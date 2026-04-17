【緑黄色社会×ぴよりん】愛知県出身4人組バンドとのコラボグッズ発売！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」と、愛知県出身の4人組バンド「緑黄色社会」が初のコラボレーション！

緑黄色社会の公式キャラクター「ブロッコリー」「カリフラワー」と「ぴよりん」をモチーフにしたオリジナルグッズ全2種類が、2026年4月25日（土）・26日（日）に Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） にて開催される、緑黄色社会主催イベント 「緑黄色大夜祭2026」 にて販売されます。

これまでさまざまな企業やキャラクターとコラボしてきた「ぴよりん」が、誕生15周年の節目に、初めて音楽アーティストとコラボします。

緑黄色社会の音楽が持つポップさや温かさ、前向きなメッセージ性と、ぴよりんが大切にしてきた「たくさんの人を笑顔にしたい」というブランドコンセプトが重なり合い、15周年記念にふさわしい、愛知にゆかりのある特別なコラボが実現しました。

＜ 緑黄色大夜祭2026 概要＞

“緑黄色大夜祭”は、緑黄色社会がインディーズ時代から行ってきた「いま自分たちが最も共演したい」というコンセプトのもと、多彩なゲストを迎える対バンイベント”緑黄色夜祭”を拡大した企画です。

2024年に横浜アリーナで初開催され、2回目となる「緑黄色大夜祭2026」は、緑黄色社会の地元・愛知に舞台を移し、豪華なゲストを各日複数組迎えて開催されます。

日程：2026年4月25日（土）・4月26日（日）2日間

場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

時間：開場 15時00分／開演16時30分（20時30分終演予定）

※終演予定時間は変更になる可能性があります。

コラボグッズ１.ぴよりん×緑黄色社会 Tシャツ

緑黄色社会の公式キャラクター「ブロッコリー」と「カリフラワー」に、ぴよりんを組み合わせた、オリジナルデザイン。音楽フェスでも、日常でも着用しやすいデザインです。

＜商品情報＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/181_1_90915408cf0ebf609d47ace24a06190e.jpg?v=202604180951 ]

コラボグッズ２.ぴよりん×緑黄色社会 ぬいぐるみキーホルダー

緑黄色社会のキャラクター「カリフラワー」が、ぴよりんをかぶった愛らしいビジュアルが特徴。

バッグやポーチにつけて持ち歩きたくなるアイテムです。

商品イメージ

＜商品情報＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/181_2_801c61b8d6a9524f141f17077dff7af3.jpg?v=202604180951 ]

＜イベントおよび商品に関するお問い合わせ先＞

緑黄色大夜祭2026 特設サイト https://www.ryokushaka.com/daiyasai2026/

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

15周年ロゴ

定番ぴよりん

2026年6月15日には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込です。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。