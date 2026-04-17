棗いつき初の全国流通2ndシングルリリースが決定！

グリーエンターテインメント株式会社

リアルとバーチャルを行き来する一二三所属の人気シンガーの棗いつきが、2026年5月20日（水）に全国流通2ndシングルをリリースいたします。

表題曲の「狐雨」、カップリング曲の「ミッドナイト・スクワッド」、そしてInstrumentalバージョンを含めた合計4トラックが収録され、限定盤には描き下ろしミニキャライラストを使用したアクリルキーホルダーが付属します。

ただいま各店舗にてご予約受付中です。

初回生産分限定特典では、2026年10月24日（土）に開催されるWebラジオ『棗いつきの書斎から』公開録音イベントのチケット最速優先応募シリアルコードを封入いたします。

また、発売を記念したリリースイベントの開催も決定しました。

▼初回生産分限定封入特典はこちら

■『棗いつきの書斎から』公開録音イベントチケット最速優先応募シリアルコード

・開催日程：2026年10月24日（土）

・会場：横浜YTJホール

※上記特典は、予定数量に達し次第終了となります。お早めにお買い求めください。

▼店舗別早期予約特典はこちら

■アニメイト(通販含む)：L判ブロマイド

■Amazon.co.jp：メガジャケ

■ソフマップ・アニメガ：アクリルコースター（76ｍｍ）

■楽天ブックス：スマホサイズブロマイド

■ゲーマーズ：56mm缶バッジ

▼リリースイベント情報

[1回目]

日時：2026年6月14日（日）開場13:30～ / 開演14:00～

会場：池袋PACKS

内容：トークショー＋特典お渡し会

応募方法・イベント詳細はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115129

[2回目]

日時：2026年6月14日（日）開場17:30～ / 開演18:00～

会場：AKIHABARAゲーマーズ本店

内容：ミニライブ＋トークショー

応募方法・イベント詳細はこちら

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7370

トークショーではその場で質問を募集し、棗いつきが回答いたします。

質問が読まれた方にはラジオ番組「棗いつきの書斎から」オリジナルステッカーをプレゼント！



※詳細・応募方法は弊社公式Xや各種販売ページをご確認ください。

▼Webラジオ『棗いつきの書斎から』公開録音イベント情報

日程：2026/10/24（土）

会場：横浜YTJホール

＜1部＞ 開場 14:00/開演時間 14:30

＜2部＞ 開場 17:30/開演時間 18:00

チケット情報

■一般チケット（お見送り付き）：4,950円（税込）

■来場者特典付きプレミアムチケット（お見送り/限定来場者特典付き）：8,250円（税込）

特典詳細については後日発表いたします。



※1 来場者特典のプレゼントはプレミアムチケットをご購入の方のみが対象となります。

※2 1部、2部それぞれで貰える来場者特典は別となります。

（1部、2部のプレミアムチケットを両方ご購入いただいた場合、2種類の来場者特典をお渡しいたします。）

チケット応募スケジュール

■CDシリアル先行抽選

【申込期間】2026年5月20日(水)12:00～6月3日(水)23:59

■チケット先行抽選

【申込期間】2026年6月13日(土)12:00～6月27日(土)23:59

■チケット一般販売（先着）

【申込期間】2026年7月11日(土)10:00～

▼CDリリース情報

リリース日：2026年5月20日（水）

タイトル：棗いつき「狐雨」

■限定盤

品番：GECL-00017-A

価格：\3,300（税込）

■通常盤

品番：GECL-00017-B

価格：\1,980（税込）

【CD収録内容】※全形態共通

1.狐雨（作詞・作曲・編曲：GIRIS）

2. ミッドナイト・スクワッド（作詞・作曲：夏代孝明 編曲：Heavenz , rinka , 夏代孝明）

3. 狐雨 -instrumental-

4. ミッドナイト・スクワッド -instrumental-

【CDグッズ特典】※限定版のみ対象

・描き下ろしミニキャラアクリルキーホルダー

(C)Hifumi,inc.

(C) GREE Entertainment, Inc.

■棗いつき

リアルとバーチャルを行き来する、インターネット発のシンガー。

力強く芯のある歌声が特徴で、音楽ゲーム収録曲や美少女ゲーム主題歌の歌唱を担当するほか、独自の物語を題材にしたオリジナルアルバムを複数リリース。

現在は音楽活動を中心としながら配信活動にも取り組み、活動の幅を広げている。

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：ent-music-md-help@gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/