福井の小さな港町・三国湊に、古き良き日本の伝統的な魅力を醸し出す町家の客室に宿泊できる分散型ホテルがあります。 夕食は、ミシュランシェフ・𠮷野建（よしの たてる）のフレンチコース。この春から、その宿に泊まる旅が始まります。 よみうりサポナ（たびサポナ）は、福井県・三国湊の町に1棟のレストラン棟と9棟の宿泊棟（16室）が点在する「オーベルジュほまち 三國湊」に泊まる1泊2日の旅行プランを、2026年4月より販売いたします。 にぎやかな観光地を駆け足で巡る旅ではなく、町の空気に身をゆだねながら、静かな贅沢を味わう1泊2日のおとな旅です。

1日目 列車で約2時間半～3時間、福井・三国湊を歩く1泊2日のおとな旅

大阪駅、または東京駅を出発し、芦原温泉駅から送迎で三国湊へ。到着後はチェックインを済ませ、町家の客室に荷物を置いたら、港町の散策へ出かけます。 三国湊は、北前船の寄港地として栄えた町。石畳の路地や、かぐら建ての町家が残る町並みには、華やかすぎない落ち着いた趣があります。 観光地を次々と巡る旅ではなく、町を歩きながら、その土地の時間の流れを感じる。初めて訪れても、どこか懐かしさを覚える。そんな三国湊ならではの旅の始まりです。

夕暮れは、三国湊で味わうミシュランシェフの福井フレンチ

町歩きを楽しんだあとは、夕食へ。旅の楽しみの一つでもある“美食”の時間です。 夕食会場は、歴史ある蔵を改装したレストラン「タテルヨシノ 三國湊」。ミシュランシェフ・𠮷野建（よしの たてる）氏がプロデュースするフレンチコースをお楽しみいただけます。 春のコースの主役は、海の幸と山の幸が同じ食卓にそろう、福井の恵みそのものです。 三国港で水揚げされる甘エビは、ねっとりとした口当たりと、噛むほどに広がる甘み。 福井大野の名水と若狭湾で育てられたブランド魚「ふくいサーモン」は、もっちりとした肉質と臭みのない上品な脂のりが特徴です。 メインは、県産鹿肉か、年間出荷わずか500～600頭の希少なブランド和牛「若狭牛」から。若狭牛は口の中でとろける脂と、さっぱりとした後味が魅力です。 ※メニューは食材の仕入れ状況や季節により異なる場合がございます。

夜は、三国湊の「伝統的な町家ホテル」で町家に泊まる

夕食後は、それぞれの客室へ。 「オーベルジュほまち 三國湊」は、9棟に分かれた全16室が港町に点在する分散型ホテルです。 町家を生かした和の空間に泊まり、夜の静かな港町に身を置く。ホテルの建物の中に滞在するというより、町そのものに泊まるような感覚が、この宿の魅力です。 「ほまち」とは、北前船が良い風を待つ間に得た報酬のこと。 転じて三国の言葉で「ご褒美」を意味します。 この旅では、三国湊で過ごす一夜そのものが、自分へのご褒美になります。

2日目 福井の朝食と三国湊の余韻を楽しむ、港町の朝

翌朝は、「タテルヨシノ 三國湊」で朝食を。 口コミでも評判の蕎麦粉のガレットをはじめ、福井の食材を生かした朝の味を楽しめます。 朝食後は、出発まで自由時間。もう一度町を歩くのも、客室でゆっくり過ごすのも、この旅らしい時間の使い方です。 にぎやかな観光よりも、静かな余韻を持ち帰る。 三国湊の1泊2日は、そんな旅のかたちを提案します。

北前船の町に生まれた、"町を味わう"ホテル

町歩きやフレンチコースに加えて、もう一つの旅の楽しみが、三国の暮らしを味わう時間です。 「オーベルジュほまち 三國湊」では、北前船とともに受け継がれてきた三国の文化に触れる体験プログラムをご用意しています。 三味線の音色に耳を澄ますひととき、自分の手で提灯に絵を描く時間、盆栽づくり。町の人の手から手へと受け継がれてきた暮らしを、自分の指先でなぞってみる。 開業からわずか半年でミシュランキーホテルセレクションに選出。2024年・2025年と2年連続で掲載されています。"町まるごと"を旅する宿の在り方が、世界から認められています。 (※体験プログラムの内容・開催状況は時期により異なります)

三国祭オプショナルガイドツアー（ご宿泊者様限定）

５月19日、20日、21日には北陸三大祭のひとつ三国祭が開催されます。 三国祭は約300年の歴史を誇り、勇壮な山車巡行や町全体が熱気に包まれる様子は、まさにこの地ならではの風景です。 通常は知ることのできない祭の裏側や、地元に根付く文化・人々の想いを、専属ガイドの解説とともにご体感いただけます。 オーベルジュほまち 三國湊でのご滞在が「忘れられない特別な時間」となるよう、心を込めてご用意いたしました。

