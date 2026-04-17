女の子の憧れ、花嫁モチーフのコスチューム
新作花嫁コスプレ
株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、ウェディングドレスをモチーフとした「ブライドコスチューム」を発表します。
女性の憧れであるウェディングドレスを手に取りやすいコスチュームに落とし込み、コスプレとして、衣装としての楽しみ方を提案します。
■注目ラインナップ
メーカー希望小売価格：各\6,990 税抜
・ロングテールブライド
ロングテールブライド
モデル・白田まい
ロングテール仕様で存在感のあるブライドコスチューム。首元にはパールとリボンを重ねた二重チョーカーをあしらい、華やかさを引き立てています。
・エンジェルブライド
エンジェルブライド
モデル・白田まい
天使モチーフを取り入れた、ガーリー感たっぷりのコスチューム。スカートにはパールオーガンジーを使用しており、動くたびに上品な光沢が楽しめます。
イメージモデルには、コスプレイヤーやタレントとして活躍中の白田まいさんを起用。華やかで可憐な着こなしにも注目。
■ 詳細情報
本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。
クリアストーン公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/bride2026
■株式会社クリアストーン 会社概要
株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。
会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)
所在地：
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室
代表取締役：小野 志堅
資本金：1億円
事業内容：
・パーティーシティー事業
・ミュージックエンターテイメント事業
・電子デバイス&テック事業
・バースデーバンク事業
関連URL：
コーポレートサイト
https://www.clearstone.co.jp/
公式オンラインショップ
https://shop.clearstone.co.jp/
公式SNS
X（旧Twitter）:
https://x.com/CLEARSTONE_info
Instagram:
https://www.instagram.com/clearstone_official/
Instagram kids:
https://www.instagram.com/clearstonekids_official/
TikTok:
https://www.tiktok.com/@clearstone_official
■本件に関するお問合せ先
株式会社クリアストーン
担当 富田
info@clearstone.co.jp