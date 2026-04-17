【板橋区限定】4月は実家に残った自分の荷物まるごと回収プラン｜昔の服・雑貨まとめて処分｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

「もう何年も実家に置きっぱなしの荷物、あなたが取りに来て」。そんな言葉を親から言われたことはありませんか？

学生時代の服、読み終わった漫画や教科書、部活で使ったスポーツ用品、昔のゲーム機。一人暮らしや結婚で家を出た後、実家にそのまま残してきた「自分の荷物」が部屋を占領しているケースは多くあります。

4月は引越しや新生活の時期でもあり、「そろそろ実家の自分の荷物を整理しなければ」という気持ちが高まるタイミング。でも取りに行っても持ち帰れる量には限りがあり、結局また先送りになってしまうことも。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）は、板橋区限定で"実家に残った自分の荷物"まるごと回収プランを実施します。

昔の服・本・スポーツ用品などを含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

背景と目的

板橋区は戸建て住宅や古くから住んでいる世帯も多く、子どもが家を出た後も荷物がそのまま残っているケースが少なくありません。

特に、

・学生時代の制服・部活用品・教科書

・使わなくなったゲーム機・おもちゃ

・思い出の品を含む大量の荷物

は、「捨てるのは忍びない」「でも持ち帰る場所もない」という状態が続きやすいものです。

親から「実家を片付けたい」「部屋を使いたい」という声が上がるタイミングに合わせて整理できるよう、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：実家に残った自分の荷物まるごと回収プラン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・昔の服・制服・スーツ・靴

・教科書・漫画・本・CD・DVD

・スポーツ用品・部活の道具

・ゲーム機・おもちゃ・プラモデル

・学生時代の雑貨・家電全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「板橋区キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（板橋区全域）

対応地域例

板橋、大山、常盤台、成増、高島平、志村坂上、蓮根、西台、中板橋、上板橋、ときわ台、下板橋、東武練馬など

※上記以外も板橋区全域で対応可能です。

実家の荷物整理でよくあるお悩み

・何年も実家に荷物を置きっぱなしにしている

・取りに行っても自分の家に持ち帰れる量に限りがある

・親から「片付けてほしい」と言われているが動けていない

・思い出の品が混じっていて全部捨てる決断ができない

・大量の荷物を一度にまとめて処分したい

実家の荷物でよく出る不用品例

昔の服・制服

古い本・教科書・漫画

スポーツ用品

玩具・ゲーム機

学生時代の雑貨

回収品目の詳細例

衣類・服飾

学生服・ジャージ・昔の私服・スーツ・コート・靴・カバンなど

書籍・メディア類

教科書・参考書・漫画・文庫本・CD・DVD・ゲームソフトなど

スポーツ・趣味用品

野球グローブ・ラケット・スキー板・水泳道具・自転車用品など

玩具・ゲーム機

ファミコン・ゲームボーイ・プラモデル・おもちゃ・ぬいぐるみなど

学生時代の雑貨・用品

部活の道具・文具・ノート・アルバム・日用品など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・実家に長年置きっぱなしの荷物をまとめて処分したい方

・親から「荷物を取りに来て」と言われている方

・引越しのタイミングで実家の自分の部屋も整理したい方

・板橋区で不用品回収を探している方

・家具・家電も含めてまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

メッセージに「板橋区キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 板橋区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/itabashiku/

📰 板橋区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/itabashiku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)