【志木市限定】4月は″なんとなく残した紙袋と箱″まるごと回収プラン4月は

SYSTR株式会社

志木市は埼玉県南部の落ち着いた住宅地で、コンパクトな街にファミリー・一人暮らしが混在するエリアです。通販利用が多く、日常的にものを受け取る機会が多い分、「なんとなく捨てられない」ストックが積み重なりやすい地域でもあります。

気づいてみると--クローゼットに詰まったブランド紙袋、廊下に積み重なった通販の段ボール、引き出しを占領するお菓子の空き箱、「いつか使うかも」と思っているプチプチの束。ひとつひとつは「捨てるほどでもない」と思えても、まとまると相当な量になっているのが紙袋・箱類の特徴です。

「もったいない」「再利用できるかも」という気持ちで残し続けているうちに、収納スペースを圧迫していく"なんとなくゴミ"の代表格でもあります。

4月の模様替え・収納整理のタイミングに合わせて、紙袋・段ボール・梱包材をまとめてすっきり処分するきっかけにしてみませんか？

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、志木市限定で"なんとなく残した紙袋と箱"まるごと回収プランを実施します。

紙袋・段ボール・梱包材など紙類を含む不用品回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

「なんとなく残ってしまった」紙類を、まとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

志木市は通販利用の多い現代の住宅事情を反映して、段ボール・梱包材が家庭に蓄積しやすいエリアでもあります。

特に

・「高かったから捨てにくい」ブランド紙袋

・「また引越しするかも」と取っておいた段ボール

・「ギフトに使えるかも」と残しているお菓子の箱

は、使う機会がないまま収納を圧迫し続けるケースが多く見られます。

4月の模様替え・収納整理のタイミングに合わせて、こうした紙類・梱包材のまとめ処分をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名："なんとなく残した紙袋と箱"まるごと回収プラン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・ブランド紙袋・ショッパーの大量ストック

・通販・引越し用段ボール

・お菓子・ギフトの空き箱

・プチプチ・発泡スチロール・梱包材

・古い雑誌・カタログ・フリーペーパーの山

備考（合言葉）：事前見積もり時に「志木市キャンペーン」とお伝えください。

紙袋・箱の片付けでよくあるお悩み

・ブランド紙袋を捨てるのがもったいなくて溜まっている

・通販の段ボールが増える一方で処分が追いつかない

・お菓子の空き箱や缶が「いつか使う」と積まれている

・プチプチや梱包材もなんとなく残している

・紙類をまとめてゴミに出すのが面倒で後回しになっている

紙袋・箱類でよく出る不用品例

ブランド紙袋

通販・引越し段ボール

お菓子・ギフトの空き箱

梱包材・プチプチ

雑誌・カタログの山

回収品目の詳細例

紙袋・ショッパー

ブランドの紙袋、デパートのショッパー、スーパーの手提げ袋の大量ストックなど

段ボール箱

通販の段ボール、引越し時に使った段ボール、保管中の空き箱など

空き箱・ギフトボックス

お菓子の空き箱、ギフトセットの箱、プレゼント用の缶・箱類など

梱包材・緩衝材

プチプチ（気泡緩衝材）、発泡スチロール、エアクッション、新聞紙束など

紙類まとめて

古い雑誌・カタログの山、読まないままのフリーペーパー、チラシの束など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・溜まった紙袋・段ボールを一気に片付けたい方

・梱包材・緩衝材の処分方法が分からない方

・模様替えで収納を整理したい方

・志木市で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて処分したい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

「紙袋だけでも対象？」「段ボール数十枚分あるけど大丈夫？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

量が多くても、他の不用品と混在していても、写真でご確認いただければ対応可能です。

メッセージに「志木市キャンペーン希望」の一言を添えてください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 志木市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/shikishi/

📰 志木市の対応記事一覧はこちら

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写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)