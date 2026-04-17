【小金井市限定｜4月限定】使いきれなかった調味料と保存容器まとめて回収｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

小金井市は、小金井公園を中心に緑豊かな住宅街が広がるエリア。子育て世帯や長年暮らしてきた家族が多く、「キッチンの棚に何年も使っていないものが眠っている」というケースが多い地域でもあります。

思い当たりませんか？ 奥の棚に押し込まれた賞味期限切れの調味料、ジャムや梅酒に使った大きめの保存瓶、色移りしたタッパー、蓋が合わなくなった保存容器のセット--。

「いつか料理するときに使おう」「もったいないから捨てられない」と思っているうちに、キッチンの棚や収納スペースを静かに圧迫していくのが調味料・保存容器の特徴です。

特に4月は、新生活や模様替えをきっかけに「キッチンをすっきりさせたい」という気持ちが高まる季節。「捨てる」決断は難しくても、「回収してもらう」ならまとめて一気に整理できます。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、小金井市の住宅事情に合わせた片付けサポートとして、"使いきれなかった調味料と保存容器"まとめて回収キャンペーンを実施します。

調味料・保存容器・キッチン雑貨などキッチン不用品を含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

キッチンをすっきりさせる、そのきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

小金井市は緑豊かな住宅地で、長く暮らしている世帯が多い地域です。「片付けようと思って手をつけられていないキッチン」を抱えているケースも少なくありません。

特に

・もらいものや衝動買いの調味料のストック

・保存食・梅酒用に揃えた大型のガラス瓶

・いつの間にか増えてしまったタッパー類

は、「使えるけど使わない」「捨てるほどでもないが邪魔」という状態が続きやすいアイテムです。

4月の模様替え・新生活のタイミングで、キッチン丸ごとの整理を一歩進められるよう、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使いきれなかった調味料と保存容器まとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・賞味期限切れの調味料・食品ストック

・空き瓶・保存瓶・ジャム瓶類

・タッパー・プラスチック保存容器

・使わなくなった調理器具・食器類

・キッチン家電・雑貨全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「小金井市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（小金井市全域）

対応地域例

本町、東町、梶野町、貫井北町、貫井南町、中町、前原町、桜町など小金井市全域

※上記以外も小金井市全域で対応可能です。

キッチン不用品の片付けでよくあるお悩み

・棚の奥に使いきれない調味料がたまっている

・大型の保存瓶が場所をとっているが処分方法が分からない

・タッパーが増えすぎて収納が追いつかない

・食器や調理器具もまとめて処分したいが量が多い

・「もったいない」と思って捨てられずに年々増えている

キッチン不用品でよく出るもの例

調味料・食品ストック

空き瓶・保存瓶

タッパー・保存容器

使いかけの調理器具

食器・キッチン雑貨

回収品目の詳細例

調味料・食品ストック

賞味期限切れの調味料、未開封のまま使わなかったソース・スパイス・乾物類など

空き瓶・保存瓶

ジャム瓶、ピクルス瓶、梅酒瓶、大型の保存ガラス瓶、蓋が合わなくなった瓶類など

タッパー・プラスチック保存容器

色移り・においが残ったタッパー、バラバラになった保存容器セット、蓋が合わない容器など

調理器具・キッチン用品

使いかけの鍋・フライパン、古い包丁・まな板、使わなくなったキッチン家電など

食器・キッチン雑貨

割れかけた食器セット、使わなくなったグラス・マグカップ、キッチン小物類など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・キッチンの調味料・保存容器をまとめて整理したい方

・食器・調理器具も一緒に処分したい方

・新生活・模様替えでキッチンをすっきりさせたい方

・小金井市で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

「これ回収してもらえる？」「キッチン丸ごとでも大丈夫？」という相談も、そのままLINEで投げてください。

調味料・保存容器など処分に迷うキッチン不用品もお気軽にご相談ください。

メッセージに「小金井市キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 小金井市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/koganeishi/

📰 小金井市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

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🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)