【新座市限定】4月は″使ってない来客用グッズ″回収プラン｜座布団・布団・予備食器対応｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

新座市は埼玉県南部の住宅地で、落ち着いたファミリー世帯や長く暮らしてきた世帯が多いエリアです。「来客があるかもしれないから」という理由で取っておいた座布団や来客用布団が、気づけば何年も使われていないまま押し入れを占領している--そんなケースが多い地域です。

「いつか誰かが泊まりに来るかも」と取っておいた布団セット、「お客様用に」と準備した座布団5枚組、「来客があるときのために」と残してある予備食器のセット。実際に来客はほとんどなく、押し入れや納戸に眠ったまま数年が経過しているケースは珍しくありません。

来客用グッズは「使う可能性がある」という理由から捨てにくく、布団類はかさばるため処分のハードルも高め。「いつか整理しよう」を繰り返しているうちに、収納スペースを圧迫し続けているのがこのカテゴリの特徴です。

4月の模様替え・新生活のタイミングに合わせて、使っていない来客用グッズをまとめて一気に整理しませんか？

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、新座市限定で"使ってない来客用グッズ"まとめて回収プランを実施します。

座布団・来客布団・予備食器など来客用グッズを含む回収で、4月は合計金額から1,500円割引。

使わない来客用グッズを、まとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

新座市は落ち着いた住宅地で、長年暮らしてきた世帯に来客用グッズが蓄積しやすいエリアでもあります。

特に

・「念のため」と残してある来客用布団セット

・「大人数で使うかも」と取っておいた座布団の束

・「特別な来客用に」と保管している予備食器類

は、処分の判断がしにくく、収納を長期間占有し続けるケースが多くあります。

4月の収納整理・模様替えのタイミングに合わせて、こうした来客用グッズの一掃をサポートするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名："使ってない来客用グッズ"まとめて回収プラン

実施期間：2026年4月1日～2026年4月30日

割引内容：対象品を含む回収で1,500円割引

対象例

・来客用座布団セット

・来客用布団・毛布・枕一式

・予備食器・湯呑み・グラスセット

・折りたたみテーブル・パイプ椅子

・予備スリッパ・来客用小物全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に「新座市キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（新座市全域）

対応地域例

新座、野火止、栗原、東北、片山、道場、池田、畑中、馬場など新座市全域

※上記以外も新座市全域で対応可能です。

来客用グッズの片付けでよくあるお悩み

・来客用布団が何年も使われていないが捨てにくい

・座布団が大量にあって処分方法が分からない

・予備食器・湯呑みセットが使わないまま棚に並んでいる

・「いつか来客があるかも」と思って決断できずにいる

・布団袋ごと・まとめて一気に処分したい

来客用グッズでよく出る不用品例

来客用座布団セット

来客用布団・毛布

予備食器・コップセット

来客用折りたたみテーブル

予備スリッパ・来客小物

回収品目の詳細例

来客用座布団・クッション

座布団セット（5枚・10枚組）、来客用クッション、座椅子など

来客用布団・寝具

来客用敷き布団・掛け布団セット、毛布、枕、布団袋ごと処分OKなど

予備食器・カトラリー

来客用お茶碗・湯呑みセット、予備の皿・グラス・カトラリー類など

折りたたみテーブル・椅子

来客時用の折りたたみちゃぶ台、パイプ椅子、コンパクトテーブルなど

来客用小物一式

予備スリッパ（複数足）、使わないままのフォーマルな食器・急須・お盆など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・使っていない来客用布団・座布団をまとめて処分したい方

・予備食器・来客用グッズを整理したい方

・押し入れや納戸のスペースを確保したい方

・新座市で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

布団セット・座布団・食器など、量が多くても写真一枚から見積もり対応が可能です。

「布団袋ごと出せる？」「食器だけでも対象？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「新座市キャンペーン希望」の一言を添えてください。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 新座市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/niizashi/

📰 新座市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/saitamaken/niizashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)