【鳴門教育大学】2027年度入学者向け大学院説明会（8月試験分：5月17日（日）オンライン）開催！次世代の教師を目指す方へ。

国立大学法人鳴門教育大学

鳴門教育大学は、大学院への進学を検討されている方（現職教員、学生、社会人）を対象とした「大学院説明会」（第1回／計4回予定）を、5月17日（日）にオンラインにて開催いたします。

説明会概要

趣旨：8月日程選抜試験（8月18日(火)）に向けた案内

日時：令和8年5月17日（日）

開催形式：オンライン（※詳細な参加方法やアクセスURLは申込者へご案内します）

費用：無料

参加対象者：現職教員、大学生、社会人など、教員養成系大学院に関心のある方

受付期間：4月20日（月）09:00～ 5月6日（水・祝）11:59

05/17(日)無料説明会へ申し込む :https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ocans.jp%2Fnaruto-u%2Fschedule%3Ffid%3DSo5HNvoh&data=05%7C02%7Ckohou%40naruto-u.ac.jp%7C1da5d04afb13418fd19008de9ab4181a%7C52950d48e9af49f8b1047b7b3aff95a7%7C0%7C0%7C639118295447477241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jg4uU%2BrIlRdx7kTcDDYUwnpKWraxng3iMKhgqcGqgyM%3D&reserved=0

説明会当日は、鳴門教育大学が提供する先導的な＜研究×教育＞＜理論×実践＞や、働きながらでも教員免許をもっていなくても学びやすい仕組みなど、「大学院に興味はあるけど迷っている…」という方に向けて詳しくご案内します。

詳細（大学院説明会HP）を見る :https://www.naruto-u.ac.jp/admissions/graduate05/

研究×教育01：AI・データサイエンス

2025年新設「教師のためのAI・DS研究開発センター」：

個別最適な学びや働き方改革を実現するため、AIやデータサイエンスを学校現場でどのように活用することができるか、実践的な研究を進めています。同センターの研究知見を活用して先端技術を使いこなす「次世代の教師」を育成します。

研究×教育02：不登校等（学びの多様化）支援

2026年新設「臨床教育学研究開発機構」：

2027年、鳴門教育大学キャンパス内に徳島県立「学びの多様化学校（不登校特例校）」が設置されます。この学校と連携し、不登校問題の解決や研究を進めます。同機構の研究知見を活用して、子どもの多様性に寄り添う教師やカウンセラーを養成します。

学びやすさ01:遠隔教育プログラム

仕事と両立しながら、時間や空間を工夫して無理なく学び続けられます。大学教員だけでなく、全国の先生方との共同的・双方向的な学びが生まれます。アドバイザーのサポートによりオンライン学習も安心です。理論と実践を往還し、学んだことを即座に現場へ活かせる、そんなワクワクする学びを体験しませんか。

YouTube「鳴教Stories」 :https://youtu.be/07vJm9-LCHo?si=LXEMvkQiVcfeHO_L学びやすさ02：学校教員養成プログラム

本プログラムは、3年間で大学院修了と教員免許取得を同時に実現できます。指導案作成や模擬授業など、アドバイザーによる実践的なサポートが充実しており、未経験の教科や採用試験への対策も万全です。理論と実践の両面を深め、自信を持って教壇へ。教員への夢を最短距離で、確実に叶える環境がここにあります。

YouTube「鳴教Stories」 :https://youtu.be/yl_3roxvD1s?si=Da6NIQI_k7mJxWq4

2027（令和9）年度 大学院入学者向けスケジュール

「大学院に興味はあるけど迷っている…」という方へ、一度説明会にご参加いただくだけでも、鳴門教育大学の雰囲気を感じていただけると思いますので、説明会への申込お待ちしています。

05/17(日)無料説明会へ申し込む :https://www.ocans.jp/naruto-u/schedule?fid=So5HNvoh

国立大学法人鳴門教育大学

所在地：徳島県鳴門市鳴門町高島字中島748番地

連絡先：088-687-6000（代表）

soumu@naruto-u.ac.jp

代表 ：学長 佐古 秀一

URL ：https://www.naruto-u.ac.jp/