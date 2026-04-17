『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ　ゲオ限定グッズ「アクリルブロック」付き商品の販売決定！

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：玉井真一）は、ゲオ限定グッズ「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」付き、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（発売元：アニプレックス、2026年7月29日（水）発売予定）DVD・ブルーレイの販売を決定しました。

本商品はゲオ公式インターネット通販（EC）サイト「ゲオオンラインストア」（https://ec.geo-online.co.jp/shop/）限定で4月18日（土）午前0時より数量限定で予約受け付けを開始します。また同日より、本商品の通常版、完全生産限定版の予約受け付けも開始します。こちらはゲオオンラインストアに加え、全国のゲオショップ約800店舗でも予約可能です。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』商品ページ：

https://ec.geo-online.co.jp/shop/e/ekimetsu_dP/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=mugenjyohen_movie(https://ec.geo-online.co.jp/shop/e/ekimetsu_dP/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=mugenjyohen_movie)

■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』公式サイト：

https://kimetsu.com/anime/mugenjyohen_movie/

アニメ「鬼滅の刃」は、コミックス1巻～23巻で累計発行部数2億2,000万部を突破した吾峠呼世晴（ごとうげこよはる）氏による漫画作品を原作とした大人気シリーズです。2020年10月に公開の劇場版「無限列車編」では、日本国内の歴代興行収入1位を記録するなど、社会現象を巻き起こしました。

劇場版三部作として制作されることが発表されている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』の第一章「猗窩座（あかざ）再来」は、2025年7月18日（金）の日本公開以来、大きな反響を呼びました。2026年4月9日（木）の終映（一部劇場を除く）を受け、このたび待望のパッケージ版が登場します。

本作品のDVD・ブルーレイは、キャラクターデザイン・総作画監督の松島晃氏による「描き下ろし収納BOX」や「国内舞台挨拶ダイジェスト」ほか多数の映像が収録された特典ディスクなどが付帯する豪華な「完全生産限定版」（数量限定）と、本編ディスクのみの「通常版」の2種類が販売されます。

ゲオでは、ゲオ限定グッズ「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」（数量限定）に加え、店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典の「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」およびゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」を組み合わせた、計6種類の商品を取り扱います。

※「アクリルブロック」および「ステッカー」のデザインは現在制作中です。

決定次第、ゲオ特設サイトにてお知らせします。

■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ 予約販売概要

・実施店舗：全国のゲオショップ、ゲオオンラインストア

・予約期間

店頭：2026年4月18日（土）～ 未定

ゲオオンラインストア：2026年4月18日（土）0:00 ～ 7月28日（火）23:59

※予約上限に達し次第受付を終了する場合や、予約期間を延長する場合があります

・発売日：2026年7月29日（水）発売予定

■『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』DVD・ブルーレイ商品ラインアップ

1．「ゲオ限定グッズ付完全生産限定版」ブルーレイ

＜ゲオ限定グッズ「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」、

店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典

「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、

ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：12,100円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093901/

※ECのみ

・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典

【本編ディスク仕様（1枚）】

字幕：バリアフリー日本語収録

音声：2ch/5.1ch/バリアフリー日本語音声ガイド

【完全生産限定版特典】

■キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃 描き下ろし収納BOX

■特製三方背ボックス

■キャラクターデザイン・総作画監督 松島晃 描き下ろしデジジャケット

■特典CD（2枚組） （劇伴音楽集 :フィルムスコアリング版 STEREO MIX）

■特典ディスク（1枚）

（鬼滅演録／国内舞台挨拶ダイジェスト／グローバルハイライト2025／

めざましじゃんけん／特別映像『そして無限城へ』／PV・CM集）

■特製ブックレット

■蛇腹ブックレット（16P）

2．「ゲオ限定グッズ付完全生産限定版」DVD

＜ゲオ限定グッズ「場面写アクリルブロック（竈門炭治郎、猗窩座）」、

店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典

「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、

ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：11,000円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093801/

※ECのみ

・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典

3．「完全生産限定版」ブルーレイ

＜店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典

「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、

ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：9,900円（税込）

※メーカー希望小売価格11,000円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093701/

・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典

4．「完全生産限定版」DVD

＜店舗共通 完全生産限定版先着予約・購入特典

「キャラクターデザイン・総作画監督 松島 晃 描き下ろし色紙」、

ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：8,910円（税込）

※メーカー希望小売価格9,900円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093501/

・内容：本編ディスク1枚＋完全生産限定版特典

5．「通常版」ブルーレイ

＜ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：4,048円（税込）

※メーカー希望小売価格4,950円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093601/

・内容：本編ディスク1枚

6．「通常版」DVD

＜ゲオ限定購入特典「場面写ステッカー（猗窩座）」付き＞

・予約価格：3,608円（税込）

※メーカー希望小売価格4,400円（税込）

・販売ページ：https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g596093401/

・内容：本編ディスク1枚

※仕様・特典は変更となる可能性があります。

※ブルーレイ版にはブルーレイの特典ディスクが、DVD版にはDVDの特典ディスクが付属します。

ゲオは、今後もさまざまなコンテンツとのコラボレーションを行い、ゲオグループならではのオリジナル特典をご用意するなど、お客さまにより喜ばれるサービスを展開していきます。