にも対応。

◎ 横須賀・三浦方面（要相談）

横須賀市

※一部地域は交通状況により要相談

■ こんな検索をされた方へ

・「神奈川県 バッテリー 回収」

・「横浜市 膨張 モバイルバッテリー 処分」

・「川崎市 リチウムイオン電池 回収不可」

・「湘南 バッテリー 処分 業者」

市区名と電池の状態（膨張・発熱など）をお知らせいただければ、

最短の回収可否・対応日程をご案内します。

よくあるお悩み

5月の神奈川県内では、ゴールデンウィーク後の片付けや倉庫整理、オフィスの見直しなどをきっかけに、リチウムイオンバッテリーの処分相談が増える傾向があります。

実際に寄せられることの多いお悩みはこちらです。

・マンション／集合住宅で保管しており、発火・火災リスクが心配（共用部・管理室含む）

・海沿い・湿気・結露の多いエリアで保管していて、

膨張や端子腐食が進んでいそうで不安

・自治体で回収不可／処理困難物と言われた

（清掃センターで断られた・一般ごみに出せない）

・モバイルバッテリーやスマホ電池が複数あり、

どれが危険な状態なのか判断できない

・ノートPC・電動工具・電動アシスト自転車など、

機器ごと処分したいが内蔵電池の扱いが不安

・事業所・店舗・倉庫などで、

GW後や設備見直しのタイミングで危険物を整理しておきたい

・バッテリーだけでなく、

他の不用品と一緒に分別～搬出までまとめて任せたい

■ 5月は「不安が現実化しやすいタイミング」

5月は気温の上昇や保管環境の変化により、これまで問題なく見えていた電池でも、内部劣化が進行し異常が表面化しやすい時期です。

特に以下のような要因が重なることで、事故リスクが高まる場合があります。

・気温上昇による内部ダメージの顕在化

・長期保管による劣化の進行

・GW中の整理や移動による衝撃や圧迫

こうした状況から、保管中のリチウムイオン電池のトラブルが表面化しやすい季節とも言えます。

「少し膨らんできた気がする」

「以前より熱を持ちやすくなった」

「長期間放置していて状態が分からない」

そのように感じたタイミングが、処分を検討する目安です。

→ 写真をLINEで送るだけで見積もりOK

・膨張している

・発熱したことがある

・状態が分からず不安

といった場合でも、写真で状態を確認したうえで、耐火管理・安全搬出・専門ルートによる適正処理を行います。

神奈川県内で

「バッテリーの処分に困っている」

「自治体で断られた電池を回収してほしい」

という方は、まずはお気軽にご相談ください。

→ 最短当日回収も相談可能（※混雑状況により変動）

よく出る不用品例

5月はゴールデンウィーク後の片付けや倉庫整理、設備見直しが進む時期であり、保管されていたリチウムイオンバッテリー類がまとめて見つかるケースが多くなります。

神奈川県内でも、連休中の自宅整理や事業所の棚卸などをきっかけに、長期間保管されていた電池が一斉に発見されるケースが増えています。

さらに5月は気温の上昇により、これまで問題なく見えていた電池でも、膨張や発熱といった異常が表面化しやすいタイミングでもあります。

そのため、神奈川県内では特に以下のような電池関連の回収相談が増えています。

・モバイルバッテリー（スマホ充電用）

・スマートフォン／タブレットの内蔵電池

・ノートPC／業務用PCバッテリー

・電動アシスト自転車用バッテリー

・電動工具用バッテリー（DIY・建設現場）

・ドローン／撮影機材用電池

・無線機／測定機器／業務端末の充電池

・ポータブル電源／小型蓄電池

【スマホ・携帯機器系】

・モバイルバッテリー／MagSafeタイプ充電池

・スマホ／タブレットの内蔵バッテリー

・電子タバコ（加熱式）の電池部分

共用部や管理室に一時保管されているケースも増えています。

【PC・オフィス機器】

・ノートPC用バッテリー（着脱式／内蔵式）

・業務用端末／ハンディ端末（PDA）バッテリー

・小容量タイプのUPS用電池／周辺機器の充電池

オフィス移転・棚卸時にまとまって出やすいカテゴリ。

【自転車・モビリティ】

・電動アシスト自転車用バッテリー

・シェアサイクル関連電池（要相談）

神奈川は利用者が多く、長期保管品の相談が増加傾向。

【工具・現場関連】

・インパクト／ドリル／丸ノコなどの工具用電池

・レーザー墨出し器／距離計など測定機器用電池

・業務用無線機／トランシーバー用充電池

事業所・倉庫からのまとめて回収依頼が増えています。

【撮影・ホビー機器】

・ドローンバッテリー

・カメラ用電池

・アクションカメラ／ジンバル／LEDライトの充電池

【防災・アウトドア】

・ポータブル電源（小型～中型）

・小型蓄電池／キャンプ用品の充電池

