人気ボーイズグループのメンバーが挑戦する予測不能の観客参加型アドリブ謎解き劇マーダーミステリーシアター「THE TRUE PIECE」一般発売は明日4/18(土) 10:00スタート！

株式会社キョードーメディアス

近年、体験型推理ゲームとして爆発的な人気を誇る「マーダーミステリー」を、舞台演劇として昇華させた新感覚エンターテインメント・マーダーミステリーシアター「THE TRUE PIECE」が4月29日(水・祝)～5月9日(土)にIMM THEATERにて上演される。

すでに、龍宮城、TAGRIGHT、MATSURI、SHOW-WA、BALLISTIK BOYZ、LIL LEAGUE（中村竜大、山田晃大、百田隼麻が出演）といった、今大活躍しているボーイズグループのメンバーの出演が発表されているが、今回新たに、彼らとともに謎を解くプレイヤーとして、佐藤瑠雅、植村颯太、HAYATO(XY)、松尾樹、藤田ハル、高尾楓弥(BUDDiiS)、西田祥(BUDDiiS)、KYO(ENJIN)の出演が決定。（※記載は出演日順）

明日4/18(土)10:00から一般発売が開始となる。

◼︎マーダーミステリーシアター「THE TRUE PIECE」とは？

本舞台は、物語のキャラクターを演じるプレイヤー5名が、ゲームマスターの進行のもと、自分たちの中に潜む事件の真犯人を即興で推理していく【アドリブ謎解き劇】。

上演回ごとに出演者の組み合わせが変わるアドリブ劇であるがゆえに、「毎ステージ展開の変わる一度きりのストーリーと結末」が最大の見どころ。



海賊船で起こった船長殺しの犯人を探し出す「パイレーツ・オブ・ライアー」、学園名物のケーキが消えた謎に迫る部活対抗弁論「部活ロワイヤル」と、雰囲気のガラリと違う2本のミステリーが上演され、プレイヤーは海賊たちや部活の部長たちに扮して謎を解いていく。

さらに【観客参加型】の公演となっており、観客の皆様にも、プレイヤーたちの主張を参考に、真犯人が誰かを推理していただく。



脚本・演出は企画演劇集団ボクラ団義を主宰し、『ぼくらの七日間戦争』や『幕が上がる』など、人気小説の舞台化や、人気ゲーム『Collar×Malice』など、サスペンス要素のある世界観の舞台化にも定評のある久保田唱が務める。

NEW！

◼︎5/1(金)・5/2(土)の昼公演では、TAGRIGHT全メンバーが登場する「キャストバトントーク」を実施！

本公演の特徴は、同じ演目に対して、キャストが回替わりで謎解きに挑戦すること。その醍醐味を余す所なく楽しんでいただくため、

5/1(金)13:00公演に、同日18:00公演に出演の西山智樹、今井魁里、岸波志音が、

5/2(土)13:00公演に、同日18:00公演に出演の前田大輔、小林大悟、今井魁里、岸波志音が合流し、キャストバトントークを実施する。



キャストバトントークでは、昼公演メンバーから夜公演メンバーへのアドバイスや、夜公演メンバーの意気込み等を話すだけでなく、夜公演の配役も解禁！回替わりだからこそ気になる「どのメンバーが同じ役を演じるのか」を最速で知ることが出来る。同じ演目でも出演者が変われば謎解きの展開も全く変わるため、昼公演・夜公演を見比べることをおすすめしたい。

NEW！

◼︎5/9(土)昼/夜公演の【解説編＆感想タイム】に、LIL LEAGUEの岩城星那が緊急参戦！

5月9日(土)の13:00・18:00の公演にはLIL LEAGUEの中村竜大、山田晃大、百田隼麻がプレイヤーとして出演するが、劇の終盤で物語の謎が全て明かされる【解説編＆感想タイム】に、LIL LEAGUE 岩城星那も登場することが決定！

