小林賢太郎による新作オリジナル舞台『オールトの雲 ～天文台の大問題～』キービジュアル解禁！チケット先行が4月18日（土）よりスタート

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上政高）が出資・製作する、劇作家、小林賢太郎氏の新作オリジナル舞台『オールトの雲 天文台の大問題』のキービジュアルが公開されました。

本作は2025年1月に上演されご好評をいただいた舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』に続く“アカデミック・コメディ・シリーズ”の第2弾作品。脚本・演出は前作同様、舞台や映像など幅広い作品で活躍する小林賢太郎氏が務めます。

出演者には、小林賢太郎とは旧知のオクイシュージ、小林賢太郎が主宰する「シアター・コントロニカ」常連の松本亮、舞台『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』より前田友里子、三枝奈都紀、そして2025年9月に実施された全国オーディションにより応募者約1000人の中から選ばれた鍛治本大樹、鈴木サアヤ、松井香乃、三原一太（五十音順）といった個性豊かなキャストが小林賢太郎の世界を彩ります。

キービジュアルの解禁にあたり、脚本・演出の小林賢太郎氏からコメントが到着しました。

＜脚本・演出：小林賢太郎 コメント＞

ひとつの天文台をめぐり、巻き起こる大問題。８人の登場人物が描く、それぞれの居場所の物語。たくさん笑えて、ちょっと勉強した気にもなれる。そんな、アカデミック・コメディーです。

観客の皆さんの笑い声と共につくり上げる最高の瞬間を、楽しみにしています。

『オールトの雲 天文台の大問題』チケット先行は4月18日（土）スタート

公演は、大阪8月21日（金）～23日（日）COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール、福岡8月28日（金）～29日（土）キャナルシティ劇場、東京9月2日（水）～6日（日）サンシャイン劇場にて上演。

チケットの先行販売は4月18日（土）よりスタートします。

チケット：全席指定・税込 \9,900

◆オフィシャル先行

受付：4/18(土)12:00～4/27(月)23:59

https://l-tike.com/st1/oortcloud_official

◆LEncore先行、プレリクエスト先行

受付：4/28(火)12:00～5/6(水)23:59

https://l-tike.com/oortcloud/

◆オフィシャル2次先行

受付：5/9(土)12:00～5/18(月)23:59

https://l-tike.com/st1/oortcloud_official2

◆一般発売

5/30(土)10:00～

公演概要

『オールトの雲 天文台の大問題』

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51825/table/751_1_11430eaf41dcb857404deda860547281.jpg?v=202604181051 ]

◇脚本・演出：小林賢太郎◇

舞台、映像など、エンターテインメント作品の企画、脚本、演出。小説、絵本、漫画などの執筆も。主宰する「シアター・コントロニカ」では、コント公演や映画を制作。2026年春には、パルコ・プロデュースのコント公演シリーズ『ル・コント』を控える。近年のステージ作品に、シアター・コントロニカ『イミノウム』、きむすば劇場『オートリバース』、『KREVA CLASS - 新しいラップの教室 -』、『学芸員 鎌目志万とダ・ヴィンチ・ノート』などがある。

株式会社HIKEについて

アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3 丁目 2-4 JRE 西新宿テラス 3 階・4 階

代表者：代表取締役 三上 政高

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