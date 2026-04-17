理美容師の″これからのキャリア″をつくる。1000超コンテンツが学び放題の「モバスク」をはじめとしたルベルの教育プログラム「LebeL EDUCATIONAL PROGRAM 2026」申し込み受付中

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川 秀隆)が展開するプロフェッショナル向けヘアケアブランド「LebeL（ルベル）」は、理美容師を対象とした2026年度教育プログラム「LebeL EDUCATIONAL PROGRAM 2026（LEP 2026）」を本格始動します。

本プログラムは、理美容師一人ひとりが自分の目指すキャリアを明確にし、持続

的な成長・自己実現につなげるための教育支援を目的としています。技術・専門性を磨く「理美容師力」、自分やサロンの強みを発信する「ブランド構築力」、顧客への価値提供と成果につなげる「マーケティング力」の3つの力の育成を軸に設計されています。

LebeL EDUCATIONAL PROGRAM 2026

https://www.tb-net.jp/cosmetics/education/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=lep26(https://www.tb-net.jp/cosmetics/education/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=lep26)

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに、多種多様な教育コンテンツを提供し、理美容師の皆さまの"これからのキャリア"をつくる応援をしてまいります。

LEP 2026 3大ポイントをご紹介

１）コンテンツを大幅追加！オンライン学習プラットフォーム「モバスク」

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ルベルが運営するオンライン教育プラットフォームが名称新たに「モバスク」として登場。

理美容師専用に設計されたオンデマンド型の学習環境で、年額5,500円で1,000超のコンテンツが学び放題となり、サロンの営業時間外や、スキマ時間を活用していつでも・どこでも学習できます。

【モバスクの特徴】

１. コンテンツの充実度が圧倒的

カラー・パーマ・ストレート・カットの技術系コンテンツから、接客・店販・SNS集客・サロン経営まで、1,000を超えるコンテンツを収録。業界最前線で活躍する講師による最新技術動画や、サロンワークに直結したビジネスノウハウまで、1つのプラットフォームで網羅的に学べます。

モバスクのラインナップ

01 最旬技術・知識を学ぶ 講師コンテンツ

02 日々のサロンワークを支援する エデュケーショナル コンテンツ

03 サロンビジネスの基礎を学ぶ ビジネスコンテンツ

２. 2026年度からの新プラン「フリープラン」が登場

これまで有料コンテンツのみだったモバスクに、年額0円のフリープランが新たに加わりました。登録するだけでベーシックコンテンツ・講師テクニック動画（一部）・ビジネスコンテンツ（一部）などを無料で体験可能です。

「まず試してみたい」という理美容師が、気軽に学びをスタートできます。

【フリープラン（NEW）】

年額：0円

主な内容：カラーレシピ・ベーシックコンテンツ・製品使いこなしコンテンツ ・

講師テクニック動画（一部）・ビジネスコンテンツ（一部）

【エデュケーションプラン】

年額：税込5,500円

主な内容：フリープランの完全版含む1,000超のコンテンツが学び放題！振り返りテスト・成績管理機能も。

※エデュケーションプランは1度購入すれば2027年3月31日まで学び放題。

２）継続、そしてさらにパワーアップ

キャリアステージに応じたカリキュラム設計

アシスタント・スタイリスト・マネジメントの各ステージ別に体系化されたカリキュラムを用意。接客マナー・店販、ヘアカラー・パーマ・ストレート・カット・ヘアケア、そしてビジネスなど、サロンワークに直結した実践的な学びを提供します。

また、スタイリスト向けの特別プログラムとして、独自の強みの明確化と自己ブランディング、店販売上向上を組み合わせた売上目標100万円を目指す「最短登頂プログラム」※を今年も継続提供します。



※当プログラムは、受講者の79%が100万円達成、平均売上伸長率174%、受講者満足度88%という成果を残しています(2024年度実績)。

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新講師陣を大幅追加 ── 業界を牽引するトップ経営者やスタイリストが集結

2026年度は、新たに個性豊かな講師陣が加わります。韓国スタイルのスペシャリスト AMA TOKYO蓬莱 たける氏、SNS総フォロワー数 35万人をこえるCOA 星那氏、平均年齢23歳で売上20億円の美容室を経営する

ONE‘S 経営者 阿部 清貴 氏・鈴木 佳人 氏・吉田 圭人 氏など、最前線で活躍する多彩な講師による最新技術・知識・ビジネスノウハウを学ぶことができます。

３）今後の追加予定

新機能「理美容師キャリア診断」を2026年春リリース予定

自己理解を通じて学びの方向性とキャリア目標を明確にするための新機能「理美容師キャリア診断」がスタート予定。自分の"伸びしろ"、成長スタイル、最適な学びのルートを可視化します。

モバスク内で公開予定です。ご期待ください！

■ お申し込み方法 ※申し込み受付中

【モバスク】

・受講プラン：

フリープラン：年額0円（一部コンテンツを無料で体験）

エデュケーションプラン：年額5,500円（税込）

・申込みURL：

https://www.tb-net.jp/cosmetics/education/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=lep26(https://www.tb-net.jp/cosmetics/education/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=lep26)

【エデュケーションプラン】

モバスクサイト内にある「有料プラン申し込み」から、モバスク[EDUCATION PLAN]をご購入ください。

公式SNS・情報サイト

・LebeL education 公式Instagram

@lebel_education https://www.instagram.com/lebel_education/

・化粧品や機器の製品・メニューや空間事例などのサロン事業総合サイト『タカラベルモント For Salon』 https://www.tb-net.jp/

・理美容師向けサロン経営や業界情報のポータルサイト『TB-PLUS』 https://salon.tb-id.com

キャリア支援プロジェクト

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タカラベルモントのキャリア支援プロジェクトとは理美容師または理美容師を目指す方々が 自分らしいキャリアを築けること、理美容業界で輝き続けられることを目的に、 これまでの常識を疑い、環境改善から学習支援の開発まで幅広く業界発展のために活動する取り組みです。ママ理美容師のみなさまにフォーカスしたインタビューや、スタッフのキャリア創りを実践しているサロンさまのインタビュー記事も掲載中です。

https://salon.tb-id.com/scope/career_top/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=lep26(https://salon.tb-id.com/scope/career_top/?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=lep26)

【 LebeL（ルベル）について 】

「LebeL」は理美容業界の技術者専用品からヘアサロン専売品まで、理・美容室のプロに約50年にわたり愛用されているブランドです。環境に配慮した製品づくりを行っている他、環境保全活動にも積極的に取り組んでおり、さまざまな角度からの活動を通じて、美しさを求めるすべての人とヘアデザイナーの夢を応援し続けます。

＜環境保全活動について＞

https://www.lebel.co.jp/about/sustainability/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=lep26(https://www.lebel.co.jp/about/sustainability/?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=lep26)

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025.03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL ：https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは2021年10月5日に創業100周年を迎え、新たにパーパス「美しい人生を、かなえよう。」を制定しました。持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルとともに、進化し続けます。