【北陸三大祭を体験】三国祭体験プラン（オプション）

■Aコース 5月19日 17:30～ 宵山巡行ガイドツアー 料金：1,000円（税込） ■Bコース 5月20日 12:00～ ランチ付き三国祭ガイドツアー 料金：15,000円（税込） ※お土産付き。お弁当付きのガイドツアーです（２時間程度。食事時間込）。 ■Cコース 5月20日 16:00～ 特別観覧席付き三国祭ガイドツアー 料金：20,000円（税込） ※お土産付き。ガイドとともに三国祭をご鑑賞いただけます。 特別観覧席から三国祭の山車引き回しをご覧いただけます。（２時間30分程度。食事時間込）。 ※上記のオプション料金は、本ツアー代金とは別にお支払いいただきます。 ※すべてのコースにて ・ガイドによる祭の裏側解説 地元の人々に長く受け継がれてきた伝統、山車の迫力、そして祭にかける想いを間近で感じていただける貴重な機会でございます。 この時期だけの特別な体験を、ぜひお愉しみください。 ご希望のお客様は、お手数ではございますが事前にご連絡をお願い申し上げます。 （定員に達し次第、受付を終了させていただきます）

列車で大阪駅より約2時間半、東京駅より約3時間- ツアー概要・ご予約

本プランは、大阪駅、または東京駅発着の往復JR指定席と、オーベルジュほまち 三國湊での1泊2食（夕食フレンチコース＋朝食）がセットになった旅行商品です。 ＜ ご予約はこちらから ＞ ご予約については専用予約サイト、またはお電話にてお願い致します。 ＜通常ツアー申込用＞ https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2604060013?shop_code=000318&key=6JDO4EW7xI ＜三国祭りプラン（5月19日、20日のみ）＞ https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2604170011?shop_code=000318&key=ucBpPoPxb2 ＜お電話でのお問い合わせ・お申し込み ＞ ・電話：06-7526-3069（たびサポナ） ・電話受付時間：月～土 10:00～17:00 【ツアー概要】 ・内容：オーベルジュほまち 三國湊 1泊2食付き＋往復JR指定席 ・出発設定日：2026年4月～7月（一部除く） ・定員：月20名様限定 ・料金：お一人様 49,800円 ～ 94,800円 ※料金は出発日・利用人数により異なります。詳細情報は予約ページをご覧ください。 ※最小催行人員2名 ※添乗員は同行しません。 ①日目 A.関西出発 大阪駅＝＜特急サンダーバード17号（10:42発）又は23号（12:42発）＞新大阪駅＝京都駅＝敦賀駅（乗り換え）＝＜北陸新幹線・つるぎ20号又は26号＞＝芦原温泉駅（13:11又は15:11着） B.関東出発 東京駅＝＜JR新幹線かがやき509号（10:22発）又ははくたか561号（11:24発）＞＝上野駅＝大宮駅＝高崎駅（はくたか561号のみ停車）＝長野駅＝芦原温泉駅（13:13着又は14:46着） 芦原温泉駅より 13:30発又は15:40発送迎バス（約20分）＝三国湊オーベルジュほまち（泊） 歴史ある町家（かぐら建てや日本の伝統的な建築様式）を改装。外観は袖壁などを生かし、笏谷（しゃくだに）石を敷き詰めた玄関など純和風の造りのお宿。 夕食はフレンチ料理のスターシェフがプロデュースの夕食をレストランにてご用意いたします。 ②日目 レストランにて朝食 9：45発または10：45発で芦原温泉駅まで送迎車有り A.関西出発 芦原温泉駅＝＜北陸新幹線つるぎ17号又は19号＞＝敦賀駅（乗り換え）＝＜サンダーバード１８号又は19号＞＝京都駅＝新大阪駅＝大阪駅（12:36着又は13:36着） B.関東出発 芦原温泉駅＝＜新幹線はくたか560号（10:28発）又ははくたか562号（11:29発）＞＝長野駅＝高崎駅＝大宮駅＝上野駅＝東京駅（13:13着又は14:46着） ＊列車時刻は希望の時間で承る事ができます。（送迎バスは上記時間のみの運行となりますので予めご了承お願いいたします）

施設・旅行主催情報

【宿泊施設情報】 ・施設名：オーベルジュほまち 三國湊 ・所在地：〒913-0046 福井県坂井市三国町北本町四丁目4番18号 ・開業：2024年1月28日 ・客室数：全16室（9棟に分散配置） ・ミシュランキーホテルセレクション（2024年・2025年 2年連続掲載） ・チェックイン：14:00 ・チェックアウト：11:00 ・アクセス：えちぜん鉄道「三国駅」徒歩約5分、JR芦原温泉駅より路線バスで約50分（送迎あり） ・公式サイト：https://www.homachi.jp/

【レストラン情報】 ・店名：タテルヨシノ 三國湊（三國湊エリア内に所在） ・プロデュース：𠮷野建氏 ・プロフィール：パリ8区「ステラ マリス」を16年間経営し、ミシュラン1つ星を獲得。フランス政府より農事功労章シュバリエ受章。フランス国家最優秀職人賞の審査委員（MOF）にアジア人として初めて任命。

【主催者情報】 ・旅行主催：株式会社よみうりサポナ（たびサポナ） ・住所：大阪市中央区常盤町2丁目1-9 ・電話：06-7526-3069 ・総合旅行業務取扱管理者：宮谷 佳岳（大阪府知事登録旅行業 第2-3205号 ANTA正規会員） ・公式サイト：https://tabi.sapona.co.jp 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp ※掲載の写真はイメージを含みます。 ※画像提供：オーベルジュほまち