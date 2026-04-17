【杉並区限定】4月はレトロ趣味のやり残し回収プラン｜ラジカセ・カセット・古家電まとめて処分｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

杉並区は、阿佐ヶ谷・高円寺・荻窪などレトロ文化・サブカル好きが多く集まるエリアとして知られています。古着屋やレコードショップ、中古家電店などが点在し、ラジカセやカセットテープを集める趣味を持つ方も多い街です。

でも気づけば、「聴けない状態のまま保管しているラジカセ」「ダンボール箱に詰め込まれたカセットテープの山」「壊れているけど捨てられないウォークマン」が部屋の一角を占めていませんか？

「趣味だったけど今は聴かない」「コレクションを整理したい」「引越し前にやり残しの片付けをしたい」--4月はそんなレトロ趣味のやり残し整理にぴったりのタイミングです。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）は、杉並区限定で"レトロ趣味のやり残し"回収キャンペーンを実施します。

ラジカセ・カセット・古家電を含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

背景と目的

杉並区は高円寺・阿佐ヶ谷を中心に、レトロ・アナログ文化が根付いた地域です。

そのため、

・昭和～平成のラジカセやカセットデッキ

・コレクション目的で購入したウォークマン・MDプレーヤー

・「いつか直して使おう」と思ったままのブラウン管テレビ

が知らないうちに蓄積しているケースも多く見られます。

ブラウン管テレビや大型のラジカセは一般ごみや粗大ごみでは出せないケースもあり、処分の手間から放置が続いてしまいます。

4月の引越し・模様替えシーズンに合わせて、レトロ趣味のやり残し整理をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：レトロ趣味のやり残し回収プラン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・ラジカセ・カセットデッキ・ダブルデッキ

・ウォークマン・MDプレーヤー

・ブラウン管テレビ・VHSビデオデッキ

・カセットテープ・レコード一式

・昭和～平成の家電全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「杉並区キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（杉並区全域）

対応地域例

高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪、永福町、浜田山、南阿佐ヶ谷、方南町、和田、成田東、堀ノ内、松ノ木、桃井など

※上記以外も杉並区全域で対応可能です。

レトロ家電の片付けでよくあるお悩み

・壊れたラジカセを捨てられずに置き続けている

・カセットテープが大量にあり分別・処分の方法が分からない

・ブラウン管テレビは粗大ごみで出せるか分からない

・「コレクション」のつもりだったが管理しきれなくなってきた

・趣味を整理したいが愛着があって踏み切れない

レトロ家電・趣味品でよく出る不用品例

ラジカセ・カセットデッキ

ウォークマン・MDプレーヤー

ブラウン管テレビ

レコード・カセットテープ

昭和の家電全般

回収品目の詳細例

ラジカセ・カセット機器

ラジカセ・カセットデッキ・ダブルデッキ・カセットテープ一式など

ポータブル音楽プレーヤー

ウォークマン・MDプレーヤー・CDウォークマン・MP3プレーヤーなど

映像・音響機器

ブラウン管テレビ・VHSビデオデッキ・8mmビデオ・ベータマックスなど

レコード・メディア類

LPレコード・EPレコード・カセットテープ・VHSテープ・ベータテープなど

昭和の小型家電

黒電話・置き時計・電卓・昭和のドライヤー・扇風機・古い炊飯器など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ラジカセ・カセットテープなどのレトロ品を整理したい方

・ブラウン管テレビやVHSデッキの処分に困っている方

・引越しや模様替えで趣味品をまとめて片付けたい方

・杉並区で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に処分したい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

メッセージに「杉並区キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 杉並区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/suginamiku/

📰 杉並区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/suginamiku/

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)