【マスヤ】 緑黄色社会とおにぎりせんべいがコラボ！「緑黄色大夜祭2026」開催記念 コラボ商品の販売およびコラボキャンペーンの展開が決定！

IXホールディングス株式会社

IXホールディングス株式会社（本社：三重県伊勢市）のグループ会社、株式会社マスヤ（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：森 紀之）は、愛知県出身の4人組バンド・緑黄色社会の対バンイベント「緑黄色大夜祭2026」の開催を記念し、コラボ商品として、「20gおにぎりせんべい銀しゃり 緑黄色大夜祭2026記念パッケージ」、ならびに本商品を含むマスヤ商品を詰め合わせたオリジナルサコッシュを、当日の会場および当社の通販サイトにて販売いたします。あわせて、ファンの皆様が参加できるコラボキャンペーンも展開いたします。

「緑黄色大夜祭」は、緑黄色社会がインディーズ時代から行ってきた「いま自分たちが最も共演したい」をコンセプトに多彩なゲストアーティストを迎える対バンイベント「緑黄色夜祭」の拡大版として、2024年に横浜アリーナで初開催されました。2回目となる今回の「緑黄色大夜祭2026」は、緑黄色社会の地元・愛知県で豪華なゲストアーティストを迎えて開催されます。同じく中部地方に本社を置く当社の菓子が、緑黄色社会の音楽とともに、地域活性化の架け橋になれればという思いのもと、今回のコラボレーションが実現しました。

コラボ商品として選ばれたのは、2012年発売の「おにぎりせんべい銀しゃり」。おせんべいの表面に大きさの異なる「つぶ塩」を付け、シンプルながらお米の深い味わいをお楽しみいただけます。おなじみのしょうゆ味に次ぐセカンドフレーバーとして、年々売上を伸ばし続けている当社イチオシの商品です。また、緑黄色社会の結成と同じ2012年生まれという縁も、今回のコラボレーションのきっかけのひとつとなりました。

多彩な音楽で人々の日常を豊かに彩る緑黄色社会とともに、「日常の豊かさづくりへの貢献」を理念に掲げる当社も、おにぎりせんべいを通じて、皆さまの笑顔に寄り添えればと考えております。このたびのコラボレーションを通じて、「緑黄色大夜祭2026」をともに盛り上げてまいります。

■コラボ商品について

緑黄色社会のマスコットキャラクター「ブロッコリー」＆「カリフラワー」と、おにぎりせんべい銀しゃりのマスコットキャラクター「しおのすけ」＆「シャルロット」が共演した、かわいらしいパッケージです。デザインは全4種をご用意しています。ライブ会場はもちろん、日常のさまざまなシーンで緑黄色社会の音楽とともにお楽しみください。

【商品概要】

商品名：20gおにぎりせんべい銀しゃり緑黄色大夜祭2026記念パッケージ

内容量：20g

入数：4袋（全4種のデザインからお好きなものを4袋お選びいただけます）

価格：税込500円

※本商品は会場でのみ販売いたします。通販サイトでの販売はございませんので、あらかじめご了承ください

また、コラボパッケージとマスヤの人気商品を詰め合わせた限定セットも販売いたします。サコッシュはおにぎりせんべいを象徴する三角のモチーフに、緑黄色社会のマスコットキャラクター「ブロッコリー」＆「カリフラワー」のシルエットを配したデザイン。控えめながら存在感のあるデザインで、ライブシーンにも日常にも自然に溶け込みます。

【商品概要】

詰め合わせ内容：

・20gおにぎりせんべい銀しゃり緑黄色大夜祭2026記念パッケージ×４

・23gおにぎりせんべい×１

・57gピケエイト×1

・ミニおにぎり×2

サコッシュサイズ：本体…幅320mm・高さ250mm／持ち手…25mm×1,100ｍｍ

サコッシュのカラーはナチュラルとネイビーの2色展開となります。

価格：税込2,500円

※商品の詳細は当社ホームページ(https://www.masuya.co.jp/)をご確認ください

■コラボキャンペーンについて

「緑黄色大夜祭2026コラボ記念キャンペーン」

先行受注期間中又は応募期間中に、対象商品をご購入いただき、専用フォームからご応募いただいた方の中から、抽選で賞品をプレゼントいたします。

応募期間：2026年４月25日(土)～6月30日(火)23:59

賞品内容

＜2,500円の詰め合わせをご購入いただいた方＞

A賞：直筆サイン入りオリジナルデザインポスター（5名）

B賞：オリジナルデザインQUOカード500円分（80名）

＜500円の詰め合わせをご購入いただいた方＞

A賞：オリジナルサコッシュ（5名）

B賞：オリジナルデザインQUOカード500円分（20名）

※キャンペーンの詳細はキャンペーンサイト(https://www.masuya.co.jp/cp/1195.html)をご確認ください

■ご購入について

●会場販売

日程：2026年4月25日(土)～4月26日(日)

場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

●通販サイト

期間限定で通販サイトでのご注文を受け付けております。

受注期間：2026年4月17日(金)～4月26日(日)23:59

発送時期：2026年5月7日(木)より順次発送

・おにぎり倶楽部(https://onigiri-club.jp/product/75405)

・楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/onigiri-club-masuya/compass1774329096/)

※数量限定商品のため、無くなり次第販売終了となります

※通販サイトのご利用には会員登録が必要となります

＜「おにぎりせんべい」とは？＞

ふっくらサクサクのお米の生地にうまみにこだわったしょうゆタレで味付けし、香り高い焼き海苔をふりかけた三角のソフトな食感のおせんべいです（1969年発売）。

もう１つの定番商品は2012年発売の「おにぎりせんべい銀しゃり」。おせんべいの表面に大きさの異なる「つぶ塩」を付けて、お米の旨味をより一層引き立てました。【製法特許取得】シンプルで深い味わいをお楽しみいただけます。

株式会社マスヤ

■所在地：〒519-0594 三重県伊勢市小俣町相合1306

■ＵＲＬ：https://www.masuya.co.jp/

■電話番号：0596-22-0303

IXホールディングス株式会社

■所在地：〒519-0502 三重県伊勢市小俣町相合1306

■ＵＲＬ：https://ix-holdings.jp/

■電話番号：0596-22-0297