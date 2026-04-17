帝王、ここに復活。『餓狼伝説 CotW』Season 2 DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」が、発売1周年の4月24日より参戦！メジャーアップデート実施＆特別記念番組の配信も決定！

株式会社SNK

株式会社SNKは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、Season 2のDLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」を2026年4月24日より配信予定であることをお知らせいたします。また、メジャーアップデートを同日に実施予定のほか、特別記念番組を2026年4月23日に配信予定です。

＞「ヴォルフガング・クラウザー」キャラクタートレーラー

日本語ボイス： https://youtu.be/O77kyXmXV5g

英語ボイス ： https://youtu.be/k4ceRh4zn0Y

裏社会に君臨する「闇の帝王」

圧倒的な威圧感とともに帰還した「ヴォルフガング・クラウザー」が新たな伝説を刻む―

1992年発売の『餓狼伝説2』で初登場を果たしたクラウザーは、身長2m、額に十字の傷痕を持つ威容の男。かつて裏社会を支配し、“闇の帝王”と恐れられた存在です。その巨躯から繰り出される高威力の打撃と長いリーチを活かした制圧力の高いバトルスタイルが特徴。攻守ともに隙のない性能で、帝王の名にふさわしい圧倒的な存在感を放つクラウザーを、『餓狼伝説 City of the Wolves』ならではの操作感で存分に楽しむことができます。

ヴォルフガング・クラウザー | WOLFGANG KRAUSER

Voice Actor ［日本語］青山穣 ［英語］Patrick Seitz

かつて闇の帝王と呼ばれ、裏社会を支配していた男。とある大会で伝説の狼に敗れて死んだと伝えられたが、それは彼の息子が流した噂で実は生きていた。時は流れ、帝王の息子はサウスタウンで格闘技大会を開く。それを聞いた帝王は復讐へと動くのであった。衰えを知らぬ帝王の拳は、より豪快に、そしてより残酷に進化する。すべては復讐の演目を始める為に。

「ヴォルフガング・クラウザー」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！

RPGモード「EOST MODE」では、長き時を経てサウスタウンへと戻ったクラウザーが、とある目的を果たすために街を巡ります。変わりゆく街並みの中で、帝王は何を思い、何を見据えるのか――。

また「ARCADE MODE」では、“帝王”としての生き方を取り戻すため、かつて決着のつかなかった“伝説の狼”との戦いに再び挑みます。

それぞれのモードで展開される、クラウザーの新たな物語をお楽しみください。

4月24日に1周年を迎える『餓狼伝説 City of the Wolves』、記念日にあわせてメジャーアップデートを実施！

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、発売1周年となる4月24日にメジャーアップデートを実施いたします。アップデートの詳細については、前日となる4月23日配信の記念番組内にて発表予定です。

「餓狼伝説 City of the Wolves 発売1周年記念番組」が4月23日（木）に配信決定！

対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』の魅力を特別番組としてお届けいたします！

番組では、声優の近藤隆さん、安済知佳さんとともに、1周年を記念した映像や1年間の振り返り、ユーザーからのお便り紹介、開発陣によるコメントなどを通じて作品の魅力をお届けします。さらに、メジャーアップデートに関する最新情報や、eスポーツ選手からのメッセージ映像も交えた内容をご覧いただけます。

■日時

2026年4月23日(木)12:00～（予定）

■出演者（敬称略）

近藤隆 （テリー・ボガード役）

安済知佳 （プリチャ役）

近谷駿斗 （SNK ディレクター）

山本哲也 （SNK アートディレクター）

■配信URL

SNK公式YouTubeチャンネルにて配信

https://www.youtube.com/@SNK_OfficialChannel

Legends Unleashed

初心者にも始めやすく、シリーズの魅力を存分に楽しめる本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2を収録した「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」は、現在好評配信中！

Season Pass 2では、『餓狼伝説』シリーズより「キム・ジェイフン」「ナイトメアギース」「ブルー・マリー」「ヴォルフガング・クラウザー」の4キャラクターに加え、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』より「ケンシロウ」の参戦が決定。さらに後日発表予定のミステリーキャラクター1体を含む、全6キャラクターを毎月順次配信予定です。

Season 2の配信開始にあわせて、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2をまとめて楽しめる「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」を6,490円（税込）でお求めいただけます。今後のアップデートで追加されていくキャラクターもすべて使用可能となります。

ぜひこの機会に『餓狼伝説 City of the Wolves』で、新シーズンの盛り上がりを体感してください。

※現在、ゲーム本編およびSeason Pass 1の個別販売は予定しておりません。

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、誰でも爽快なアクションを楽しめる操作性と、遊ぶほど奥深さが広がる駆け引きを両立した最新格闘ゲームです。シリーズならではの魅力を受け継ぎつつ、独自のアートスタイル、新バトルシステム「REV」、1人用RPGモード「EOST」など、初めての方でも入り込みやすい要素を多数搭載しています。

さらに、初心者向け操作スタイルや、クロスプラットフォーム／ロールバック方式による快適なオンライン対戦など、始めやすさを徹底追求。

Season 2では、新キャラクターの追加やゲームバランスの強化によって、より多くの方が楽しめる内容へと進化しています。アップデートした『餓狼伝説 City of the Wolves』の世界をぜひ体験ください。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4

Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store

■ラインアップ

餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

・価格：1,980円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

・DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

・DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）

・DLCキャラクター「ブルー・マリー」（配信中）

・DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（2026年4月24日配信）

・DLCキャラクター「？？？」（2026年5月配信予定）

・DLCキャラクター「ケンシロウ」（2026年6月配信予定）

餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition （Season Pass 1 + 2）

・価格：6,490円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

ゲーム本編

Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr.BIG）

Season Pass 2（キム・ジェイフン／ナイトメアギース／ブルー・マリー／ヴォルフガング・クラウザー／？？？／ケンシロウ）

※Season Pass 2のDLCキャラクターの配信時期は予告なく変更する場合があります。

※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

■権利表記

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

(C) 武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。