ドリアン・ロロブリジーダ主演の完全新作シチュエーション・コメディ『DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）』明日開幕！4月18日(土)～26日(日) 有楽町・I‘M A SHOW

株式会社サンライズプロモーション

ドリアン・ロロブリジーダ主演の新作シチュエーション・コメディ『DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）』が、明日4月18日(土)より有楽町・I‘M A SHOW（アイマショウ）で開幕いたします。開幕に先立ち、本日公開ゲネプロを実施いたしました。

(C)遠山高広

ドラァグクイーンとして20年のキャリアを誇り、近年ではNetflix『ボーイフレンド』MCや俳優としても圧倒的な存在感を放つドリアン・ロロブリジーダ。本作は、そんなドリアンが満を持して挑む初主演舞台となる、完全新作のシチュエーション・コメディです。脚本・演出は村角太洋（THE ROB CARLTON）が手がけます。

物語の舞台は、華やかなファッション業界。ファッションウィークを目前に控えたカリスマファッションデザイナー・ドリアンは、次々と巻き起こるトラブルに見舞われます。しかし「ピンチはチャンスよ！」という信念のもと、自由な発想とポジティブなエネルギーで周囲を巻き込み、困難を大逆転劇へと変えていく物語です。

本作の見どころは、ドリアンという“規格外の個性”と、ジャンルやバッググラウンドの異なる実力派俳優陣による化学反応です。ドリアン・ドリアンコレクションのフラッグシップを飾るモデルを演じる雷太をはじめ、自由なデザイナードリアンに対して、しっかりとブレーキ役を担うアシスタント・神里優希、バトラー役の村角ダイチ（THE ROB CARLTON）、 ファッショウィークの現地プロモーター・岩瀬亮、プロダクションマネージャー・飯原僚也（ダウ90000）と、個性豊かなキャストが集結。それぞれの持ち味がぶつかり合うことで、予測不可能かつエネルギッシュな笑いを生み出します。ドリアンの放つ圧倒的な存在感とキャスト陣の掛け合いが織りなす、“トゥーマッチ”なコメディは、観る者を一気に作品の世界へと引き込みます。

シチュエーション・コメディ『DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）』は、4月18日(土)から4月26日(日)まで同所で上演いたします。詳細は公式HPをご確認ください。

【ドリアン・ロロブリジーダ コメント】

とうとう明日からドリアン・ドリアンが開幕いたします。本当に素晴らしい才能が集まってこの作品が出来上がりました。見た人の背中をポッと優しく押してくれる、そんな作品になると思います。ぜひ楽しんでいただければ幸せですので、私の初主演をぜひ見守っていただければ幸いです。あなたは歴史の目撃者になる！

【公演概要】

「DURIAN DURIAN」（読み：ドリアン・ドリアン）

期間：2026年4月18日(土)～4月26日(日) 計11公演 ※開場時間は開演の45分前

出演

脚本・演出：村角太洋（THE ROB CARLTON）

出演：ドリアン・ロロブリジーダ

雷太 神里優希 村角ダイチ（THE ROB CARLTON）

岩瀬亮 飯原僚也（ダウ90000）

会場

I’M A SHOW（東京都千代田区有楽町2丁目5番1号有楽町マリオン（有楽町センタービル）別館 7F）

上演スケジュール

※開場時間は開演の45分前

チケット

［料金(全席指定・税込)］

★公演（土日昼公演）※別途ドリンク代600円が入場時に必要となります。

S席：9,800円(税込）

A席：7,800円（税込/当日引換）

☆公演 ※別途ドリンク代600円が入場時に必要となります。

S席：8,800円(税込）

A席：6,800円（税込/当日引換）

※未就学児入場不可

※車椅子席をご希望のお客様はチケットをご購入の上、サンライズプロモーションまでご連絡ください。

※やむを得ない事情により、出演者などが変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※A席は一般発売からの販売になります。

※A席は当日引換券での販売となります。公演当日、開場時間より当日引換券受付にて座席指定券と引き換え。

※お座席位置はお選びいただけませんので予めご了承ください。

※ご購入後の返金・クレーム及びお席の振替は一切お受けできません。予めご了承ください。

［チケットお取り扱い］

イープラス：https://eplus.jp/durian-durian/(https://eplus.jp/durian-durian/)

ローソンチケット：https://l-tike.com/durian-durian/(https://l-tike.com/durian-durian/) （Lコード:35427）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/durian-durian/(https://w.pia.jp/t/durian-durian/) （Pコード：540-145）

チケットサンライズ：電話予約（ｵﾍﾟﾚｰﾀ-）0570-077020 ※平日10時- 18時（土日祝休み）

アソビュー！：https://evt.asoview.com/durian-durian(https://evt.asoview.com/durian-durian)

公演公式 HP︓ https://durian-durian.srptokyo.com/(https://durian-durian.srptokyo.com/)

公演公式 X︓ https://x.com/durian_comedy(https://x.com/durian_comedy)

公演公式Instagram：https://www.instagram.com/durian_comedy(https://www.instagram.com/durian_comedy)

主催：「ドリアン・ドリアン」製作委員会