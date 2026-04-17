好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」、「ドラゴンクエストタクトコラボ記念 第1弾」を開催！

株式会社アカツキゲームス

株式会社アカツキゲームス（本社：東京都品川区、代表取締役：戸塚 佑貴、株式会社アカツキ100％子会社）は、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）から好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」において、2026年4月17日（金）より「ドラゴンクエストタクトコラボ記念 第1弾」を開催することをお知らせいたします。

◆ 期間限定イベント「ドラゴンクエストタクトコラボ記念制圧戦-アレフガルドの戦い-」を開催！

全プレイヤーで協力してマップを全制圧すると、5,000ジュエルを獲得できます。

アイテムを集めて、イベント限定交換所でSS[サポートは任せて]せんせいや昇段の免状・六、ソウルピースなどと交換できます。

さらに、全体制圧度の進行に応じて、進化・強化が不要なSSS剣武器「ロトのつるぎ」やSSS主防具「ロトのよろい」、SSS装飾品「ロトのしるし」を獲得できます。

▼イベント開催期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月9日（土） 4:00

▼イベントアイテムドロップ期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月9日（土） 4:00

▼イベント限定交換所開催期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月16日（土） 4:00

◆ ドラゴンクエストタクト コラボ祭を開催！

＜1＞「Romancing祭 ドラゴンクエストタクト コラボ祭 アルベルト編」開催！

新ガチャ「Romancing祭 ドラゴンクエストタクト コラボ祭 アルベルト編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

※本ガチャは『Romancing祭』ですが、本ガチャから排出されるPickUPスタイルは『ドラゴンクエストタクト コラボ祭』限定スタイルです。

※本ガチャから排出されるPickUPスタイルは、将来的に本コラボに関連した施策で再登場する可能性はございますが、それ以外のRomancing祭や交換所等で提供される予定はございません。

▼ガチャ開催期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月8日（金） 4:00

＜2＞ 「Romancing祭 ドラゴンクエストタクト コラボ祭 サルーイン編」開催！

新ガチャ「Romancing祭 ドラゴンクエストタクト コラボ祭 サルーイン編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

※本ガチャは『Romancing祭』ですが、本ガチャから排出されるPickUPスタイルは『ドラゴンクエストタクト コラボ祭』限定スタイルです。

※本ガチャから排出されるPickUPスタイルは、将来的に本コラボに関連した施策で再登場する可能性はございますが、それ以外のRomancing祭や交換所等で提供される予定はございません。

▼ガチャ開催期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月8日（金） 4:00

◆ ドラゴンクエストタクトコラボ開幕記念ログインボーナスを開催！

＜1＞ ドラゴンクエストタクトコラボ開幕記念ログインボーナス開催！

期間中、最大10日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。

・15,000ジュエル

・SS[スカウトしてみるの]モニカ（RS3）

・SS[スカウトしてみるの]モニカ（RS3）のピース ×600

・ゴールドピース ×600

・ロマンシングメダル ×300,000

・遠征即時帰還チケット ×50,000

・スタミナ回復剤（小）×600

▼開催期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月8日（金） 4:00

＜2＞ ドラゴンクエストタクトコラボ記念 第1弾ログインボーナス開催！

期間中、最大5日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。

・3,000ジュエル

・SS[勇者の名に恥じぬよう]アルベルトのピース ×25

・SS[試して あ・げ・る(ハート)]ロックブーケのピース ×25

・SS[いきたえるがよい]かみのピース ×25

・SS[おうのなかのおう]サルーインのピース ×25

・SS[なにも おもいだせぬ]最終皇帝（男）のピース ×25

・SS[(オレが主役だぜ！)]レッドのピース ×25

・遠征即時帰還チケット ×10,000

・スタミナ回復剤（小）×300

▼開催期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月8日（金） 4:00

◆ ドラゴンクエストタクトコラボ記念 第1弾の様々なイベントを開催！

＜1＞ ドラゴンクエストタクトコラボ記念ミッション開催！

ミッションを全てクリアすると、5,000ジュエルなどの報酬が獲得できます。

▼開催期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月9日（土） 4:00

＜2＞ ロマサガRS Webジュエルショップに新商品が登場！

ロマサガRS Webジュエルショップに、期間限定で【DQタクトコラボ記念】ロトのたてパックが登場しました。

詳細は『ロマンシング サガ リ・ユニバース』の公式サイトをご覧ください。

▼開催期間

2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～ 2026年5月9日（土） 4:00

◆ その他にも多数のキャンペーンを開催！

上述した内容以外にも、キャンペーンを多数開催いたします。詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

＜2026年4月17日（金） メンテナンス後 ～＞

・育成応援キャンペーン開催！

・Loading中イラスト変更！

・ホームBGM変更！

・オーラムが追加ドロップ！

・ロマンシングメダルのドロップ量が2倍！

＜2026年4月20日（月） ～＞

・期間限定イベント「技・術鍛錬道場」開催！

・「螺旋回廊」に高難易度階層追加！

＜2026年4月27日（月） 4:00 ～＞

・リリース2700日記念！ログインボーナス開催！

◆ 『ドラゴンクエストタクト』とは

「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するおなじみのモンスターたちを指揮して戦うタクティカルRPGです。戦闘は「ドラゴンクエスト」ならではのターン制のコマンドバトルの要素を踏襲しつつ、マス目で区切られたバトルマップ上で、３Dで描かれたモンスターたちが白熱のバトルを繰り広げます。

＜公式サイト＞

https://www.dragonquest.jp/tact/

＜公式X（旧Twitter）＞

https://x.com/DQ_TACT/

＜製品概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97851/table/243_1_f7ba39caa1644dd58379929913c7c238.jpg?v=202604181051 ]

＜制作スタッフ＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97851/table/243_2_9b0646682ed530d0b6a39fa3d4b2188b.jpg?v=202604181051 ]

＜権利表記＞

［映像や音楽を含む場合］

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

Developed by Aiming Inc.

［雑誌記事など、映像や音楽を含まない場合］

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by Aiming Inc.

◆ 『ロマンシング サガ リ・ユニバース』とは

＜公式HPはこちら＞

https://www.jp.square-enix.com/saga_reuniverse/

◆『ロマンシング サガ リ・ユニバース』ダウンロードURL

▼iOS

http://sqex.to/CEy

▼Android

http://sqex.to/cdH

最新トレーラーはこちら！

▼『ロマンシング サガ リ・ユニバース』トレーラーvol.2

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QG3TDBbPb-0 ]

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Powered by Akatsuki Inc.

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

■会社概要：株式会社アカツキゲームス

アカツキゲームスは「Whyを込めたゲームで世界の人々の感情をつなげる」をミッションに掲げ、日本最高峰の開発力と運営力を兼ね備えた運営ゲーム企業を目指します。

「ドラゴンボールZ ドッカンバトル（配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント）」、「ロマンシング サガ リ・ユニバース（配信：株式会社スクウェア・エニックス）」などのIPゲームで培ってきた運営力に加え、ハイエンドな3Dグラフィックス表現やマルチデバイス開発に挑戦し、誰もが楽しいと思える、より上質なゲーム体験を世界に届けます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/97851/table/243_3_6e79fc25c48b13eac41f99ea90e188bd.jpg?v=202604181051 ]

＜お問い合わせ先＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/97851/table/243_4_799fe761fee99d311a0afd70a15582fc.jpg?v=202604181051 ]