【国立市限定｜4月限定】読まなかった本と積んだ参考書、まとめて回収プラン｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

国立市は、一橋大学を擁する東京多摩地域屈指の学術都市として知られています。大学通りの並木道に象徴されるように、文教色が強く、学生・研究者・教育関係者が多く暮らす街です。

そのため国立市の住宅では、受験期に買いそろえた参考書・問題集、大学で使った専門書・教科書、資格取得のために積み重ねたテキストが、部屋の本棚を埋め続けているケースが多く見られます。

「いつか読もうと思って買ったまま」「大学で使ったが卒業後は一度も開いていない」「資格を諦めたが参考書だけ残っている」--そんな"積ん読"状態の本や参考書が、引越しや模様替えのたびに邪魔になっていませんか？

本はまとまった量になると重く、まとめて運ぶのも大変。本棚ごと処分したい場合はさらに手間がかかります。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、国立市の住宅事情に合わせた片付けサポートとして、"読まなかった本と積んだ参考書"まとめて回収プランを実施します。

参考書・専門書・文庫本・漫画など本類を含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

積み重なった本を、すっきり整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

国立市は大学・研究機関が集まる教育都市で、本・参考書・専門書が家庭に蓄積しやすい地域でもあります。

特に

・受験時代に揃えた参考書・問題集

・大学で使った教科書・専門書

・資格・語学学習で積み上げたテキスト類

は、「もしかしたらまた使うかも」という心理から手放すタイミングが難しいアイテムです。

4月は引越し・新生活・模様替えで収納の見直しが進むタイミング。本棚がある方は、「本の整理」が片付けの一番のハードルになることも多くあります。

そうした「本の片付け」をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：読まなかった本と積んだ参考書 まとめて回収プラン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・参考書・問題集・受験テキスト

・専門書・大学教科書・学術書

・文庫本・漫画・雑誌のバックナンバー

・本棚・スチールラック・カラーボックス

・本類を含む不用品全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「国立市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（国立市全域）

対応地域例

国立、谷保、富士見台、青柳、石田、泉、中、北、東、西など国立市全域

※上記以外も国立市全域で対応可能です。

本・参考書の整理でよくあるお悩み

・受験が終わっても参考書・問題集が本棚に残ったまま

・大学卒業後も専門書・教科書を捨てられずにいる

・「いつか読む」と思って積んだ文庫本・ビジネス書が山になっている

・本は量が多くて重く、まとめて運ぶのが大変

・本棚ごと処分したいが手間がかかって後回しになっている

本・参考書でよく出る不用品例

参考書・問題集

専門書・大学教科書

文庫本・漫画

雑誌・カタログ

本棚・収納ラック

回収品目の詳細例

参考書・問題集

大学受験参考書、英語教材、語学テキスト、資格試験対策本、問題集一式など

専門書・大学教科書

法学・経済学・社会科学の専門書、大学授業テキスト、学術誌・紀要など

文庫本・漫画・小説

読み終わった文庫本、漫画全巻セット、読まないまま積んだ小説など

雑誌・カタログ

古い雑誌のバックナンバー、通販カタログ、業界誌、旅行ガイドなど

本棚・収納家具

本が入ったままの本棚、文庫本ラック、スチール棚、カラーボックスなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・受験参考書・大学教科書をまとめて処分したい方

・積んだまま読まなかった本を整理したい方

・本棚ごと不用品回収に出したい方

・国立市で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

本棚まるごとでも、段ボール数箱分でも、量の多い少ないを問わずお気軽にご相談ください。

「これも一緒に出せる？」「本棚も対象？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「国立市キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 国立市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kunitachishi/

📰 国立市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/kunitachishi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)