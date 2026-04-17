冷麺専門店「東京冷麺」（秋葉原）カレー冷麺が4月17日で今季終了──秋冬シーズンの再登場を予定

SYSTR株式会社

秋葉原の冷麺専門店「東京冷麺」は、2026年4月17日（金）をもってカレー冷麺の今季提供を終了いたします。

カレー冷麺は、スパイス香る冷製カレースープと盛岡直送麺を氷水で締めたモチコシ麺の組み合わせが好評を博してきました。気温が下がる季節ならではの「スープのスパイス感と麺の冷たさ」を最大限に楽しんでいただけるメニューとして、寒い時期限定での提供を行ってきました。

春以降は気温上昇とともに提供環境が変わるため、今シーズンの提供を4月17日で一旦クローズし、涼しい季節が戻る秋以降に再登場を予定しています。

MEGA東京3000

🍜【メニュー概要】

商品名： カレー冷麺

価格： 900円（税込）

今季提供終了日： 2026年4月17日（金）

販売場所： 東京冷麺（秋葉原・上野エリア）

再開予定： 秋冬シーズン（時期未定）

今季終了の背景

今後の提供体制

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163141/table/238_1_27b6dedb78d5cf445acdc701f943ec8d.jpg?v=202604181051 ]

夏季は主力3メニューに注力し、提供スピードと品質を維持します。

・東京冷麺（看板メニュー）

・四川麻辣坦々冷麺

・豆乳坦々冷麺

カレー冷麺は秋冬シーズンに再登場予定です。再開情報はX公式アカウント（@tokyoreimen(https://x.com/tokyoreimen)）でお知らせします。

カレー冷麺ファンの方へ

今季カレー冷麺をご愛顧いただいた皆さまに、深く御礼申し上げます。

「また食べたい」「再開を楽しみにしている」というお声はとても励みになっています。秋冬シーズンの再登場をぜひお楽しみに。

再開情報・新メニュー情報は公式SNSでお知らせします。

X（旧Twitter）：https://x.com/tokyoreimen

その他の冷麺（通年提供）

東京冷麺

四川麻辣坦々冷麺

カレー冷麺

豆乳坦々冷麺

＊ご注文前のご注意＊

麺のコシはかなり強めです

東京冷麺で使用している麺は盛岡直送麺を氷水で締めているため、通常の中華麺より弾力が際立ちます。噛みごたえのある食感をお楽しみください。

スープはほんのり"ピリ辛"仕立て

唐辛子・香辛料を加えているため、辛味が苦手な方や小さなお子さまはご注意ください。

店舗情報

店名 東京冷麺

住所 東京都台東区上野3-1-5(https://g.co/kgs/Pu6PKZx)

営業時間 11:00 - 17:00（L.O.16:30）

席数 カウンター6席

TEL 03-5834-4815

公式サイト https://reimen.tokyo/

SNS X：https://x.com/tokyoreimen

（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区・代表取締役 塩谷朋之）