真実が紐解かれていく爽快感たっぷりの【解説編】や、お互いの行動の裏話を述べ合う【感想タイム】は謎解きの醍醐味でもあるが、観客目線で観劇していた岩城も交えて感想を話し合うことで、さらに盛り上がること間違いなしのコーナーとなる。

NEW！

◼︎5/1(金)夜・5/2(土)夜・5/4(月)昼/夜・5/5(火)昼/夜・5/6(水)昼/夜・5/8(金)昼/夜・

5/9(土)昼/夜の公演でお見送り会を開催！



下記の公演にてプレイヤーキャストによるお見送り会を開催いたします。出演者と一緒に謎を解いた後のお見送り、ぜひお楽しみに！

5/1(金)18:00 TAGRIGHT、櫻井佑樹、植村颯太

5/2(土)18:00 TAGRIGHT、佐藤瑠雅

5/4(月)13:00/18:00 MATSURI、HAYATO、松尾樹

5/5(火)13:00/18:00 SHOW-WA、TOY、藤田ハル

5/6(水)13:00/18:00 深堀未来、奥田力也、砂田将宏

5/8(金)13:00/18:00 日高竜太、加納嘉将、海沼流星、松井利樹、KYO

5/9(土)13:00/18:00 中村竜大、山田晃大、百田隼麻、SOL、RYONO

◼︎出演

＜4/29(水)、4/30(木) ＞龍宮城、松本大輝、前出燿志、りきまる

＜5/1(金)、5/2(土)＞TAGRIGHT、佐藤瑠雅、櫻井佑樹(劇団EXILE)、植村颯太

＜5/4(月)＞MATSURI、HAYATO(XY)、松尾樹

＜5/5(火)＞SHOW-WA、TOY(ENJIN)、藤田ハル

＜5/6(水)、5/8(金)＞BALLISTIK BOYZ、高尾楓弥・西田祥(BUDDiiS)、KYO(ENJIN)

＜5/9(土)＞中村竜大・山田晃大・百田隼麻(LIL LEAGUE)、SOL・RYONO(ENJIN)

※解説編＆感想タイムにはLIL LEAGUE岩城星那も出演

【ゲームマスター】※全日程に出演 松田大輔（東京ダイナマイト）

【ノンプレイヤーキャラクター】 青地洋（１.～８.）、加藤凛太郎（９.～１８.）

◼️公演概要

【劇場】 IMM THEATER

【公演日程】

4/29(水) １. 13:00『部活ロワイヤル』 / ２. 18:00『部活ロワイヤル』

4/30(木) ３. 13:00『パイレーツ オブ ライアー』/ ４. 18:00『パイレーツ オブ ライアー』

5/1(金) ５. 13:00 『部活ロワイヤル』 / ６. 18:00『部活ロワイヤル』

5/2(土) ７. 13:00 『パイレーツ オブ ライアー』 / ８. 18:00『パイレーツ オブ ライアー』

5/3(日) 休演日

5/4(月) ９. 13:00『部活ロワイヤル』 / １０. 18:00『パイレーツ オブ ライアー』

5/5(火) １１. 13:00『部活ロワイヤル』 / １２. 18:00『パイレーツ オブ ライアー』

5/6(水) １３. 13:00『部活ロワイヤル』 / １４. 18:00『パイレーツ オブ ライアー』

5/7(木) 休演日

5/8(金) １５. 13:00『部活ロワイヤル』 / １６. 18:00『パイレーツ オブ ライアー』

5/9(土) １７. 13:00『部活ロワイヤル』 / １８. 18:00『パイレーツ オブ ライアー』

※出演回詳細はHPをご確認ください

※６.、８.～１８.は終演後に一部出演者によるお見送り会がございます

【チケット】11,000円（税込）※一般販売 4/18(土)10:00～

【公演HP】the-true-piece.com

【SNS】公式X @THE_TRUE_PIECE

【クレジット】(C)️マダミスシアター「THE TRUE PIECE」

【スタッフ】

脚本/演出：久保田唱

音楽：三善雅己

主催：日本テレビ

宣伝協力：キョードーメディアス