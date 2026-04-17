【木更津市限定】4月は″海行ったきり放置セット″回収プラン｜サンダル・浮き輪・砂まみれ用品OK｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

木更津市は東京湾に面した千葉県のエリアで、潮干狩りや海水浴を楽しむ家族連れが多く訪れる街です。海に近い立地から、夏になるとビーチ用品を揃えるご家庭も多い一方、シーズンが終わった後の片付けが後回しになりやすい地域でもあります。

砂がついたままのビーチサンダル、空気の抜けた浮き輪、使ったまま洗っていないクーラーボックス、折り畳んだままのビーチテント。「海に行ったきり、物置に放り込んだまま何年も経っている」というビーチ用品が一式揃っていませんか？

こうした海グッズは、砂や塩分が染み込んでいることも多く、「汚れてるから捨てにくい」「分別が面倒」「大きくて運べない」という理由で処分が先送りになりやすい不用品の代表格です。

4月は海シーズン前の片付けタイミング。「今年こそ海に行かないと決めた」「子どもが大きくなってもう使わない」という方は、この機会にまとめて整理しませんか？

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、木更津市限定で"海行ったきり放置セット"まとめて回収プランを実施します。

砂まみれのビーチ用品・クーラーBOX・浮き輪など海・アウトドア用品を含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

放置されてきたビーチ用品を、まとめて片付けるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

木更津市は海と生活が近く、ビーチ・釣り・潮干狩り関連の用品が家庭に蓄積しやすいエリアです。

特に

・子どもの成長で使わなくなったビーチ・砂遊び用品

・シーズン中に使い倒した後に放置されたクーラーボックス

・「来年も使うかも」と取っておいたが数年放置の浮き輪やテント

は、「捨てるタイミングを逃した」状態が続きやすいアイテムです。

4月のうちに海グッズを一掃して、物置や車のトランクのスペースを確保するきっかけとして、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名："海行ったきり放置セット"まとめて回収プラン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・ビーチサンダル・マリンシューズ

・浮き輪・ビーチボール・シュノーケル

・クーラーボックス（大小）

・ビーチテント・パラソル・レジャーシート

・バケツ・水鉄砲・砂遊び用品全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「木更津市キャンペーン」とお伝えください。砂汚れ・使用済みの状態でもOKです。

キャンペーン対応エリア（木更津市全域）

対応地域例

木更津、請西、金田、畑沢、矢那、清川、桜井、波岡、岩根、鎌足、真里谷など木更津市全域

※上記以外も木更津市全域で対応可能です。

海グッズの片付けでよくあるお悩み

・砂や塩がついたビーチ用品をそのまま捨てていいか分からない

・クーラーボックスが大きくて粗大ごみの手続きが面倒

・浮き輪の空気を抜いて分別するのが手間

・「来年使うかも」と思って数年放置してしまっている

・海グッズとその他の不用品をまとめて一度に処分したい

海・ビーチグッズでよく出る不用品例

ビーチサンダル・靴

浮き輪・ビーチボール

クーラーボックス

ビーチテント・パラソル

バケツ・水鉄砲

回収品目の詳細例

ビーチサンダル・水辺の靴

使い古しのビーチサンダル、マリンシューズ、砂まみれのスニーカーなど

浮き輪・プール・海用品

空気の抜けた浮き輪、ビーチボール、プールリング、シュノーケルセットなど

クーラーボックス・保冷用品

釣り・海用クーラーボックス（大小）、保冷バッグ、氷嚢など

ビーチテント・日除け用品

ワンタッチビーチテント、砂浜用パラソル、レジャーシートなど

バケツ・アウトドア小物

砂遊びバケツ、水鉄砲、シャワータオル、マリン用ウェアなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・海グッズを数年放置しているのでまとめて処分したい方

・クーラーボックスや浮き輪の処分方法が分からない方

・子ども用ビーチグッズが不要になった方

・木更津市で不用品回収を探している方

・アウトドア用品もまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

砂汚れや使用済みの状態でも問題ありません。写真を送っていただければ、そのまま見積もり対応が可能です。

「これも対象になる？」「海グッズ以外もまとめて出せる？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「木更津市キャンペーン希望」の一言を添えてください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 木更津市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kisarazushi/

📰 木更津市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/chibaken/kisarazushi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)