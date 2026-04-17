【江戸川区限定】4月は釣りやめた人専用回収キャンペーン｜竿・バケツ・クーラーBOX対応｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

江戸川区は、江戸川・荒川・旧江戸川など都内有数の釣りスポットが充実したエリアとして知られています。バス釣り・ハゼ釣り・シーバス・ハゼと、様々な魚が釣れる環境から、釣り愛好家が多く住む地域でもあります。

その一方で、「もう何年も釣りに行っていない」「道具が物置を占領している」という声も少なくありません。クーラーボックス・釣り竿・バケツ・タックルボックス--一度揃えると場所を取る釣り道具は、やめた後の処分に困る不用品の代表格です。

4月は春の片付けシーズン。釣りシーズン前に「やっぱりもうやらない」と決断するタイミングでもあります。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社）は、江戸川区限定で"釣りやめた人専用"回収キャンペーンを実施します。

釣り竿・クーラーボックス・バケツなどを含む回収で、4月は合計金額から1,000円割引。

背景と目的

江戸川区は都内の中でも釣り文化が根付いたエリアです。

そのため、

・複数本の釣り竿・ロッド

・大型のクーラーボックス

・バケツ・タックルボックス・仕掛け類

が家庭内に蓄積しやすく、やめた後の処分先が見つかりにくいという悩みが生まれやすい地域でもあります。

釣り竿は長くて運搬が大変、クーラーボックスはかさばる、バケツはまとめると重い--そうした処分の手間から後回しになりやすい釣り道具の回収をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：釣りやめた人専用回収キャンペーン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,000円割引

対象例

・釣り竿・ロッド一式

・リール・タックルボックス・ルアー類

・クーラーボックス（大小）

・バケツ・仕掛け類・ウェア

・釣り関連用品全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「江戸川区キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（江戸川区全域）

対応地域例

江戸川、小岩、葛西、西葛西、東葛西、平井、船堀、一之江、篠崎、瑞江、新小岩、鹿骨、南葛西、北葛西など

※上記以外も江戸川区全域で対応可能です。

釣り道具の片付けでよくあるお悩み

・釣り竿が長くて一般ごみや粗大ごみで出しにくい

・クーラーボックスが大きくてかさばり処分の手間がかかる

・バケツ・仕掛け類など小物が大量にあってまとめる気になれない

・「いつか再開するかも」と思って捨てられずにいる

・まとめて一度に全部処分してしまいたい

釣り道具でよく出る不用品例

釣り竿・ロッド

リール・タックル

クーラーボックス

バケツ・仕掛け類

ウェア・長靴

回収品目の詳細例

釣り竿・ロッド類

磯竿・投げ竿・ルアーロッド・渓流竿・のべ竿・コンパクトロッドなど

リール・仕掛け類

スピニングリール・ベイトリール・タックルボックス・ルアー・仕掛け一式など

クーラーボックス・バケツ

釣り用クーラーボックス（大小）・バケツ・水汲みバケツ・ビク・ストリンガーなど

ウェア・装備

ウェーダー・長靴・フィッシングベスト・帽子・手袋・偏光グラスなど

その他釣り関連用品

竿立て・竿ケース・魚探・ランタン・折りたたみイス・釣り台など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・釣りをやめて道具が物置に眠っている方

・クーラーボックスや釣り竿の処分方法が分からない方

・春の片付けで釣り道具をまとめて整理したい方

・江戸川区で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

処分に迷う不用品もお気軽にご相談ください。

メッセージに「江戸川区キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 江戸川区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/edogawaku/

📰 江戸川区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/edogawaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)