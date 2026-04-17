AIセキュリティチェックシート回答支援「QUICK CHECK」、独自の学習アルゴリズム刷新により自動回答の精度が大幅向上！

株式会社AIセキュリティソリューションズ独自の学習アルゴリズム刷新により自動回答の精度向上

AI業務代行（BPO）やAIコンサルティング事業を展開する株式会社AIセキュリティソリューションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：門脇 史恭）は、提供中のAIセキュリティチェックシート自動回答・支援サービス「QUICK CHECK（クイックチェック）」において、独自の検索・生成アルゴリズム（RAG技術）のアップデートを実施し、AIによる自動回答の精度を大幅に向上させたことをお知らせいたします。

■ 背景：AIの「惜しい回答」を修正する手間をゼロに近づけるために

セキュリティチェックシートは、企業ごとに設問の表現や専門用語のニュアンスが異なるため、従来のAIでは「意味は合っているが、自社の過去の回答方針と微妙にズレている」といったケースが発生することがありました。結果として、出力された回答を人間が微修正する工数が残ってしまう点が課題でした。

当社は今回、お客様からいただいたフィードバックをもとに「QUICK CHECK」の裏側で稼働するAIエンジンおよび学習データの検索アルゴリズムを根本から見直し、より文脈を深く理解し、自社の過去の回答に忠実な出力を可能にする大幅なアップデートを実施いたしました。

■ 今回のアップデートによる3つの進化

文脈理解力の向上と「表記揺れ」への柔軟な対応

「ISMS」と「情報セキュリティマネジメントシステム」など、同じ意味を持つ異なる単語や、質問の意図をAIがより正確に読み取るようアルゴリズムを強化。質問の表現が過去のデータと異なっていても、的確な回答を引き出せるようになりました。

独自RAG（検索拡張生成）の最適化による「ハルシネーション（嘘）」の防止

過去の回答データや自社のセキュリティポリシー資料（ホワイトペーパー等）の中から、最適な根拠を抽出する精度が向上。AI特有の「もっともらしい嘘」を極限まで抑え込み、事実に基づいた安全な回答のみを生成します。

回答根拠の提示機能の強化

AIが「なぜその回答を導き出したのか」、参照した社内資料や過去の類似設問をより分かりやすく画面上に提示。担当者が一次確認を行う際の「事実確認（ファクトチェック）」にかかる時間を大幅に短縮します。

■ 今後の展望

株式会社AIセキュリティソリューションズは、今後も「QUICK CHECK」の回答精度向上および機能拡充を継続的に行い、セキュリティチェックシート対応という非生産的な業務から企業の担当者を解放します。先日リリースした「丸投げプラン」と併せて、お客様の状況に合わせた柔軟なセキュリティ業務の効率化を支援してまいります。

■ 株式会社AIセキュリティソリューションズについて

私たちは、生成AIとシステム開発技術を活用し、企業の業務効率化や新規サービス開発を支援するテクノロジー企業です。「QUICK CHECK」をはじめとした自社プロダクトの提供や、AI業務代行センター、AI導入コンサルティングを通じて、安全で持続可能なビジネス環境の実現を目指しています。

会社名： 株式会社AIセキュリティソリューションズ（AI Security Solutions Inc.）

所在地： 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2丁目8-4 EX恵比寿西ビル5F

設立： 2024年1月

代表者： 代表取締役 門脇 史恭

事業内容：

生成系AIツールの企画・開発・販売（QUICK CHECK 等）

AI業務代行（BPO）サービス

生成AI研修・導入支援・システム開発

DX、生成AI関連および不動産のコンサルティング業務

URL： https://ai-security-solutions.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社AIセキュリティソリューションズ

お問い合わせフォーム：https://ai-security-solutions.co.jp/contact/