海沿いエリアでは湿気の影響で劣化相談が目立ちます。

これらのリチウムイオン電池は、長期間の保管や劣化によって膨張・発熱・発火のリスクが高まる可能性があるため、適切な管理と処分が重要とされています。

特に引越しや倉庫整理の際に、「どこに出せばいいか分からない電池」がまとめて見つかるケースも多く、自治体では回収できない電池の処分相談が増えています。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

5月はゴールデンウィーク後の片付けや倉庫整理、オフィスの見直しなどが進む時期であり、神奈川県内でもリチウムイオンバッテリーの安全回収ニーズが高まるタイミングです。

実際にご相談いただいているのは、次のような方です。

・神奈川県内のマンション・集合住宅にお住まいで、

室内や共用部に保管している電池の発火リスクが気になる方

（横浜市／川崎市／相模原市 ほか）

・海沿い・湾岸エリア特有の湿気や塩分の影響で、

バッテリーの劣化や膨張が進んでいないか心配な方

（湘南・三浦方面を含む）

・観光・宿泊・飲食・サービス業などで、

GW後や新体制に向けて店舗・施設内の危険物を整理しておきたい事業者様

・配送・物流・建設・現場作業などで、

業務端末・無線機・電動工具バッテリーが溜まりがちな企業様

・自治体で回収不可／処理困難物と言われ、

処分方法が分からず困っている方

・GW中の片付けや倉庫整理、事務所見直しのタイミングで、

長年保管していた電池がまとめて出てきた方

・「膨張している」「発熱が心配」「自分では触りたくない」など、

安全管理を専門業者に任せたい方

■ 5月は“事故前＋事故予防”で選ばれています

5月は気温上昇の影響により、これまで保管されていた電池の内部劣化が進み、トラブルが顕在化しやすい時期でもあります。

「まだ大丈夫かもしれない」と思っていても、気温変化をきっかけに膨張や発熱が進むケースもあります。

そのため、

・GW後の整理タイミングでの処分

・設備見直しに合わせた安全対策

・倉庫や共用部の危険物整理

といった理由で、事故が起こる前にリスクを減らしておきたいという相談が増えています。

5月は安全処分を進める重要なタイミング

5月はゴールデンウィーク後の片付けや倉庫整理、設備見直しが進む時期であり、保管されていたリチウムイオン電池が動かされることで、劣化や異常が表面化しやすいタイミングです。

神奈川県内でも、

・膨張したモバイルバッテリー

・ノートPCやタブレットの内蔵電池

・電動アシスト自転車用バッテリー

など、劣化が疑われるリチウムイオン電池の処分相談が増える傾向があります。

特に5月は気温の上昇により、これまで問題なく見えていた電池でも、内部ダメージが進行し、

「気づいたら膨張していた」

「長く置いていて発熱が不安になった」

といったご相談が増える時期でもあります。

また神奈川県では、

・海沿いエリア特有の湿気や塩分の影響

・マンション共用部や管理室での長期保管

・倉庫や物置での保管環境

といった要因が重なることで、電池の劣化が進行しているケースも少なくありません。

■ GW後の整理で動くタイミング

5月は、

・ゴールデンウィーク後の片付け

・オフィスや店舗の見直し

・倉庫やマンション共用部の整理

など、長期間保管していた電池が見つかりやすいタイミングです。

その際に

「処分したいのに自治体で回収不可と言われた」

「清掃センターで断られてしまった」

「危険そうで自分では触れない」

といった理由で、処分方法に困るケースも少なくありません。

■ 放置より早めの安全処分が安心

膨張や発熱が疑われるリチウムイオン電池は、無理に触ったり長期間保管を続けるより、早めに専門ルートで安全処分を行うことが重要とされています。

特に5月は気温上昇の影響もあり、放置している間に状態が悪化する可能性もあるため、早めの対応が安心です。

迷った場合は放置せず、専門業者による回収・適正処理へ切り替えることで、事故リスクの低減につながります。

→ 神奈川県内、最短当日対応も相談可能

（※混雑状況により変動）

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バッテリーの種類・状態・数量を確認し、すぐに対応可否と料金をご案内します。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 神奈川県地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-kanagawa/

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)