a flood of circle 初の単独武道館公演をU-NEXTにて独占生配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、5月6日（水・祝）に開催される「a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

Imperial Records / TEICHIKU ENTERTAINMENT, INC.

2006年に結成された、佐々木亮介（Vo/Gt）、渡邊一丘（Dr）、HISAYO（Ba）、アオキテツ（Gt）からなる4人組ロックバンド・a flood of circle。

今年結成20周年を迎えるバンドにとって初となる、日本武道館でのワンマンライブ「a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館」が5月6日（水・祝）に開催されます。U-NEXTでは、この模様を独占生配信することが決定いたしました。ライブ終了後は見逃し配信を予定しています。本公演は、現在開催中の全国20公演にも及ぶツアー"日本武道館への道"の締めくくりとなるスペシャルライブです。ツアーの集大成、そしてグループ結成20周年をお祝いする特別な一夜を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTではa flood of circleの過去のライブ映像を多数配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GfKa8q_o0QQ ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014031

ライブ配信：5月6日（水・祝）16:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月20日（水）23:59まで

配信公演：5月6日 東京・日本武道館 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【a flood of circle配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010912

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年3月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。