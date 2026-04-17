ゲーム音楽ライブイベント『GAME MUSIC JAM - Level 1』が、2026年7月18日(土)～20日(月・祝)にLaLa arena TOKYO-BAYにて開催決定！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、ゲーム音楽ライブイベント『GAME MUSIC JAM - Level 1』を、2026年7月18日(土)～20日(月・祝)にLaLa arena TOKYO-BAYにて開催することを発表しました。

<< ゲーム音楽の祭典、開催決定 >>

かつての熱狂を呼び覚ます名曲から、今を象徴する最新のサウンドまで、選び抜かれた楽曲たちをバンドアンサンブルで再構築。

疾走感あふれるバンドサウンドに加え、情緒豊かなピアノ演奏が織りなす多彩なステージで、ライブならではの圧倒的な音圧と熱狂をお届けします。

「Level 1」から始まる、音の冒険を共に体感しよう。

「GAME MUSIC JAM - Level 1」公演サイト

https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/event/gmj/

<< 第1弾、ゲーム音楽の演奏作品を発表！ >>

『ファイナルファンタジーXIV』(THE PRIMALS／Guest：南條愛乃)、『NieR:Automata』(Vocal： エミ・エヴァンス、ジュニーク・ニコール)、そして『UNDERTALE』が参加。

※3日間、同一のゲームタイトルを演奏いたします。

※「THR PRIMALS」は、スケジュールの都合により、イワイエイキチ（Ba）を除く特別編成にて出演いたします。

【GUEST】

※『UNDERTALE』は情緒豊かなピアノの旋律による特別なステージを予定しております。

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<< スクウェア・エニックス e-STOREで最速先行受付、決定 >>

5月8日(金)18時より、スクウェア・エニックス e-STOREで、チケット最速先行抽選受付を行います。

続報は公演サイトをご確認ください。

チケット受付開始日：2026年5月8日(金)18：00～

※本受付は先着順ではなく、抽選での受付となります。

※スクウェア・エニックス e-STOREでの抽選応募には、会員登録が必要になります。（登録無料）

＜公演概要＞

■公演名：GAME MUSIC JAM - Level 1

■会場：LaLa arena TOKYO-BAY

■開催日時：2026年7月18日(土)～20日(月・祝)

■演奏作品：『ファイナルファンタジーXIV』、『NieR:Automata』、『UNDERTALE』

※演奏作品は予告なく変更になる場合がございます。

■主催：808 / SQUARE ENIX 企画・制作：808

■公演サイト：https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/event/gmj/