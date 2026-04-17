株式会社 ピクルス【無料SNS運用セミナー】その発信、AIに引用されていますか？～ChatGPT・Gemini・Perplexityに"選ばれる"3つのSNS設計～

株式会社ピクルス（東京都品川区、代表取締役 田中 稔、以下「ピクルス」）は、バリューコマース株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 香川 仁、以下「バリューコマース」）と共催で、2026年4月23日（木）14:00よりオンラインウェビナー「その発信、AIに引用されていますか？～ChatGPT・Gemini・Perplexityに"選ばれる"3つのSNS設計～」を開催いたします。

ChatGPT・Gemini・Perplexityといった生成AI検索の普及で、消費者の情報探索行動は大きく変わりつつあります。「SNSに投稿しても、AIに答えをまとめられてしまう時代、SNS運用の意味は薄れるのでは？」そんな問いを耳にする機会が増えました。

私たちの独自実測で見えてきたのは、引用の多くが固定URL（記事・比較ページ・調査PR・UGC媒体）に載っており、同時にその発話や切り口はSNS発の口コミ・スラングを起点にしている事例が複数観測されたという二段構造です。

AI時代のSNS運用は「投稿して終わり」ではなく、SNS発の発話を固定URLへ転写し、第三者メディアで増幅させる経路まで含めた設計を見直す必要性が高まっています。

本ウェビナーでは、日本語事例での独自実測データに基づき、インフルエンサー・口コミ・プレゼントキャンペーンの3つをAI時代にどう再設計すべきかを体系化してお伝えします。

イベントに申し込む（無料） :https://camtsuku.com/event/20260423/?utm_id=marketing&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=document&utm_content=240423_webinar

アジェンダ

・パート1：SNS投稿がAI検索引用に到達する3層構造

・パート2：AI引用される3条件（公開性・一次性・構造化）

・パート3：3つの施策設計 インフルエンサー・口コミ・プレゼントキャンペーン

・Q&A + 来週できる1手

こんな人におすすめ

・AI検索の普及でSNS施策の価値が揺らいでいると感じている方

・インフルエンサー・口コミ・キャンペーンを運用中で、KPIをアップデートしたい方

・「AIに引用されるブランド」になる具体的な打ち手を知りたい方

・広告代理店・マーケ支援会社で、クライアントに新しい提案軸を持ちたい方

イベントに申し込む（無料） :https://camtsuku.com/event/20260423/?utm_id=marketing&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=document&utm_content=240423_webinar

開催概要

■開催日時：2026年4月23日(木)14:00～14:50

■無料（事前登録制）

■会場 ：オンラインセミナーとなります。

■定員：50名（先着順）

お申し込み後、URLをお送りいたしますのでそちらからご参加ください。

登壇者

土屋 智彦

バリューコマース株式会社

パフォーマンスマーケティングセールス本部

エージェンシーセールス部 エージェンシーセールス2チーム

プロデューサー

グラフィック・WEBデザイナーを経て、前社時代にサンプリングキャンペーンサービス『monicam（モニキャン）』とインフルエンサーサービス『Castbook（キャストブック）』の2つのサービスを立ち上げる。

2024年にサービスとともに、バリューコマース株式会社にジョイン。サービスプロデューサーとしてインフルエンサーやクチコミマーケティングに関するサービス運営を行いながら、自らSNSプロモーションの企画戦略や提案も行っている。

清家 崇人

株式会社ピクルス

キャンつく事業部 マーケティング チーフ

放送業界でのキャリアスタートから、テレビショッピングでのコンシューマー向け商材の企画戦略、SaaS・SIerでの法人向けITインフラ商材のマーケティング業務を経て、株式会社ピクルスに参画。コンテンツを軸とした認知施策・リード獲得施策と向き合ういちマーケターとして、キャンつくの便益と楽しさをより多くの人に届けます。

【Castbookについて】（URL：https://media.castbook.jp/(https://media.castbook.jp/)）

Castbook は SNS インフルエンサーと企業をつなぐマッチングサービスです。

インフルエンサー登録に高基準の審査を設けている為、

質の高いマイクロインフルエンサーを多くネットワークしております。

独自の仕組みやサービス設計により、予算や目的に合わせて幅広くキャスティングと PR 投稿の実施が可能となります。

【monicamについて】（URL：https://corp.monicam.jp/(https://corp.monicam.jp/)）

monicamは、企業の商品とユーザーをつなぐサンプリングキャンペーンサービスです。

モニターやサンプリングを通じて、商品のPR・認知拡大に貢献し、購買につながる質の高いクチコミをSNSやレビューサイトに発生させることができます。

【キャンつくについて】（URL：https://camtsuku.com/(https://camtsuku.com/)）

「キャンつく」は、SNS（X・Instagram・LINE）やリアルイベントにおける、プレゼントキャンペーン効率化ツールです。

煩雑な作業を自動化、業務負担を大幅削減することで、コストを抑えたキャンペーン成果の最大化が可能となります。

＜バリューコマース株式会社 会社概要＞

会社名：バリューコマース株式会社

代表者：代表取締役社長 香川 仁

所在地：〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー21階

事業内容：コマース事業および旅行事業領域における集客・販売促進支援とデジタルトランスフォーメーションの推進

URL：https://www.valuecommerce.co.jp/

＜株式会社ピクルス 会社概要＞

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援

URL：https://pickles.tv/