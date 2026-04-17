帝王、ここに復活。『餓狼伝説 CotW』Season 2 DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」が、発売1周年の4月24日より参戦！メジャーアップデート実施＆特別記念番組の配信も決定！
株式会社SNKは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、Season 2のDLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」を2026年4月24日より配信予定であることをお知らせいたします。また、メジャーアップデートを同日に実施予定のほか、特別記念番組を2026年4月23日に配信予定です。
＞「ヴォルフガング・クラウザー」キャラクタートレーラー
日本語ボイス： https://youtu.be/O77kyXmXV5g
英語ボイス ： https://youtu.be/k4ceRh4zn0Y
裏社会に君臨する「闇の帝王」
圧倒的な威圧感とともに帰還した「ヴォルフガング・クラウザー」が新たな伝説を刻む―
1992年発売の『餓狼伝説2』で初登場を果たしたクラウザーは、身長2m、額に十字の傷痕を持つ威容の男。かつて裏社会を支配し、“闇の帝王”と恐れられた存在です。その巨躯から繰り出される高威力の打撃と長いリーチを活かした制圧力の高いバトルスタイルが特徴。攻守ともに隙のない性能で、帝王の名にふさわしい圧倒的な存在感を放つクラウザーを、『餓狼伝説 City of the Wolves』ならではの操作感で存分に楽しむことができます。
ヴォルフガング・クラウザー | WOLFGANG KRAUSER
Voice Actor ［日本語］青山穣 ［英語］Patrick Seitz
かつて闇の帝王と呼ばれ、裏社会を支配していた男。とある大会で伝説の狼に敗れて死んだと伝えられたが、それは彼の息子が流した噂で実は生きていた。時は流れ、帝王の息子はサウスタウンで格闘技大会を開く。それを聞いた帝王は復讐へと動くのであった。衰えを知らぬ帝王の拳は、より豪快に、そしてより残酷に進化する。すべては復讐の演目を始める為に。
「ヴォルフガング・クラウザー」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！
RPGモード「EOST MODE」では、長き時を経てサウスタウンへと戻ったクラウザーが、とある目的を果たすために街を巡ります。変わりゆく街並みの中で、帝王は何を思い、何を見据えるのか――。
また「ARCADE MODE」では、“帝王”としての生き方を取り戻すため、かつて決着のつかなかった“伝説の狼”との戦いに再び挑みます。
それぞれのモードで展開される、クラウザーの新たな物語をお楽しみください。
4月24日に1周年を迎える『餓狼伝説 City of the Wolves』、記念日にあわせてメジャーアップデートを実施！
『餓狼伝説 City of the Wolves』は、発売1周年となる4月24日にメジャーアップデートを実施いたします。アップデートの詳細については、前日となる4月23日配信の記念番組内にて発表予定です。
「餓狼伝説 City of the Wolves 発売1周年記念番組」が4月23日（木）に配信決定！
対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』の魅力を特別番組としてお届けいたします！
番組では、声優の近藤隆さん、安済知佳さんとともに、1周年を記念した映像や1年間の振り返り、ユーザーからのお便り紹介、開発陣によるコメントなどを通じて作品の魅力をお届けします。さらに、メジャーアップデートに関する最新情報や、eスポーツ選手からのメッセージ映像も交えた内容をご覧いただけます。
■日時
2026年4月23日(木)12:00～（予定）
■出演者（敬称略）
近藤隆 （テリー・ボガード役）
安済知佳 （プリチャ役）
近谷駿斗 （SNK ディレクター）
山本哲也 （SNK アートディレクター）
■配信URL
SNK公式YouTubeチャンネルにて配信
https://www.youtube.com/@SNK_OfficialChannel
Legends Unleashed
初心者にも始めやすく、シリーズの魅力を存分に楽しめる本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2を収録した「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」は、現在好評配信中！
Season Pass 2では、『餓狼伝説』シリーズより「キム・ジェイフン」「ナイトメアギース」「ブルー・マリー」「ヴォルフガング・クラウザー」の4キャラクターに加え、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』より「ケンシロウ」の参戦が決定。さらに後日発表予定のミステリーキャラクター1体を含む、全6キャラクターを毎月順次配信予定です。
Season 2の配信開始にあわせて、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2をまとめて楽しめる「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」を6,490円（税込）でお求めいただけます。今後のアップデートで追加されていくキャラクターもすべて使用可能となります。
ぜひこの機会に『餓狼伝説 City of the Wolves』で、新シーズンの盛り上がりを体感してください。
※現在、ゲーム本編およびSeason Pass 1の個別販売は予定しておりません。
『餓狼伝説 City of the Wolves』について
『餓狼伝説 City of the Wolves』は、誰でも爽快なアクションを楽しめる操作性と、遊ぶほど奥深さが広がる駆け引きを両立した最新格闘ゲームです。シリーズならではの魅力を受け継ぎつつ、独自のアートスタイル、新バトルシステム「REV」、1人用RPGモード「EOST」など、初めての方でも入り込みやすい要素を多数搭載しています。
さらに、初心者向け操作スタイルや、クロスプラットフォーム／ロールバック方式による快適なオンライン対戦など、始めやすさを徹底追求。
Season 2では、新キャラクターの追加やゲームバランスの強化によって、より多くの方が楽しめる内容へと進化しています。アップデートした『餓狼伝説 City of the Wolves』の世界をぜひ体験ください。
Official Site
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/
X
https://x.com/GAROU_PR
https://www.instagram.com/fatalfury_pr/
【タイトル概要】
■タイトル名
餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)
■ジャンル
対戦格闘
■発売日
2025年4月24日（木）
■対応プラットフォーム
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4
Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store
■ラインアップ
餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2
・価格：1,980円（税込）
・販売形式：デジタル版
＜商品内容＞
・DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）
・DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）
・DLCキャラクター「ブルー・マリー」（配信中）
・DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（2026年4月24日配信）
・DLCキャラクター「？？？」（2026年5月配信予定）
・DLCキャラクター「ケンシロウ」（2026年6月配信予定）
餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition （Season Pass 1 + 2）
・価格：6,490円（税込）
・販売形式：デジタル版
＜商品内容＞
ゲーム本編
Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr.BIG）
Season Pass 2（キム・ジェイフン／ナイトメアギース／ブルー・マリー／ヴォルフガング・クラウザー／？？？／ケンシロウ）
※Season Pass 2のDLCキャラクターの配信時期は予告なく変更する場合があります。
※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。
■プレイ人数
オフライン1～2名／オンライン2～12名
■その他
すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。
■権利表記
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM
(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※(C) 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。